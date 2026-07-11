https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/cankaya-belediyesine-operasyon-huseyin-can-gunerin-de-oldugu-36-kisi-hakkinda-gozalti-karari-1107179788.html
Çankaya Belediyesi'ne operasyon: Hüseyin Can Güner’in de olduğu 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Çankaya Belediyesi'ne operasyon: Hüseyin Can Güner’in de olduğu 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Sputnik Türkiye
Ankara Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon başlatıldı. Aralarında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de olduğu 36 kişi için gözaltı kararı verildi. 11.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-11T09:05+0300
2026-07-11T09:05+0300
2026-07-11T09:07+0300
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hüseyin can güner
çankaya belediyesi
cumhuriyet başsavcılığı
gözaltı
chp
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Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne operasyon başlatıldı, polis binada arama yapıyor. Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de olduğu 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptıAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de yer aldığı toplam 36 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alınmalarına ve adreslerinde arama, el koyma işlemi yapılmasına karar verilmiş, bu kapsamda şüphelilerden 27’si gözaltına alınmıştır" denildi.Başkan açıklama yaptıHakkında gözaltı kararı olan Hüseyin Can Güner sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise şunları dile getirdi: "Kıymetli Çankayalılar, Sevgili yurttaşlarım; Sabah saatlerinde belediye binamızda ve bürokratlarımızın evlerinde gerçekleştirilen arama dolayısıyla operasyondan haberdar olmuş bulunuyoruz. Önceden planlı olduğu üzere birkaç saat içerisinde Ankara’da olacağım. Bunu ilgili tüm makamlara da bildirdim. Yine evimde arama yapmak üzere gelen ekiplere de yedek anahtar ulaştırdım ve bütün arkadaşlarımızdan emniyet güçlerimize yardımcı olmalarını istedim. Göreve geldiğimizden bu yana bu kurumu en iyi şekilde yönettiğimizi ve bize güvenen hiç kimseye karşı mahcup olacak en ufak bir davranışımızın olmadığını tüm komşularımızın bilmesini isterim. Soruşturmanın detayları ve sebepleri netleştiğinde konuya ilişkin gerekli açıklamaları kamuoyuyla paylaşacağız."
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hüseyin can güner, çankaya belediyesi, cumhuriyet başsavcılığı, gözaltı, chp, operasyon
hüseyin can güner, çankaya belediyesi, cumhuriyet başsavcılığı, gözaltı, chp, operasyon
Çankaya Belediyesi'ne operasyon: Hüseyin Can Güner’in de olduğu 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
09:05 11.07.2026 (güncellendi: 09:07 11.07.2026)
Ankara Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon başlatıldı. Aralarında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de olduğu 36 kişi için gözaltı kararı verildi.
Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne operasyon başlatıldı, polis binada arama yapıyor. Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de olduğu 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de yer aldığı toplam 36 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alınmalarına ve adreslerinde arama, el koyma işlemi yapılmasına karar verilmiş, bu kapsamda şüphelilerden 27’si gözaltına alınmıştır" denildi.
Hakkında gözaltı kararı olan Hüseyin Can Güner sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise şunları dile getirdi:
"Kıymetli Çankayalılar, Sevgili yurttaşlarım; Sabah saatlerinde belediye binamızda ve bürokratlarımızın evlerinde gerçekleştirilen arama dolayısıyla operasyondan haberdar olmuş bulunuyoruz. Önceden planlı olduğu üzere birkaç saat içerisinde Ankara’da olacağım. Bunu ilgili tüm makamlara da bildirdim. Yine evimde arama yapmak üzere gelen ekiplere de yedek anahtar ulaştırdım ve bütün arkadaşlarımızdan emniyet güçlerimize yardımcı olmalarını istedim. Göreve geldiğimizden bu yana bu kurumu en iyi şekilde yönettiğimizi ve bize güvenen hiç kimseye karşı mahcup olacak en ufak bir davranışımızın olmadığını tüm komşularımızın bilmesini isterim. Soruşturmanın detayları ve sebepleri netleştiğinde konuya ilişkin gerekli açıklamaları kamuoyuyla paylaşacağız."