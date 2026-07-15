https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/fransiz-uzman-parisin-rus-yardim-gonullusune-yonelik-davasi-muhalefeti-sindirme-amaci-tasiyor-1107277063.html

Fransız uzman: Paris'in Rus yardım gönüllüsüne yönelik davası, muhalefeti sindirme amacı taşıyor

Fransız uzman: Paris'in Rus yardım gönüllüsüne yönelik davası, muhalefeti sindirme amacı taşıyor

Sputnik Türkiye

Fransa'da insani yardım kuruluşu SOS Donbass'ın kurucusu Anna Novikova'ya açılan ceza davası, Avrupa'daki Rusya karşıtı politikaların yansıması olarak... 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T17:17+0300

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Fransız jeopolitika uzmanı Come Carpentier de Gourdon, SOS Donbass Başkanı Anna Novikova'ya yönelik yargılama sürecinin temel amacını 'muhalefeti sindirmek ve Rusya'ya yönelik düşmanlığa karşı çıkan iç muhalefeti etkisiz hale getirmek' olarak niteledi.Fransa'da Rusya ile ilgili haberleri paylaşmanın veya Rus medyasına atıfta bulunmanın dahi 'düşmanla işbirliği' olarak görüldüğünü belirten de Gourdon, Rusya'nın fiilen 'düşman ülke' statüsünde görüldüğünü kaydetti. Fransız uzman, Novikova'ya yöneltilen suçlamaların 'potansiyel olarak vatana ihanet' kapsamında değerlendirildiğine dikkat çekti.Bununla beraber savcılığın elinin güçlü olmadığını belirten analist, hukuki metinlerin insani yardım faaliyetleri konusunda oldukça muğlak olduğunu vurguladı. De Gourdon, "Ukrayna, Fransa'nın müttefiki değil veya bir NATO üyesi değil. Fransa Rusya'ya savaş ilan etmedi" diyerek, bu davanın Fransa hükümetinin resmi tutumuyla çelişen çok tartışmalı bir yargılama sürecine dönüşebileceğinin altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/ukraynanin-adini-rus-olarak-degistirme-onerisine-zaharovadan-yanit-1107271472.html

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