https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/hava-sicakliklari-yukseliyor-batida-ruzgarin-siddeti-artiyor-1107256506.html

Hava sıcaklıkları yükseliyor: Batıda rüzgarın şiddeti artıyor

Hava sıcaklıkları yükseliyor: Batıda rüzgarın şiddeti artıyor

Sputnik Türkiye

Bugünkü hava durumuna göre sıcaklıklar güney ve doğu kesimlerde artarak mevsim normallerinin üstüne çıkacak. Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Karadeniz kıyıları ile... 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T07:04+0300

2026-07-15T07:04+0300

2026-07-15T07:04+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 15 Temmuz hava durumu tahminlerine göre Akdeniz bölgesi parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.AKDENİZParçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/samanyolunda-ilk-gercek-seker-molekulu-bulundu-ayni-bolgede-ahududu-aromasi-kesfedilmisti-1107236351.html

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