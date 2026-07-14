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Fenerbahçe duyurdu: Mason Greenwood, KAP'a bildirildi
Fenerbahçe duyurdu: Mason Greenwood, KAP'a bildirildi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Mason Greenwood transferinde resmi süreci başlattı. Sarı-lacivertli kulüp, İngiliz futbolcunun transferini KAP'a bildirdi. 14.07.2026, Sputnik Türkiye
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spor
mason greenwood
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kap
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Fenerbahçe Spor Kulübü, Mason Greenwood'un transferi için Marsilya ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını duyurdu.KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mason Will John Greenwood'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü Olympique de Marseille ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. Fenerbahçe'nin en pahalı transferiFenerbahçe, İngiliz futbolcu Mason Greenwood'la 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler, transfer için Olympique Marsilya'ya 39 milyon euro bonservis bedelini 3 yıl içinde 3 eşit taksitle ödeyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/leandro-trossard-istanbula-geldi-besiktas-taraftarindan-gorkemli-karsilama-1107253278.html
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mason greenwood, fenerbahçe, kap
mason greenwood, fenerbahçe, kap

Fenerbahçe duyurdu: Mason Greenwood, KAP'a bildirildi

22:55 14.07.2026 (güncellendi: 23:13 14.07.2026)
© AP PhotoMason Greenwood
Mason Greenwood - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
© AP Photo
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Fenerbahçe, Mason Greenwood transferinde resmi süreci başlattı. Sarı-lacivertli kulüp, İngiliz futbolcunun transferini KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe Spor Kulübü, Mason Greenwood'un transferi için Marsilya ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını duyurdu.
KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mason Will John Greenwood'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü Olympique de Marseille ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'nin en pahalı transferi

Fenerbahçe, İngiliz futbolcu Mason Greenwood'la 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler, transfer için Olympique Marsilya'ya 39 milyon euro bonservis bedelini 3 yıl içinde 3 eşit taksitle ödeyecek.
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