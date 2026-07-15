https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/cumhurbaskani-erdogandan-15-temmuz-mesaji-hala-firsat-kolluyorlar-1107275469.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: 'Tetikte olacağız, gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: 'Tetikte olacağız, gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz gecesi hevesinde kursaklarında kalanlar sinsi emellerine ulaşmak için hala fırsat kolluyor. " dedi. Erdoğan ayrıca "Tetikte... 15.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-15T16:18+0300
2026-07-15T16:18+0300
2026-07-15T16:28+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
15 temmuz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de "15 Temmuz Anma Töreni"nde konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/ozgur-ozelden-15-temmuz-ve-feto-ile-mucadele-mesaji-o-gun-meclisi-teslim-etmeyelim-diyenlerden-1107267908.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, 15 temmuz
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, 15 temmuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: 'Tetikte olacağız, gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz'
16:18 15.07.2026 (güncellendi: 16:28 15.07.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz gecesi hevesinde kursaklarında kalanlar sinsi emellerine ulaşmak için hala fırsat kolluyor. " dedi. Erdoğan ayrıca "Tetikte olacağız, gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz'" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de "15 Temmuz Anma Töreni"nde konuştu:
Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesi kursaklarında kalanlar sinsi emellerine ulaşmak için hala fırsat kolluyor.
Her türlü kılığa girerek, Türk milleti ile hesabı olanların paçasına yapışarak ellerinden geleni artlarına koymuyorlar. Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de 1 dolara satan FETÖ'cü teröristler, yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar
Demokrasinin imkanlarını kullanıp güç devşiren bir zihniyetle karşı karşıyayız.
FETÖ'cülerin engellemeye çalıştığı Türkiye Yüzyılı başlamıştır.