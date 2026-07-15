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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/grossi-zaporojye-ngs-basmuhendisinin-olumune-yol-acan-saldiriyi-kinadi-1107289457.html
Grossi, Zaporojye NGS başmühendisinin ölümüne yol açan saldırıyı kınadı
Grossi, Zaporojye NGS başmühendisinin ölümüne yol açan saldırıyı kınadı
Sputnik Türkiye
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, Zaporojye Nükleer Güç Santrali Başmühendisi Aleksandr Yakovlev’in hayatını kaybettiği... 15.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-15T23:28+0300
2026-07-15T23:28+0300
ukrayna kri̇zi̇
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
rafael grossi
zaporojye nükleer güç santrali
aleksandr yakovlev
ukrayna
kiev
aleksey lihaçev
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nde görevli başmühendis Aleksandr Yakovlev’in ölümüyle sonuçlanan saldırıyı kınadı. Kurumdan yapılan resmi açıklamada, “Genel Direktör Rafael Grossi bu olayı kınıyor” ifadesine yer verildi.UAEA, Yakovlev’in yaşamını yitirdiği saldırının ardından yaptığı uyarıda; nükleer güvenlik için büyük risk oluşturan nükleer tesislere ve bu tesislerde görev yapan personele yönelik tüm saldırıların derhal durdurulması gerektiğini bir kez daha vurguladı.Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Genel Direktörü Aleksey Lihaçev, daha önce yaptığı açıklamada, Yakovlev’in içinde bulunduğu hizmet aracının Ukrayna ordusuna ait bir dron tarafından hedef alındığını duyurmuştu. Lihaçev, başmühendis ve araç sürücüsünün hayatını kaybettiği olayı "Kiev rejiminin planlı bir terör saldırısı" olarak nitelendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/zaharova-uaea-zaporojye-ngs-basmuhendisinin-oldurulmesini-net-bicimde-kinamali-1107284087.html
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uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), rafael grossi, zaporojye nükleer güç santrali, aleksandr yakovlev, ukrayna, kiev, aleksey lihaçev
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), rafael grossi, zaporojye nükleer güç santrali, aleksandr yakovlev, ukrayna, kiev, aleksey lihaçev

Grossi, Zaporojye NGS başmühendisinin ölümüne yol açan saldırıyı kınadı

23:28 15.07.2026
© SputnikUAEA
UAEA - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, Zaporojye Nükleer Güç Santrali Başmühendisi Aleksandr Yakovlev’in hayatını kaybettiği saldırıyı “kabul edilemez” olarak nitelendirerek, nükleer tesislere ve çalışanlarına yönelik tüm saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulundu.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nde görevli başmühendis Aleksandr Yakovlev’in ölümüyle sonuçlanan saldırıyı kınadı. Kurumdan yapılan resmi açıklamada, “Genel Direktör Rafael Grossi bu olayı kınıyor” ifadesine yer verildi.
UAEA, Yakovlev’in yaşamını yitirdiği saldırının ardından yaptığı uyarıda; nükleer güvenlik için büyük risk oluşturan nükleer tesislere ve bu tesislerde görev yapan personele yönelik tüm saldırıların derhal durdurulması gerektiğini bir kez daha vurguladı.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Genel Direktörü Aleksey Lihaçev, daha önce yaptığı açıklamada, Yakovlev’in içinde bulunduğu hizmet aracının Ukrayna ordusuna ait bir dron tarafından hedef alındığını duyurmuştu. Lihaçev, başmühendis ve araç sürücüsünün hayatını kaybettiği olayı "Kiev rejiminin planlı bir terör saldırısı" olarak nitelendirmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
UKRAYNA KRİZİ
Zaharova: UAEA, Zaporojye NGS Başmühendisinin öldürülmesini net biçimde kınamalı
21:45
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