https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/fenerbahce-duyurdu-mason-greenwood-kapa-bildirildi-1107254547.html
Fenerbahçe duyurdu: Mason Greenwood, KAP'a bildirildi
Fenerbahçe duyurdu: Mason Greenwood, KAP'a bildirildi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Mason Greenwood transferinde resmi süreci başlattı. Sarı-lacivertli kulüp, İngiliz futbolcunun transferini KAP'a bildirdi. 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T22:55+0300
2026-07-14T22:55+0300
2026-07-14T23:13+0300
spor
mason greenwood
fenerbahçe
kap
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/18/1106750912_0:0:797:448_1920x0_80_0_0_39bf72d90a2851745831fa3ba6dd21b6.jpg
Fenerbahçe Spor Kulübü, Mason Greenwood'un transferi için Marsilya ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını duyurdu.KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mason Will John Greenwood'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü Olympique de Marseille ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. Fenerbahçe'nin en pahalı transferiFenerbahçe, İngiliz futbolcu Mason Greenwood'la 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler, transfer için Olympique Marsilya'ya 39 milyon euro bonservis bedelini 3 yıl içinde 3 eşit taksitle ödeyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/leandro-trossard-istanbula-geldi-besiktas-taraftarindan-gorkemli-karsilama-1107253278.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/18/1106750912_47:0:750:527_1920x0_80_0_0_31327fc35eca95c223d63978b5dc975f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mason greenwood, fenerbahçe, kap
mason greenwood, fenerbahçe, kap
Fenerbahçe duyurdu: Mason Greenwood, KAP'a bildirildi
22:55 14.07.2026 (güncellendi: 23:13 14.07.2026)
Fenerbahçe, Mason Greenwood transferinde resmi süreci başlattı. Sarı-lacivertli kulüp, İngiliz futbolcunun transferini KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe Spor Kulübü, Mason Greenwood'un transferi için Marsilya ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını duyurdu.
KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mason Will John Greenwood'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü Olympique de Marseille ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe'nin en pahalı transferi
Fenerbahçe, İngiliz futbolcu Mason Greenwood'la 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler, transfer için Olympique Marsilya'ya 39 milyon euro bonservis bedelini 3 yıl içinde 3 eşit taksitle ödeyecek.