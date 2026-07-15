https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/huseyin-basaran-biz-haluk-leventi-tanimayiz-bilmeyiz-deprem-zamanindaki-sohretine-aldandik-1107257924.html

Hüseyin Başaran: 'Biz Haluk Levent’i tanımayız, bilmeyiz. Deprem zamanındaki şöhretine aldandık, kandırıldık'

Hüseyin Başaran: 'Biz Haluk Levent’i tanımayız, bilmeyiz. Deprem zamanındaki şöhretine aldandık, kandırıldık'

Sputnik Türkiye

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent dahil toplam gözaltı sayısı 39'a yükseldi. Soruşturmanın merkezinde müşteki iş insanı... 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T07:54+0300

2026-07-15T07:54+0300

2026-07-15T07:56+0300

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hüseyin başaran

haluk levent

masak

ahbap derneği

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AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 39 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturmada hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarında; "şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içinde zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdiklerinin tespit edildiği" açıklanmıştı.Soruşturmanın merkezinde müşteki iş insanı Hüseyin Başaran, Hürriyet gazetesine açıklamalarda bulundu. İş insanı Başaran şunları kaydetti:Kızı Mina’yı 2018’de Dubai’de bekarlığa veda partisi dönüşü özel jetin düşmesi sonucu kaybeden Başaran, Haluk Levent’in kendisine ait 60 milyon dolar değerindeki gayrimenkullerini "kimsesiz kız çocukları için yurt ve diğer sosyal projelerde" kullanma vaadiyle aldığını ve ödeme de yapmayarak dolandırdığını iddia ederek şikâyetçi olmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/ahbap-sorusturmasi-haluk-levent-susma-hakkini-kullandi-1107253660.html

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hüseyin başaran, haluk levent, masak, ahbap derneği