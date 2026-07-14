https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/fenerbahce-duyurdu-mason-greenwood-kapa-bildirildi-1107254547.html

Fenerbahçe duyurdu: Mason Greenwood, KAP'a bildirildi

Fenerbahçe duyurdu: Mason Greenwood, KAP'a bildirildi

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, Mason Greenwood transferinde resmi süreci başlattı. Sarı-lacivertli kulüp, İngiliz futbolcunun transferini KAP'a bildirdi. 14.07.2026, Sputnik Türkiye

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spor

mason greenwood

fenerbahçe

kap

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Fenerbahçe Spor Kulübü, Mason Greenwood'un transferi için Marsilya ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını duyurdu.KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mason Will John Greenwood'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü Olympique de Marseille ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. Fenerbahçe'nin en pahalı transferiFenerbahçe, İngiliz futbolcu Mason Greenwood'la 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler, transfer için Olympique Marsilya'ya 39 milyon euro bonservis bedelini 3 yıl içinde 3 eşit taksitle ödeyecek.

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