https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/huseyin-basaran-biz-haluk-leventi-tanimayiz-bilmeyiz-deprem-zamanindaki-sohretine-aldandik-1107257924.html
Hüseyin Başaran: 'Biz Haluk Levent’i tanımayız, bilmeyiz. Deprem zamanındaki şöhretine aldandık, kandırıldık'
Hüseyin Başaran: 'Biz Haluk Levent’i tanımayız, bilmeyiz. Deprem zamanındaki şöhretine aldandık, kandırıldık'
Sputnik Türkiye
AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent dahil toplam gözaltı sayısı 39'a yükseldi. Soruşturmanın merkezinde müşteki iş insanı... 15.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-15T07:54+0300
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AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 39 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturmada hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarında; "şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içinde zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdiklerinin tespit edildiği" açıklanmıştı.Soruşturmanın merkezinde müşteki iş insanı Hüseyin Başaran, Hürriyet gazetesine açıklamalarda bulundu. İş insanı Başaran şunları kaydetti:Kızı Mina’yı 2018’de Dubai’de bekarlığa veda partisi dönüşü özel jetin düşmesi sonucu kaybeden Başaran, Haluk Levent’in kendisine ait 60 milyon dolar değerindeki gayrimenkullerini "kimsesiz kız çocukları için yurt ve diğer sosyal projelerde" kullanma vaadiyle aldığını ve ödeme de yapmayarak dolandırdığını iddia ederek şikâyetçi olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/ahbap-sorusturmasi-haluk-levent-susma-hakkini-kullandi-1107253660.html
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hüseyin başaran, haluk levent, masak, ahbap derneği
hüseyin başaran, haluk levent, masak, ahbap derneği
Hüseyin Başaran: 'Biz Haluk Levent’i tanımayız, bilmeyiz. Deprem zamanındaki şöhretine aldandık, kandırıldık'
07:54 15.07.2026 (güncellendi: 07:56 15.07.2026)
AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent dahil toplam gözaltı sayısı 39'a yükseldi. Soruşturmanın merkezinde müşteki iş insanı Hüseyin Başaran basına konuştu.
AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 39 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturmada hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarında; "şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içinde zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdiklerinin tespit edildiği" açıklanmıştı.
Soruşturmanın merkezinde müşteki iş insanı Hüseyin Başaran, Hürriyet gazetesine açıklamalarda bulundu. İş insanı Başaran şunları kaydetti:
Ben bir iş insanıyım. Çok farklı alanlarda faaliyetlerimiz var. Haluk Levent ile tesadüfen tanıştık. Göktürk‘te bir balıkçıdaydım. O da oradaydı. Selamlaştık, tanıştık. Sonradan bu konular gündeme geldi. ‘Kimsesiz kız çocukları için bir şeyler yapıyoruz, acil ihtiyaç var. Sonra yurtdışı fonlar ile ödeyeceğiz’ dedi.
Biz Haluk Levent’i tanımayız, bilmeyiz. Deprem zamanındaki şöhretine aldandık, kandırıldık. Bu konularda çok duygusal konuştu. Duygu sömürüsü de yaptı diyebilirim. Zaten ben 62 yaşındayım, kızını kaybetmiş bir adamım. Ayrıca tekrar kızımın adının gündeme gelmesi iyice moralimi bozdu. Soruşturma gizli, avukatlarımın bu konuda uyarıları var. Savcılığa her şeyi anlattık. Aldatıldık, mağduruz.
Kızı Mina’yı 2018’de Dubai’de bekarlığa veda partisi dönüşü özel jetin düşmesi sonucu kaybeden Başaran, Haluk Levent’in kendisine ait 60 milyon dolar değerindeki gayrimenkullerini "kimsesiz kız çocukları için yurt ve diğer sosyal projelerde" kullanma vaadiyle aldığını ve ödeme de yapmayarak dolandırdığını iddia ederek şikâyetçi olmuştu.