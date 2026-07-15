https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/ingilterede-gencler-icin-gece-yarisi-sosyal-medya-kisitlamasi-onerisi-1107264149.html

İngiltere'de gençler için gece yarısı sosyal medya kısıtlaması önerisi

İngiltere'de gençler için gece yarısı sosyal medya kısıtlaması önerisi

Sputnik Türkiye

İngiltere hükümeti, 16 ve 17 yaşındaki gençler için gece yarısından sabah 06.00'ya kadar sosyal medya uygulamalarını varsayılan olarak devre dışı bırakacak... 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T10:59+0300

2026-07-15T10:59+0300

2026-07-15T10:59+0300

yaşam

i̇ngiltere

sosyal medya düzenlemesi

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İngiltere hükümeti, 16 ve 17 yaşındaki gençlerin sosyal medya kullanımına yönelik yeni kısıtlamalar getirmeyi planlıyor.Öneriye göre Instagram, TikTok ve YouTube gibi platformlar, 16-17 yaş grubundaki kullanıcılar için gece 00.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında varsayılan olarak kullanıma kapatılacak. Kullanıcılar ise isterlerse hesap ayarlarını değiştirerek bu kısıtlamayı devre dışı bırakabilecek.Hükümet ayrıca otomatik video oynatma ve sonsuz kaydırma gibi bağımlılık oluşturduğu değerlendirilen özelliklerin de varsayılan olarak kapatılmasını öneriyor.Teknolojiden Sorumlu Bakan Liz Kendall, düzenlemelerin gençlerin daha iyi uyumasına, eğitimlerine odaklanmasına ve aileleriyle daha fazla zaman geçirmesine katkı sağlayacağını belirtti.Kendall, "Gençlerin teknolojinin sunduğu fırsatlardan yararlanmasını isterken, çevrim içi dünyada güvenli bir şekilde gelişebilmelerini sağlayacak araçları da sunmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.2027'de yürürlüğe girmesi hedefleniyorHükümet, düzenlemeyi 2026 yılı sonuna kadar İngiltere'deki Parlamento'ya sunmayı ve gelecek ilkbaharda yürürlüğe girmesi planlanan 16 yaş altına yönelik sosyal medya yasağıyla birlikte uygulamayı hedefliyor.Haziran ayında açıklanan plana göre İngiltere'de 16 yaşın altındaki çocukların çok sayıda sosyal medya platformunu kullanması tamamen yasaklanacak.Yapay zeka sohbet botlarına da düzenleme geliyorHükümet ayrıca 18 yaş altındaki kullanıcıların yapay zeka sohbet botlarını daha güvenli kullanabilmesi için sağlayıcıların düzenli mola hatırlatmaları gibi önlemler almasını da planladıklarını açıkladı.Öte yandan hükümetin yaptığı pilot uygulamada, gece sosyal medya kısıtlamasının gençlerin uyku düzenini iyileştirdiği, aile içi iletişimi artırdığı ve ebeveynler açısından uygulanmasının daha kolay olduğu sonucuna ulaşıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/japonyada-ayi-problemi-suruyor-yasli-adam-mutfaginda-ayiyla-karsilasti-1107263406.html

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