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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/ahbap-sorusturmasi-haluk-levent-susma-hakkini-kullandi-1107253660.html
Ahbap soruşturması: Haluk Levent susma hakkını kullandı
Ahbap soruşturması: Haluk Levent susma hakkını kullandı
Sputnik Türkiye
Ünlü sanatçı Haluk Levent, beyanlarının tutanağa geçirilmediğini öne sürerek emniyetteki ifadesinde susma hakkını kullandı. 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T22:05+0300
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haluk levent
ahbap derneği
anadolu halk ve barış platformu (ahbap)
dava
mahkeme
mahkeme kararı
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AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında ifade veren sanatçı Haluk Levent, emniyette söylemek istediği bazı hususların ifade tutanağına geçirilmediğini öne sürdü.Levent'in paylaştığı ifade tutanağında, 'Tutanağa geçirilmesini istediğim politikacılar ve devlet kurumlarıyla ilgili cevap vermek istediğim konuların soruyla alakalı olmadığı söylendiğinden ifademi veremiyorum ve bundan sonraki sorulara susma hakkımı kullanıyorum' ifadeleri yer aldı.Öte yandan avukatlar tarafından düzenlenen ayrı bir tutanakta da Haluk Levent'in bazı açıklamalarının resmi ifade tutanağına yansıtılmadığı yönündeki itiraz kayıt altına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/eda-eceden-ahbap-aciklamasi-ozur-diliyorum-1107250901.html
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haluk levent, ahbap derneği, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), dava, mahkeme, mahkeme kararı
haluk levent, ahbap derneği, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), dava, mahkeme, mahkeme kararı

Ahbap soruşturması: Haluk Levent susma hakkını kullandı

22:05 14.07.2026
© AAHaluk Levent
Haluk Levent - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
© AA
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Ünlü sanatçı Haluk Levent, beyanlarının tutanağa geçirilmediğini öne sürerek emniyetteki ifadesinde susma hakkını kullandı.
AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında ifade veren sanatçı Haluk Levent, emniyette söylemek istediği bazı hususların ifade tutanağına geçirilmediğini öne sürdü.
Levent'in paylaştığı ifade tutanağında, 'Tutanağa geçirilmesini istediğim politikacılar ve devlet kurumlarıyla ilgili cevap vermek istediğim konuların soruyla alakalı olmadığı söylendiğinden ifademi veremiyorum ve bundan sonraki sorulara susma hakkımı kullanıyorum' ifadeleri yer aldı.
Öte yandan avukatlar tarafından düzenlenen ayrı bir tutanakta da Haluk Levent'in bazı açıklamalarının resmi ifade tutanağına yansıtılmadığı yönündeki itiraz kayıt altına alındı.
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