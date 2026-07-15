https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/cankaya-belediyesi-baskani-huseyin-can-guner-dahil-24-supheli-tutuklandi-1107259804.html

Çankaya Belediyesi Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 24 şüpheli tutuklandı

Çankaya Belediyesi Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 24 şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T09:12+0300

2026-07-15T09:12+0300

2026-07-15T10:01+0300

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Ankara'da CHP'li Çankaya Belediyesi'ne 11 Temmuz'da operasyon düzenlendi.11 Temmuz sabah saatlerinde belediye binasına gelen polis, buradaki çeşitli birimlerde ve odalarda arama yapmıştı. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de yer aldığı toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ise Kuzey Kıbrıs seyahatinden döndüğü sırada Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Güner'in yakalanması ile birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 30 olmuştu.Başkan dahil 24 kişi tutuklandıEmniyetteki işlemleri tamamlanan Hüseyin Can Güner ve 29 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ankara Adliyesi’ne götürüldü. Daha sonra Güner'in de arasında olduğu 30 kişi tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Belediye başkanı Hüseyin Can Güner’in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli bugün tutuklandı.6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ne ile suçlanıyorlar?Başsavcılık, Güner ve 35 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlamasını yöneltiyor.İfadesinde ne dedi?Hüseyin Can Güner'in emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. Geçimini nasıl sağladığı ve mal varlığı sorulan Güner, "Belediye başkanı maaşı ve belediye meclisi huzur hakkından gelen miktarlarla sağlamaktayım. Ayrıca mirastan intikal eden bir daireden kira gelirim vardır." yanıtını verdi. Güner, üzerine kayıtlı gayrimenkul ve taşınır malların başkanlık dönemi öncesinden olduğunu anlattı.İhale süreçlerine ne dedi?İhale alım usulü ile ihaleyi gerçekleştirecek firmaların belirlenmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Güner, "Görev sürem boyunca görev ve sorumluluğum itibarıyla ihale ve alım işlemleri benim belirlediğim süreçler değildir." dedi.Bu süreçlerin ilgili müdürlükler tarafından yürütüldüğünü söyleyen Güner, "Hazırlıklar ve usulleri yapıldıktan sonra Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne gönderilir ve Merkezi Satın Alma Bürosu tarafından ihaleleri yapılır." ifadelerini kullandı.Güner, "Bu benden önce de aynı şekilde işleyen usul, benden sonra da devam etmektedir. İhalelerin hazırlanışı ve yapılmasından bilgim ve ilgim yoktur. Dolayısıyla herhangi bir kriter belirlemedim." diye konuştu.Özgür Özel yürüyüş düzenlemiştiCHP Grup Başkanı Özgür Özel, Çankaya Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'e destek amacıyla Çankaya Belediyesine yürüdü.Kuğulu Park'ta milletvekilleri ve partililerle bir araya gelen Özel, buradan yürüyerek Çankaya Belediyesi önüne geçti.Buradaki basın açıklamasında soruşturmaya tepki gösteren Özel, Çankaya Belediyesine yönelik operasyonun kendisinin canını yakmak için yapıldığını ileri sürdü.'Allah bunun yapanların hesabını sordun'Operasyonu eleştiren Özel, "Hepinizin huzurunda yemin ederim ki eğer Hüseyin Can Güner'in bir haksızlığı, hukuksuzluğu varsa Allah benim canımı alsın. Ama burada yapılan benim canımı yakmak için bu masum evlada iftira atmaksa, Allah bunu yapanlardan da günü gelsin en kötü şekilde hesabını sorsun." ifadesini kullandı."Derdi olan gelsin benimle uğraşsın" diyen Özel, siyasi hesaplaşmanın tarafının aileler olamayacağını söyledi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da operasyona tepki göstererek, Güner'in yanında olduğunu belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/cankaya-belediyesine-operasyon-huseyin-can-gunerin-de-oldugu-36-kisi-hakkinda-gozalti-karari-1107179788.html

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