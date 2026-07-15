Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı: Ordumuz bugün bütün bu ihanet şebekelerinden arınarak en iyi seviyesini yaşamaktadır

"Ömer Halisdemir'in darbeci Semih Terzi'yi öldürmesi, darbenin önlenmesinde kritik dönüm noktalarından birisiydi. Çünkü sözde general Semih Terzi, Ankara'daki, Marmaris'teki ve Türkiye çapındaki bütün operasyonları yönetecekti. Ömer Halisdemir ihanet sürüsünün, ihanet şebekesinin içine dalıp Semih Terzi'yi öldürerek bu ihanete 'dur' demiştir. Tabii kahir sürüsünün kurşunlarıyla aynı yerde şehit olmuştur.

Şehadeti kutlu olsun. O yüzden bunlar bize tarihi bir dönüm noktası. Geldiğimiz noktada devletimiz, milletimiz bu ihanet şebekelerinden büyük bir şekilde kurtulmaya çalışmıştır ve iyi bir noktaya gelmiştir. Ordumuz bugün bütün bu ihanet şebekelerinden arınarak en iyi seviyesini yaşamaktadır. Bu dönüm noktasının bizlere ders olması lazım. Bütün milletimiz, milli birlik beraberlik içerisinde ülkesini yaşatmak için mücadele etmesine devam etmesi lazım. Tabii bütün dünya şunu iyi biliyor ki bu millet, istikbaline ve istiklaline aşık bir millet. 15 Temmuz'da olduğu gibi canı pahasına tanka, topa, uçağa karşı birlik içerisinde canını ortaya koymuştur. Bütün şehitlerimizin şehadeti kutlu olsun. Devletimiz, milletimiz var olsun. Bunu herkesin iyi bilmesi lazım ki bayrağımızı indiremeyecekler, ezanımızı susturamayacaklar. Bu millet, mazlumların bir umudu olarak ilelebet yaşayacaktır."