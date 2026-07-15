https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/grossi-zaporojye-ngs-basmuhendisinin-olumune-yol-acan-saldiriyi-kinadi-1107289457.html

Grossi, Zaporojye NGS başmühendisinin ölümüne yol açan saldırıyı kınadı

Grossi, Zaporojye NGS başmühendisinin ölümüne yol açan saldırıyı kınadı

Sputnik Türkiye

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, Zaporojye Nükleer Güç Santrali Başmühendisi Aleksandr Yakovlev’in hayatını kaybettiği... 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T23:28+0300

2026-07-15T23:28+0300

2026-07-15T23:28+0300

ukrayna kri̇zi̇

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

rafael grossi

zaporojye nükleer güç santrali

aleksandr yakovlev

ukrayna

kiev

aleksey lihaçev

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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nde görevli başmühendis Aleksandr Yakovlev’in ölümüyle sonuçlanan saldırıyı kınadı. Kurumdan yapılan resmi açıklamada, “Genel Direktör Rafael Grossi bu olayı kınıyor” ifadesine yer verildi.UAEA, Yakovlev’in yaşamını yitirdiği saldırının ardından yaptığı uyarıda; nükleer güvenlik için büyük risk oluşturan nükleer tesislere ve bu tesislerde görev yapan personele yönelik tüm saldırıların derhal durdurulması gerektiğini bir kez daha vurguladı.Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Genel Direktörü Aleksey Lihaçev, daha önce yaptığı açıklamada, Yakovlev’in içinde bulunduğu hizmet aracının Ukrayna ordusuna ait bir dron tarafından hedef alındığını duyurmuştu. Lihaçev, başmühendis ve araç sürücüsünün hayatını kaybettiği olayı "Kiev rejiminin planlı bir terör saldırısı" olarak nitelendirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/zaharova-uaea-zaporojye-ngs-basmuhendisinin-oldurulmesini-net-bicimde-kinamali-1107284087.html

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uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), rafael grossi, zaporojye nükleer güç santrali, aleksandr yakovlev, ukrayna, kiev, aleksey lihaçev