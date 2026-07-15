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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: 'Tetikte olacağız, gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: 'Tetikte olacağız, gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz gecesi hevesinde kursaklarında kalanlar sinsi emellerine ulaşmak için hala fırsat kolluyor. " dedi. Erdoğan ayrıca "Tetikte... 15.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-15T16:18+0300
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poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de "15 Temmuz Anma Töreni"nde konuştu:
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, 15 temmuz
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, 15 temmuz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: 'Tetikte olacağız, gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz'

16:18 15.07.2026 (güncellendi: 16:28 15.07.2026)
© Osmancan GürdoğanErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
© Osmancan Gürdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz gecesi hevesinde kursaklarında kalanlar sinsi emellerine ulaşmak için hala fırsat kolluyor. " dedi. Erdoğan ayrıca "Tetikte olacağız, gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz'" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de "15 Temmuz Anma Töreni"nde konuştu:
Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesi kursaklarında kalanlar sinsi emellerine ulaşmak için hala fırsat kolluyor.
Her türlü kılığa girerek, Türk milleti ile hesabı olanların paçasına yapışarak ellerinden geleni artlarına koymuyorlar. Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de 1 dolara satan FETÖ'cü teröristler, yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar
Demokrasinin imkanlarını kullanıp güç devşiren bir zihniyetle karşı karşıyayız.
FETÖ'cülerin engellemeye çalıştığı Türkiye Yüzyılı başlamıştır.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
POLİTİKA
Özgür Özel'den 15 Temmuz ve FETÖ ile mücadele mesajı: 'O gün Meclis'in açılma fikrinin sahibi olan milletvekiliyim'
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