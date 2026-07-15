https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/iran-basini-abd-hurmuz-bogazindaki-hengam-adasina-saldiri-duzenledi-1107279283.html

İran basını: ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki Hengam Adası’na saldırı düzenledi

İran basını: ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki Hengam Adası’na saldırı düzenledi

Sputnik Türkiye

ABD'nin İran'ın güneyindeki Hürmüz Boğazı'nda bulunan Hengam Adası'na saldırı düzenlediği bildirildi. 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T18:39+0300

2026-07-15T18:39+0300

2026-07-15T18:39+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

hürmüz boğazı

i̇ran

ortadoğu

haberler

fars haber ajansı

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Fars Haber Ajansı, Hürmüzgan Valiliğinin açıklamasına yer verdi.Valilik, Hürmüz Boğazı'ndaki Hengam Adası'na saldırı düzenlendiğini doğruladı.Saldırının ayrıntılarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.ABD, bugün TSİ ile 13.00'te İran'ın Büyük Tung Adası'na 90 dakika süren bir saldırı dalgası düzenlendiğini duyurmuştu. Son çatışmaların nedeni ne?Son çatışmaların nedeni, ABD ve İran'ın 17 Haziran'da imzaladıkları geçici barış anlaşması uyarınca Hürmüz Boğazı'nın nasıl yeniden açılması gerektiği konusundaki çelişkili yorumları olarak belirtiliyor.ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasından önce, dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 20'si Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu. İran'ın mart ayı başlarında boğazdaki gemilere saldırmaya başlamasının ardından trafik düştü, ancak Washington ve Tahran geçici anlaşmayı imzaladıktan sonra geçişler yeniden artmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/centcom-abd-irana-yonelik-yeni-saldiri-dalgasi-baslatti-1107271187.html

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hürmüz boğazı, i̇ran, ortadoğu, haberler, fars haber ajansı