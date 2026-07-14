https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/samanyolunda-ilk-gercek-seker-molekulu-bulundu-ayni-bolgede-ahududu-aromasi-kesfedilmisti-1107236351.html

Samanyolu'nda ilk gerçek şeker molekülü bulundu: Aynı bölgede ahududu aroması keşfedilmişti

Samanyolu'nda ilk gerçek şeker molekülü bulundu: Aynı bölgede ahududu aroması keşfedilmişti

Sputnik Türkiye

Bilim insanları daha önce galaksinin iç bölgelerinde yıldızlar arasında sürüklenen etil format (ethyl formate) adlı bir ester bileşiği keşfetmişti. Bu bileşik... 14.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-14T11:32+0300

2026-07-14T11:32+0300

2026-07-14T11:32+0300

yaşam

samanyolu

şeker

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Ahududu aromasını veren bileşiğin bulunduğu bölgede bu kez yıldızlararası uzayın ilk gerçek şekeri keşfedildi. Bilim insanları, keşfin Dünya'da yaşamın başlangıcını anlamaya yardımcı olabileceğini söylüyor.İspanya Astrobiyoloji Merkezi'nden kozmokimyacı Izaskun Jimenez-Serra liderliğindeki araştırma ekibine göre bu keşif, yaşam başlamadan önce biyolojik açıdan önemli ilk şekerlerin nereden geldiğini açıklamaya yardımcı olabilir.Araştırmacılar daha önce aynı bölgede ahududuya karakteristik aromasını veren maddelerden biri olan etil format (ethyl formate) bileşiğini de tespit etmişti. Samanyolu'nun merkezine yakın bir bölgede eritrüloz (erythrulose) adlı şeker molekülü belirleyen araştırma ekibine göre eritrüloz, Dünya'da yaşam başlamadan önce gerekli olan organik moleküllerin oluşumunda rol oynamış olabilir. Şekerler, hücrelerin enerji üretmesinin yanı sıra RNA ve DNA'nın temel yapı taşları arasında yer alıyor.Gaz bulutunda bulunduKeşif, Samanyolu'nun merkezindeki Merkezi Moleküler Bölge'nde bulunan G+0.693 adlı gaz ve toz bulutunda, radyo teleskoplarıyla yapılan gözlemler sırasında gerçekleştirildi.Araştırmacılar, her molekülün kendine özgü radyo frekansı imzasını kullanarak eritrülozu aradı. Her molekül farklı şekilde döndüğü için kendine özgü bir radyo sinyali yayıyor ve bu sayede binlerce ışık yılı uzaklıktan bile tespit edilebiliyor.G+0.693 bulutu araştırmacılara aradıkları sinyali verdi.Bilim insanları, eritrülozun uzaydaki buzla kaplı toz taneciklerinin yüzeyinde oluştuğunu düşünüyor. Radyasyonun etkisiyle birleşen küçük moleküllerin daha büyük şeker moleküllerini oluşturduğu ve daha sonra bu moleküllerin uzaya yayıldığı değerlendiriliyor.Bilim insanları uzun süredir şekerlerin uzayda oluşabileceğine dair ipuçlarına sahipti. Gök taşlarında ve Bennu asteroidinden getirilen örneklerde şekerler bulunmuş, ayrıca glikolaldehit ve (Z)-1,2-etenediol gibi basit şeker öncüleri de uzayda tespit edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/cinin-uzay-araci-dunyanin-gizemli--yari-uydusuna-ulasti-tarihi-gorevde-yeni-zorluk-1107216911.html

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samanyolu, şeker