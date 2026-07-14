https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/abd-alarm-verdi-31-eyalette-hizla-yayilan-parazit-endise-yaratti-1107242502.html

ABD alarm verdi: 31 eyalette hızla yayılan parazit endişe yarattı

ABD alarm verdi: 31 eyalette hızla yayılan parazit endişe yarattı

Sputnik Türkiye

ABD'de 31 eyalete yayılan parazit salgınında yüzlerce kişi hastalandı, onlarca kişi hastaneye kaldırıldı. Yetkililer gerçek vaka sayısının açıklanan rakamların... 14.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-14T14:26+0300

2026-07-14T14:26+0300

2026-07-14T14:26+0300

sağlik

abd

new york

michigan

abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)

parazit

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0a/1106402931_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_4046f7cbee68266a2e91c8bae6dc465d.jpg

ABD'de Cyclospora cayetanensis adlı parazitin neden olduğu salgın nedeniyle vaka sayısı yükselmeye devam ediyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından doğrulanan yüzlerce vakanın yanı sıra, laboratuvar incelemesini bekleyen çok sayıda şüpheli enfeksiyon bulunuyor.Salgın beklenenden büyük olabilirCDC verilerine göre 1 Mayıs'tan bu yana 843 doğrulanmış vaka tespit edildi. Salgın nedeniyle 86 kişi hastaneye kaldırıldı, ancak şu ana kadar can kaybı yaşanmadı.Yetkililer, birçok kişinin hastaneye başvurmadan iyileşmesi ve bazı eyaletlerdeki veri işleme gecikmeleri nedeniyle gerçek vaka sayısının resmi istatistiklerden çok daha yüksek olabileceğini belirtti. Ayrıca yaklaşık bin 500 şüpheli vakanın laboratuvar incelemesi devam ediyor.En fazla vaka bildirilen eyaletler arasında New York ve Michigan yer alırken, Alabama'da ise henüz vaka kaydedilmedi.Kaynak araştırılıyorSalgına neden olan Cyclospora cayetanensis adlı mikroskobik parazitin genellikle insan dışkısıyla kirlenmiş su veya taze gıdalar yoluyla bulaştığı belirtildi.En dikkat çeken belirti şiddetli ve sulu ishal olurken, hastalarda karın krampları, şişkinlik, mide bulantısı, kusma, iştahsızlık, halsizlik ve hafif ateş de görülebiliyor.Sağlık yetkilileri salgının kesin kaynağını henüz belirleyemedi. Ancak geçmiş yıllardaki benzer vakalarda paketlenmiş salatalar, marul, kişniş, fesleğen, taze soğan, bezelye ve ahududu gibi ürünlerin salgınlarla ilişkilendirildiği aktarıldı.Yetkililer, özellikle yapraklı sebzelerin dikkatlice yıkanmasını, dış yapraklarının atılmasını ve mümkün olduğunda bu ürünlerin pişirilerek tüketilmesini tavsiye etti. Özellikle ahududunun girintili yapısı nedeniyle standart yıkamayla tamamen temizlenmesinin zor olduğu belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/kongoda-salgin-ilerlemeye-devam-ediyor-ebola-iki-eyalete-daha-yayildi-1107219286.html

abd

new york

michigan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, new york, michigan, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), parazit