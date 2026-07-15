https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/fenerbahcede-greenwood-bitti-rashford-ve-bir-yildiz-daha-hedefte-1107261316.html

Fenerbahçe'de Greenwood bitti: Rashford ve bir yıldız daha hedefte

Fenerbahçe'de Greenwood bitti: Rashford ve bir yıldız daha hedefte

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, İngiliz futbolcu Mason Greenwood'u kadrosuna kattı. Greenwood transferinin ardından el yükselten sarı lacivertliler 2 ismi daha hedefliyor. 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T10:20+0300

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spor

fenerbahçe

mason greenwood

oğuz çetin

manchester

manchester united

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Fenerbahçe, İngiliz futbolcu Mason Greenwood'u kadrosuna kattı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'dan transfer edilen 24 yaşındaki hücum oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.Mason Greenwood için Fenerbahçe'nin Olimpik Marsilya'ya 3 yıl içinde 3 eşit taksit halinde 39 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı.Kariyerine Manchester United'da başladıGreenwood, profesyonel kariyerine altyapısından yetiştiği İngiliz ekibi Manchester United'da başladı. İngiliz futbolcu, Manchester United'ın Mart 2019'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile oynadığı maçın 87. dakikasında oyuna dahil olarak 17 yaşında ilk profesyonel maçına çıktı. Mason Greenwood, 4 gün sonra Manchester ekibinin Arsenal ile yaptığı mücadelede ise İngiltere Premier Lig'de ilk kez forma giydi. 24 yaşındaki oyuncu, profesyonel kariyerindeki ilk golüne Eylül 2019'da imza attı. Greenwood, UEFA Avrupa Ligi'nde Kazakistan ekibi Astana ile oynanan maçta fileleri havalandırarak Manchester United'ın Avrupa kupalarında gol sevinci yaşayan en genç oyuncusu (17 yaş 353 gün) ünvanını elde etti.Manchester United ile çıktığı 129 maçta 35 gol kaydeden Mason Greenwood, 2023'te İspanya ekibi Getafe'nin yolunu tuttu.Fenerbahçe'de transfer hedefleriGreenwood’da mutlu sona ulaşılmasının hemen ardından rota Marcus Rashford’a çevrildi.Futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin, Marsilya’da Greenwood’u bitirdikten sonra Manchester şehri için seyahat planlaması yaptı. İkili akşam saatlerinde özel uçakla İngiltere’ye gitti.Manchester United’ın kadroda düşünmediği yıldız futbolcu için Fenerbahçe, resmi girişimlere başlayacak. Kanarya, İngiliz devi ile bir an önce anlaşmak istiyor. Kırmızı Şeytanlar’la el sıkışılması halinde, şu anda Dünya Kupası’nda bulunan Rashford ile görüşmelere hız verilecek.Lookman takipteÖte yandan sol kanat için Ademola Lookman da listede. Nijeryalı oyuncunun Atletico Madrid’deki durumunun netleşmesi bekleniyor. Teknik direktör Simeone’nin henüz öğrencisinin geleceğiyle ilgili net bir karar vermediği öğrenildi.Greenwood’u Fenerbahçe’ye kaptıran, kiralık oynayan Nico Gonzalez’in bonservisini almayan İspanyol ekibi, kanat transferi yaptıktan sonra Lookman’ı gözden çıkarabilir.

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