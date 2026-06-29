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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/yeni-cin-teknolojisi-deniz-suyunu-elektrik-kullanmadan-icme-suyuna-ceviriyor-1106853073.html
Yeni Çin teknolojisi deniz suyunu elektrik kullanmadan içme suyuna çeviriyor
Yeni Çin teknolojisi deniz suyunu elektrik kullanmadan içme suyuna çeviriyor
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Yeni Çin teknolojisi, elektrik kullanmadan deniz suyunu tatlı suya dönüştürüyor ve şişelenmiş sudan daha ucuza geliyor. Detaylar haberde...
2026-06-29T14:55+0300
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Araştırmacılar, güneş enerjisini emerek tuzdan arındırma işlemini gerçekleştiren üç boyutlu fototermal buharlaştırma malzemesine nanopartikülleri örmek için özel bir yöntem tasarladılar.Çinli bilim insanları, elektrik kullanmadan deniz suyunu tatlı suya dönüştürebilen yeni bir güneş enerjili tuzdan arındırma teknolojisi geliştirdiler. Tuzdan arındırma süreciTuzdan arındırma genellikle çok büyük miktarda enerji gerektiriyor ve genellikle pahalı olduğu için tercih edilmiyor. Ancak araştırmacılar, güneş ışığını daha verimli kullanan ve süreci çok daha ucuz hale getiren yeni bir malzeme yarattı. Araştırmacılar, güneş enerjisini emerek tuzdan arındırma işlemini gerçekleştiren üç boyutlu fototermal buharlaştırma malzemesine nanopartikülleri örmek için özel bir yöntem tasarladılar.Enerjiyi yüzde 45.7 azaltıyorYapılan testler, malzemenin yüzde 90.2'ye varan güneş enerjisi emilim oranına ulaştığını ve aynı hacimdeki deniz suyunu buharlaştırmak için gereken enerjiyi yüzde 45.7 oranında azalttığını gösterdi. Sistem, herhangi bir dış güç kaynağına bağlı kalmadan, yalnızca doğal güneş ışığı kullanarak deniz suyunu tatlı suya dönüştürmeyi başardı. İşlem, küçük bir deneme alanında gerçekleştirildi ve üretilen tatlı su, 5 metrekarelik bir tarım arazisini tam bir büyüme döngüsü boyunca sulamaya yetecek kadardı.Ekip, sadece iki yıl sonra, bu teknolojiyi kullanarak su üretim maliyetinin şişelenmiş sudan daha düşük olacağına ve özellikle elektriğe erişimin sınırlı olduğu bölgelerde su kıtlığına düşük maliyetli ve sürdürülebilir bir çözüm sunacağına inanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/kahvede-yeni-bir-onemli-yan-etki-ortaya-cikti-beyin-bagirsak-ekseninde-1106847651.html
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haberler, su, içme suyu, deniz suyu
haberler, su, içme suyu, deniz suyu

Yeni Çin teknolojisi deniz suyunu elektrik kullanmadan içme suyuna çeviriyor

14:55 29.06.2026
© Fotoğraf : UnsplashYeni Çin teknolojisi deniz suyunu içme suyuna çeviriyor
Yeni Çin teknolojisi deniz suyunu içme suyuna çeviriyor - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
© Fotoğraf : Unsplash
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Yeni Çin teknolojisi, elektrik kullanmadan deniz suyunu tatlı suya dönüştürüyor ve şişelenmiş sudan daha ucuza geliyor.
Araştırmacılar, güneş enerjisini emerek tuzdan arındırma işlemini gerçekleştiren üç boyutlu fototermal buharlaştırma malzemesine nanopartikülleri örmek için özel bir yöntem tasarladılar.
Çinli bilim insanları, elektrik kullanmadan deniz suyunu tatlı suya dönüştürebilen yeni bir güneş enerjili tuzdan arındırma teknolojisi geliştirdiler.
Tuzdan arındırma, tuzlu suyu tatlı suya dönüştüren, enerji açısından oldukça yoğun bir süreç ve bu nedenle büyük ölçüde bol miktarda fosil yakıt rezervine sahip zengin ülkelerin tekelinde bulunuyor.

Tuzdan arındırma süreci

Tuzdan arındırma genellikle çok büyük miktarda enerji gerektiriyor ve genellikle pahalı olduğu için tercih edilmiyor. Ancak araştırmacılar, güneş ışığını daha verimli kullanan ve süreci çok daha ucuz hale getiren yeni bir malzeme yarattı. Araştırmacılar, güneş enerjisini emerek tuzdan arındırma işlemini gerçekleştiren üç boyutlu fototermal buharlaştırma malzemesine nanopartikülleri örmek için özel bir yöntem tasarladılar.

Enerjiyi yüzde 45.7 azaltıyor

Yapılan testler, malzemenin yüzde 90.2'ye varan güneş enerjisi emilim oranına ulaştığını ve aynı hacimdeki deniz suyunu buharlaştırmak için gereken enerjiyi yüzde 45.7 oranında azalttığını gösterdi. Sistem, herhangi bir dış güç kaynağına bağlı kalmadan, yalnızca doğal güneş ışığı kullanarak deniz suyunu tatlı suya dönüştürmeyi başardı. İşlem, küçük bir deneme alanında gerçekleştirildi ve üretilen tatlı su, 5 metrekarelik bir tarım arazisini tam bir büyüme döngüsü boyunca sulamaya yetecek kadardı.
Ekip, sadece iki yıl sonra, bu teknolojiyi kullanarak su üretim maliyetinin şişelenmiş sudan daha düşük olacağına ve özellikle elektriğe erişimin sınırlı olduğu bölgelerde su kıtlığına düşük maliyetli ve sürdürülebilir bir çözüm sunacağına inanıyor.
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