Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz gecesi hevesinde kursaklarında kalanlar sinsi emellerine ulaşmak için hala fırsat kolluyor. " dedi. Erdoğan ayrıca "Tetikte... 15.07.2026, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: 'Tetikte olacağız, gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: 'Tetikte olacağız, gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: 'Tetikte olacağız, gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz'

© Osmancan Gürdoğan Erdoğan © Osmancan Gürdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz gecesi hevesinde kursaklarında kalanlar sinsi emellerine ulaşmak için hala fırsat kolluyor. " dedi. Erdoğan ayrıca "Tetikte olacağız, gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz'" dedi.