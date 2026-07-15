https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/besiktas-leandro-trossard-transferini-resmen-acikladi-1107282684.html
Beşiktaş, Leandro Trossard transferini resmen açıkladı
Beşiktaş, Leandro Trossard transferini resmen açıkladı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, Leandro Trossard'la 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Siyah-beyazlılar, Arsenal'e 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 15.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-15T20:36+0300
2026-07-15T20:36+0300
2026-07-15T20:36+0300
spor
beşiktaş
leandro trossard
kamuyu aydınlatma platformu (kap)
kap
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Beşiktaş, Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard'ı kadrosuna kattığını duyurdu.Siyah-beyazlı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Arsenal'e transfer bedeli olarak 18 milyon euro üç yıl içinde altı eşit taksitte ödenecek. Trossard ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanırken, deneyimli futbolcu her sezon için 6.5 milyon euro maaş alacak.Öte yandan 31 yaşındaki futbolcu, yarın saat 19.03'te Beşiktaş Park'ta düzenlenecek törende, Başkan Serdal Adalı'nın katılımıyla taraftarların önünde resmi sözleşmeye imza atacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/leandro-trossard-istanbula-geldi-besiktas-taraftarindan-gorkemli-karsilama-1107253278.html
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beşiktaş, leandro trossard, kamuyu aydınlatma platformu (kap), kap
beşiktaş, leandro trossard, kamuyu aydınlatma platformu (kap), kap
Beşiktaş, Leandro Trossard transferini resmen açıkladı
Beşiktaş, Leandro Trossard'la 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Siyah-beyazlılar, Arsenal'e 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Beşiktaş, Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Arsenal'e transfer bedeli olarak 18 milyon euro üç yıl içinde altı eşit taksitte ödenecek. Trossard ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanırken, deneyimli futbolcu her sezon için 6.5 milyon euro maaş alacak.
Öte yandan 31 yaşındaki futbolcu, yarın saat 19.03'te Beşiktaş Park'ta düzenlenecek törende, Başkan Serdal Adalı'nın katılımıyla taraftarların önünde resmi sözleşmeye imza atacak.