https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/besiktas-leandro-trossard-transferini-resmen-acikladi-1107282684.html

Beşiktaş, Leandro Trossard transferini resmen açıkladı

Beşiktaş, Leandro Trossard transferini resmen açıkladı

Sputnik Türkiye

Beşiktaş, Leandro Trossard'la 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Siyah-beyazlılar, Arsenal'e 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T20:36+0300

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spor

beşiktaş

leandro trossard

kamuyu aydınlatma platformu (kap)

kap

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Beşiktaş, Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard'ı kadrosuna kattığını duyurdu.Siyah-beyazlı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Arsenal'e transfer bedeli olarak 18 milyon euro üç yıl içinde altı eşit taksitte ödenecek. Trossard ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanırken, deneyimli futbolcu her sezon için 6.5 milyon euro maaş alacak.Öte yandan 31 yaşındaki futbolcu, yarın saat 19.03'te Beşiktaş Park'ta düzenlenecek törende, Başkan Serdal Adalı'nın katılımıyla taraftarların önünde resmi sözleşmeye imza atacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/leandro-trossard-istanbula-geldi-besiktas-taraftarindan-gorkemli-karsilama-1107253278.html

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beşiktaş, leandro trossard, kamuyu aydınlatma platformu (kap), kap