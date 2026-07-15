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Hava sıcaklıkları yükseliyor: Batıda rüzgarın şiddeti artıyor
Hava sıcaklıkları yükseliyor: Batıda rüzgarın şiddeti artıyor
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Bugünkü hava durumuna göre sıcaklıklar güney ve doğu kesimlerde artarak mevsim normallerinin üstüne çıkacak. Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Karadeniz kıyıları ile... 15.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-15T07:04+0300
2026-07-15T07:04+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 15 Temmuz hava durumu tahminlerine göre Akdeniz bölgesi parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.AKDENİZParçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Hava sıcaklıkları yükseliyor: Batıda rüzgarın şiddeti artıyor

07:04 15.07.2026
© AA / Yauhen Yerchaksıcak hava dalgası
sıcak hava dalgası - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
© AA / Yauhen Yerchak
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Bugünkü hava durumuna göre sıcaklıklar güney ve doğu kesimlerde artarak mevsim normallerinin üstüne çıkacak. Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan'da sağanak yağış bekleniyor. Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey ve Kıyı Ege'de rüzgarın hızı artacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 15 Temmuz hava durumu tahminlerine göre Akdeniz bölgesi parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bursa - 31°C - Parçalı ve az bulutlu
Çanakkale - 33°C - Parçalı ve az bulutlu
İstanbul - 29°C - Parçalı bulutlu
Kırklareli - 31°C - Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Denizli - 35°C - Az bulutlu ve açık
İzmir - 35°C - Az bulutlu ve açık
Manisa - 35°C - Az bulutlu ve açık
Muğla - 36°C - Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Adana - 35°C - Parçalı ve az bulutlu
Antalya - 35°C - Parçalı ve az bulutlu
Burdur - 33°C - Parçalı ve az bulutlu
Hatay - 32°C - Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara - 30°C - Parçalı bulutlu
Çankırı - 30°C - Parçalı bulutlu
Eskişehir - 28°C - Parçalı bulutlu
Konya - 30°C - Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu - 27°C - Parçalı bulutlu
Düzce - 29°C - Parçalı bulutlu
Kastamonu - 26°C - Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak - 26°C - Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya - 29°C - Parçalı bulutlu
Rize - 27°C - Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun - 27°C - Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon - 27°C - Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum - 28°C - Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars - 27°C - Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya - 36°C - Az bulutlu
Van - 29°C - Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır - 40°C - Az bulutlu ve açık
Mardin - 36°C - Az bulutlu ve açık
Siirt - 38°C - Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa - 40°C - Az bulutlu ve açık
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