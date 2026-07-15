https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/insanlar-marsa-hibernasyonla-mi-ulasacak-1107270503.html

İnsanlar Mars'a hibernasyonla mı ulaşacak?

İnsanlar Mars'a hibernasyonla mı ulaşacak?

Sputnik Türkiye

Uzay yolculuğunun en büyük engellerinden biri, uzun süreli seyahatlerin insan vücuduna verdiği zararlar. Peki ya astronotlar bu yolculuğu ‘uyuyarak’ geçirirse? Bilim insanları, hibernasyon üzerinde çalışıyor, detaylar haberde...

2026-07-15T13:16+0300

2026-07-15T13:16+0300

2026-07-15T13:16+0300

yaşam

mars

nasa

avrupa uzay ajansı (esa)

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Mars'a gidiş-dönüş yaklaşık 2 yıl sürüyor. Bu süre boyunca her astronot için günde ortalama 30 kg yiyecek, su ve oksijen ihtiyacı ortaya çıkıyor. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) araştırmacılarından Jennifer Ngo-Anh’a göre, metabolizmayı yüzde 25'e düşürmek, ikmal miktarını ve uzay aracının boyutunu önemli ölçüde azaltabilir. Böylece yakıt tasarrufu sağlanır, maliyet düşer ve mürettebatın sıkışık alanda yaşadığı stres minimize edilebilir.Hayvanlarda metabolizmayı yavaşlatıyorHibernasyon, hayvanların metabolizmalarını radikal şekilde yavaşlatarak enerji tasarrufu yapmasını sağlar. Kalp atışları dakikada birkaç kez düşer, vücut ısısı azalır, yiyecek ve su ihtiyacı neredeyse sıfırlanır. Araştırmalar, bu durumun radyasyona karşı da koruma sağladığını gösteriyor: Hücreler daha az oksijen kullanır, DNA daha sıkı paketlenir ve onarım mekanizmaları güçlenir. ESA ve NASA destekli çalışmalar, hibernasyonun kemik-kas kaybını önleyebileceğini ve radyasyon hasarını azaltabileceğini belirtiyor.Yapay uyuşukluk teknikleriAncak insanlar doğal hibernatör değil. Sincaplar, ayılar ve yarasa gibi türlerden ilham alan bilim insanları 'sentetik torpor' yani 'yapay uyuşukluk' teknikleri geliştiriyor. Londra merkezli The Guardian’ın haberine göre Alaska Üniversitesi’nden Kelly Drew, arktik sincaplar üzerinde yıllardır çalışıyor ve kas proteinlerinin soğuğa dayanıklılığını inceliyor. Pittsburgh Üniversitesi’nden Clifton Callaway’nin NASA destekli çalışmasında ise sağlıklı gönüllülere dexmedetomidine adlı bir sakinleştirici verildi. Beş gün süren uygulamada metabolizma yüzde 20, kalori tüketimi yüzde 30 azaldı. Gönüllüler acil durumda uyanıp hareket edebiliyordu, yani tam tam bir ayı gibi.Faydaları sadece uzayla sınırlı değilSentetik torpor, Dünya’da acil tıbbi müdahalelerde (kalp krizi, inme), organ naklinde ve hatta obezite, diyabet, Parkinson gibi hastalıklarda devrim yaratabilir. Ayılar hibernasyon sırasında kas kaybı yaşamıyor, insülin direncini mevsimsel olarak açıp kapatıyor, bu mekanizmalar insan sağlığına uyarlanabilir.İlk tıbbi uygulama ne zaman olabilir?Ancak bu yöntemin zorlukları da var. Uzun süreli hibernasyondan güvenli uyanış, kas-atoni önleme, psikolojik etkiler ve etik sorular çözülmeli. ESA’dan Christiane Hahn, ilk tıbbi uygulamaların 10-15 yılda, uzay yolculuğu için ise birkaç on yılda mümkün olabileceğini söylüyor. Uzmanlar, hem indirme hem kaldırma süreçlerinin mükemmel çalışması gerektiğini vurguluyor.NASA'nın 2030'larda hedeflediği insanlı Mars görevi için hibernasyon, radyasyon sorununa çözüm olabilir. Uzay aracı tasarımları, su dolu kalkanlarla çevrili yumuşak hibernasyon pod’ları içerebilir, yapay zeka acil durumlarda devreye girer.Ayılar ve sincaplar milyonlarca yıldır bu stratejiyi kullanıyor, uzmanlara göre şimdi sıra insanlarda. Eğer başarılı olursa, Mars sadece bir hedef değil, hibernasyonla 'uyuyarak' varılan yeni bir ufuk olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/uyku-ve-alzheimer-arasinda-sasirtici-bir-baglanti-kesfedildi-1107268216.html

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