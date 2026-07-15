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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/iran-basini-abd-hurmuz-bogazindaki-hengam-adasina-saldiri-duzenledi-1107279283.html
İran basını: ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki Hengam Adası’na saldırı düzenledi
İran basını: ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki Hengam Adası’na saldırı düzenledi
Sputnik Türkiye
ABD'nin İran'ın güneyindeki Hürmüz Boğazı'nda bulunan Hengam Adası'na saldırı düzenlediği bildirildi. 15.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-15T18:39+0300
2026-07-15T18:39+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
hürmüz boğazı
i̇ran
ortadoğu
haberler
fars haber ajansı
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Fars Haber Ajansı, Hürmüzgan Valiliğinin açıklamasına yer verdi.Valilik, Hürmüz Boğazı'ndaki Hengam Adası'na saldırı düzenlendiğini doğruladı.Saldırının ayrıntılarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.ABD, bugün TSİ ile 13.00'te İran'ın Büyük Tung Adası'na 90 dakika süren bir saldırı dalgası düzenlendiğini duyurmuştu. Son çatışmaların nedeni ne?Son çatışmaların nedeni, ABD ve İran'ın 17 Haziran'da imzaladıkları geçici barış anlaşması uyarınca Hürmüz Boğazı'nın nasıl yeniden açılması gerektiği konusundaki çelişkili yorumları olarak belirtiliyor.ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasından önce, dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 20'si Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu. İran'ın mart ayı başlarında boğazdaki gemilere saldırmaya başlamasının ardından trafik düştü, ancak Washington ve Tahran geçici anlaşmayı imzaladıktan sonra geçişler yeniden artmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/centcom-abd-irana-yonelik-yeni-saldiri-dalgasi-baslatti-1107271187.html
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hürmüz boğazı, i̇ran, ortadoğu, haberler, fars haber ajansı
hürmüz boğazı, i̇ran, ortadoğu, haberler, fars haber ajansı

İran basını: ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki Hengam Adası’na saldırı düzenledi

18:39 15.07.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİran-ABD
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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ABD'nin İran'ın güneyindeki Hürmüz Boğazı'nda bulunan Hengam Adası'na saldırı düzenlediği bildirildi.
Fars Haber Ajansı, Hürmüzgan Valiliğinin açıklamasına yer verdi.
Valilik, Hürmüz Boğazı'ndaki Hengam Adası'na saldırı düzenlendiğini doğruladı.
Saldırının ayrıntılarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
ABD, bugün TSİ ile 13.00'te İran'ın Büyük Tung Adası'na 90 dakika süren bir saldırı dalgası düzenlendiğini duyurmuştu.

Son çatışmaların nedeni ne?

Son çatışmaların nedeni, ABD ve İran'ın 17 Haziran'da imzaladıkları geçici barış anlaşması uyarınca Hürmüz Boğazı'nın nasıl yeniden açılması gerektiği konusundaki çelişkili yorumları olarak belirtiliyor.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasından önce, dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 20'si Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu. İran'ın mart ayı başlarında boğazdaki gemilere saldırmaya başlamasının ardından trafik düştü, ancak Washington ve Tahran geçici anlaşmayı imzaladıktan sonra geçişler yeniden artmıştı.
CENTCOM, İran'ın Büyük Tunb Adası'na saldırı anlarının görüntülerini paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
ABD, İran'ın Büyük Tunb Adası'na saldırdı, CENTCOM görüntüleri paylaştı
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