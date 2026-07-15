https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/fransiz-gazeteci-yardim-gonullusune-acilan-ceza-davasi-fransadaki-demokratik-sureci-baltaliyor-1107278908.html

Fransız gazeteci: Yardım gönüllüsüne açılan ceza davası Fransa'daki demokratik süreci baltalıyor

Fransız gazeteci: Yardım gönüllüsüne açılan ceza davası Fransa'daki demokratik süreci baltalıyor

Sputnik Türkiye

Fransa'da insani yardım grubu SOS Donbass'ın kurucusu Anna Novikova hakkında açılan ceza davasını yorumlayan Fransız gazeteci Brayard, bunun Fransa'daki... 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T19:07+0300

2026-07-15T19:07+0300

2026-07-15T19:07+0300

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Fransız gazeteci, savaş muhabiri ve yazar Laurent Brayard, Fransa'da insani yardım kuruluşu SOS Donbass'ın kurucusu Anna Novikova hakkında yürütülen ceza davasını Sputnik’e değerlendirdi."Anna Novikova ile Haziran 2022'de Donbas'ta, ilk seyahati sırasında tanıştım. Donbas hakkındaki gerçekleri biliyoruz, birkaç kez kamyonlarla büyük seferler olmuştu. Amacının tamamen insani olduğu açıktı" diye konuşan Brayard, şöyle devam etti:Novikova hakkındaki suçlamaların ciddi olduğunu dile getiren gazetci, "Sanırım, ‘düşmanla’ işbirliği yapmakla suçlanıyor, Fransa ile Rusya arasında açıkça ilan edilmiş bir savaş olmasa da. Dolayısıyla bu oldukça şoke edici bir olay, Fransa için bir ilk olup, aynı zamanda demokratik süreci de baltalıyor. Kaldı ki hem Rus hem de Fransız medyasıyla temas halinde olmasına rağmen, pozisyonu olabildiğince tarafsızdı" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/fransiz-uzman-parisin-rus-yardim-gonullusune-yonelik-davasi-muhalefeti-sindirme-amaci-tasiyor-1107277063.html

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