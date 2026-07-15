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Fransız gazeteci: Yardım gönüllüsüne açılan ceza davası Fransa'daki demokratik süreci baltalıyor
Fransız gazeteci: Yardım gönüllüsüne açılan ceza davası Fransa'daki demokratik süreci baltalıyor
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Fransa'da insani yardım grubu SOS Donbass'ın kurucusu Anna Novikova hakkında açılan ceza davasını yorumlayan Fransız gazeteci Brayard, bunun Fransa'daki... 15.07.2026, Sputnik Türkiye
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Fransız gazeteci, savaş muhabiri ve yazar Laurent Brayard, Fransa'da insani yardım kuruluşu SOS Donbass'ın kurucusu Anna Novikova hakkında yürütülen ceza davasını Sputnik’e değerlendirdi."Anna Novikova ile Haziran 2022'de Donbas'ta, ilk seyahati sırasında tanıştım. Donbas hakkındaki gerçekleri biliyoruz, birkaç kez kamyonlarla büyük seferler olmuştu. Amacının tamamen insani olduğu açıktı" diye konuşan Brayard, şöyle devam etti:Novikova hakkındaki suçlamaların ciddi olduğunu dile getiren gazetci, "Sanırım, ‘düşmanla’ işbirliği yapmakla suçlanıyor, Fransa ile Rusya arasında açıkça ilan edilmiş bir savaş olmasa da. Dolayısıyla bu oldukça şoke edici bir olay, Fransa için bir ilk olup, aynı zamanda demokratik süreci de baltalıyor. Kaldı ki hem Rus hem de Fransız medyasıyla temas halinde olmasına rağmen, pozisyonu olabildiğince tarafsızdı" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/fransiz-uzman-parisin-rus-yardim-gonullusune-yonelik-davasi-muhalefeti-sindirme-amaci-tasiyor-1107277063.html
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avrupa, abd, fransa, rusya, uzman, gazeteci, sputnik, değerlendirme
Fransız gazeteci: Yardım gönüllüsüne açılan ceza davası Fransa'daki demokratik süreci baltalıyor
Fransa'da insani yardım grubu SOS Donbass'ın kurucusu Anna Novikova hakkında açılan ceza davasını yorumlayan Fransız gazeteci Brayard, bunun Fransa'daki demokratik süreci baltaladığının altını çizdi.
Fransız gazeteci, savaş muhabiri ve yazar Laurent Brayard, Fransa'da insani yardım kuruluşu SOS Donbass'ın kurucusu Anna Novikova hakkında yürütülen ceza davasını Sputnik’e değerlendirdi.
"Anna Novikova ile Haziran 2022'de Donbas'ta, ilk seyahati sırasında tanıştım. Donbas hakkındaki gerçekleri biliyoruz, birkaç kez kamyonlarla büyük seferler olmuştu. Amacının tamamen insani olduğu açıktı" diye konuşan Brayard, şöyle devam etti:
Biz daha sonra ne olduğunu, yani tutuklandığını biliyoruz, ancak tutuklanan tek kişi o değildi. Vincent Perfetti de, ayrıca hatırladığım kadarıyla üç Fransız vatandaşı daha tutuklanmıştı. Tamamının hala tutuklu olup olmadığını bilmiyorum, sanırım en az biri ya da ikisi serbest bırakıldı. Her halükarda, bunun Fransa için bir dönüm noktası olduğu ortada. Daha önce, hatırladığım kadarıyla hiç insani yardım çalışanlarının tutuklandığını görmemiştik.
Novikova hakkındaki suçlamaların ciddi olduğunu dile getiren gazetci, "Sanırım, ‘düşmanla’ işbirliği yapmakla suçlanıyor, Fransa ile Rusya arasında açıkça ilan edilmiş bir savaş olmasa da. Dolayısıyla bu oldukça şoke edici bir olay, Fransa için bir ilk olup, aynı zamanda demokratik süreci de baltalıyor. Kaldı ki hem Rus hem de Fransız medyasıyla temas halinde olmasına rağmen, pozisyonu olabildiğince tarafsızdı" ifadelerini kullandı.
Açıkçası demokrasinin durumunu, ifade özgürlüğünün durumunu ileride nelerin beklediğini bilmiyorum. Bu kesinlikle kendisi ve ailesi için çok endişe verici. Dahası, o iki çocuk annesi ve bunun için bu son derece zararlı. Elbette Rusya'da doğduğunu biliyorum, ancak uzun zaman önce Amerikan vatandaşlığı almıştı. Bu nedenle, söz konusu durum benim için skandal niteliğinde.