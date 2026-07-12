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FETÖ bağlantılı 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli

FETÖ bağlantılı 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Son bir ayda FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2 bin 702 sosyal medya hesabı hakkında... 12.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-12T12:02+0300

2026-07-12T12:02+0300

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Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yürütülen kapsamlı dijital izleme, analiz ve koordinasyon faaliyetlerinin ilgili tüm kurumlarla tam bir eş güdüm içerisinde kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü belirtti.Dijital mecralar üzerinden yürütülen terör propagandası, dezenformasyon faaliyetleri ve psikolojik harekat girişimlerine karşı devletin bütün imkanlarıyla yürüttüğü mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Duran, şunları kaydetti:'Dijital alan, milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçasıdır'Duran, yürütülen analizlerin, terör örgütlerinin yalnızca fiziki alanda değil, dijital platformlarda da organize, koordineli ve sistematik yöntemlerle propaganda faaliyetleri yürüttüğünü, manipülasyon, algı yönetimi ve dezenformasyon yoluyla toplumsal huzuru, milli birliği ve kamu düzenini hedef aldığını açıkça ortaya koyduğuna dikkati çekti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin terörle mücadelesini sahada, sınır ötesinde ve dijital mecralarda aynı kararlılık, aynı hukuki meşruiyet anlayışı ve aynı devlet ciddiyetiyle sürdürdüğünün altını çizen Duran, şöyle devam etti:Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, bu yıl, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü olduğunu anımsatarak, "Aziz milletimizin iradesine kasteden FETÖ, o gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, milletimizin destansı direnişi ve devletimizin kararlı mücadelesiyle hüsrana uğratılmıştır. Aradan geçen on yılda da devletimiz, FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini aynı azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti, milli birlik ve beraberliğine kasteden hiçbir yapıya, hiçbir terör örgütüne ve hiçbir dijital tehdide asla geçit vermeyecektir." ifadelerine yer verdi.

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haberler, türkiye, fetö, türkiye cumhuriyeti, emniyet genel müdürlüğü siber suçlarla mücadele daire başkanlığı