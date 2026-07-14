https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/ahbap-sorusturmasi-haluk-levent-susma-hakkini-kullandi-1107253660.html

Ahbap soruşturması: Haluk Levent susma hakkını kullandı

Ahbap soruşturması: Haluk Levent susma hakkını kullandı

Sputnik Türkiye

Ünlü sanatçı Haluk Levent, beyanlarının tutanağa geçirilmediğini öne sürerek emniyetteki ifadesinde susma hakkını kullandı. 14.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-14T22:05+0300

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türki̇ye

haluk levent

ahbap derneği

anadolu halk ve barış platformu (ahbap)

dava

mahkeme

mahkeme kararı

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AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında ifade veren sanatçı Haluk Levent, emniyette söylemek istediği bazı hususların ifade tutanağına geçirilmediğini öne sürdü.Levent'in paylaştığı ifade tutanağında, 'Tutanağa geçirilmesini istediğim politikacılar ve devlet kurumlarıyla ilgili cevap vermek istediğim konuların soruyla alakalı olmadığı söylendiğinden ifademi veremiyorum ve bundan sonraki sorulara susma hakkımı kullanıyorum' ifadeleri yer aldı.Öte yandan avukatlar tarafından düzenlenen ayrı bir tutanakta da Haluk Levent'in bazı açıklamalarının resmi ifade tutanağına yansıtılmadığı yönündeki itiraz kayıt altına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/eda-eceden-ahbap-aciklamasi-ozur-diliyorum-1107250901.html

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haluk levent, ahbap derneği, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), dava, mahkeme, mahkeme kararı