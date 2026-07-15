https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/centcom-abd-irana-yonelik-yeni-saldiri-dalgasi-baslatti-1107271187.html

CENTCOM: ABD, İran’a yönelik yeni saldırı dalgası başlattı

CENTCOM: ABD, İran’a yönelik yeni saldırı dalgası başlattı

Sputnik Türkiye

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Amerika Birleşik Devletleri'nin çarşamba günü TSİ 13.00'te İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu

2026-07-15T13:34+0300

2026-07-15T13:34+0300

2026-07-15T13:54+0300

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Komutanlık, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün Doğu Saatiyle (ET) sabah 06.00'da, ABD Merkez Komutanlığı güçleri İran'a karşı bir saldırı dalgası başlattı. Bu saldırılar, İran güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere saldırmak için kullandığı askeri kapasiteleri daha da zayıflatmayı amaçlıyor" ifadelerine yer verdi.Son çatışmaların nedeni ne?Son çatışmaların nedeni, ABD ve İran'ın 17 Haziran'da imzaladıkları geçici barış anlaşması uyarınca Hürmüz Boğazı'nın nasıl yeniden açılması gerektiği konusundaki çelişkili yorumları olarak belirtiliyor.ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasından önce, dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 20'si Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu. İran'ın mart ayı başlarında boğazdaki gemilere saldırmaya başlamasının ardından trafik düştü, ancak Washington ve Tahran geçici anlaşmayı imzaladıktan sonra geçişler yeniden artmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/kremlin-basra-korfezindeki-kotulesme-nedeniyle-abdnin-gundemi-ukrayna-degil-1107270946.html

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