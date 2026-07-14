https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/abd-alarm-verdi-31-eyalette-hizla-yayilan-parazit-endise-yaratti-1107242502.html
ABD alarm verdi: 31 eyalette hızla yayılan parazit endişe yarattı
ABD alarm verdi: 31 eyalette hızla yayılan parazit endişe yarattı
Sputnik Türkiye
ABD'de 31 eyalete yayılan parazit salgınında yüzlerce kişi hastalandı, onlarca kişi hastaneye kaldırıldı. Yetkililer gerçek vaka sayısının açıklanan rakamların... 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T14:26+0300
2026-07-14T14:26+0300
2026-07-14T14:26+0300
sağlik
abd
new york
michigan
abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)
parazit
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ABD'de Cyclospora cayetanensis adlı parazitin neden olduğu salgın nedeniyle vaka sayısı yükselmeye devam ediyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından doğrulanan yüzlerce vakanın yanı sıra, laboratuvar incelemesini bekleyen çok sayıda şüpheli enfeksiyon bulunuyor.Salgın beklenenden büyük olabilirCDC verilerine göre 1 Mayıs'tan bu yana 843 doğrulanmış vaka tespit edildi. Salgın nedeniyle 86 kişi hastaneye kaldırıldı, ancak şu ana kadar can kaybı yaşanmadı.Yetkililer, birçok kişinin hastaneye başvurmadan iyileşmesi ve bazı eyaletlerdeki veri işleme gecikmeleri nedeniyle gerçek vaka sayısının resmi istatistiklerden çok daha yüksek olabileceğini belirtti. Ayrıca yaklaşık bin 500 şüpheli vakanın laboratuvar incelemesi devam ediyor.En fazla vaka bildirilen eyaletler arasında New York ve Michigan yer alırken, Alabama'da ise henüz vaka kaydedilmedi.Kaynak araştırılıyorSalgına neden olan Cyclospora cayetanensis adlı mikroskobik parazitin genellikle insan dışkısıyla kirlenmiş su veya taze gıdalar yoluyla bulaştığı belirtildi.En dikkat çeken belirti şiddetli ve sulu ishal olurken, hastalarda karın krampları, şişkinlik, mide bulantısı, kusma, iştahsızlık, halsizlik ve hafif ateş de görülebiliyor.Sağlık yetkilileri salgının kesin kaynağını henüz belirleyemedi. Ancak geçmiş yıllardaki benzer vakalarda paketlenmiş salatalar, marul, kişniş, fesleğen, taze soğan, bezelye ve ahududu gibi ürünlerin salgınlarla ilişkilendirildiği aktarıldı.Yetkililer, özellikle yapraklı sebzelerin dikkatlice yıkanmasını, dış yapraklarının atılmasını ve mümkün olduğunda bu ürünlerin pişirilerek tüketilmesini tavsiye etti. Özellikle ahududunun girintili yapısı nedeniyle standart yıkamayla tamamen temizlenmesinin zor olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/kongoda-salgin-ilerlemeye-devam-ediyor-ebola-iki-eyalete-daha-yayildi-1107219286.html
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abd, new york, michigan, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), parazit
abd, new york, michigan, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), parazit
ABD alarm verdi: 31 eyalette hızla yayılan parazit endişe yarattı
ABD'de 31 eyalete yayılan parazit salgınında yüzlerce kişi hastalandı, onlarca kişi hastaneye kaldırıldı. Yetkililer gerçek vaka sayısının açıklanan rakamların çok üzerinde olabileceğini belirtirken, salgının kaynağı ise hala belirlenemedi.
ABD'de Cyclospora cayetanensis adlı parazitin neden olduğu salgın nedeniyle vaka sayısı yükselmeye devam ediyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından doğrulanan yüzlerce vakanın yanı sıra, laboratuvar incelemesini bekleyen çok sayıda şüpheli enfeksiyon bulunuyor.
Salgın beklenenden büyük olabilir
CDC verilerine göre 1 Mayıs'tan bu yana 843 doğrulanmış vaka tespit edildi. Salgın nedeniyle 86 kişi hastaneye kaldırıldı, ancak şu ana kadar can kaybı yaşanmadı.
Yetkililer, birçok kişinin hastaneye başvurmadan iyileşmesi ve bazı eyaletlerdeki veri işleme gecikmeleri nedeniyle gerçek vaka sayısının resmi istatistiklerden çok daha yüksek olabileceğini belirtti. Ayrıca yaklaşık bin 500 şüpheli vakanın laboratuvar incelemesi devam ediyor.
En fazla vaka bildirilen eyaletler arasında New York ve Michigan yer alırken, Alabama'da ise henüz vaka kaydedilmedi.
Salgına neden olan Cyclospora cayetanensis adlı mikroskobik parazitin genellikle insan dışkısıyla kirlenmiş su veya taze gıdalar yoluyla bulaştığı belirtildi.
En dikkat çeken belirti şiddetli ve sulu ishal olurken, hastalarda karın krampları, şişkinlik, mide bulantısı, kusma, iştahsızlık, halsizlik ve hafif ateş de görülebiliyor.
Sağlık yetkilileri salgının kesin kaynağını henüz belirleyemedi. Ancak geçmiş yıllardaki benzer vakalarda paketlenmiş salatalar, marul, kişniş, fesleğen, taze soğan, bezelye ve ahududu gibi ürünlerin salgınlarla ilişkilendirildiği aktarıldı.
Yetkililer, özellikle yapraklı sebzelerin dikkatlice yıkanmasını, dış yapraklarının atılmasını ve mümkün olduğunda bu ürünlerin pişirilerek tüketilmesini tavsiye etti. Özellikle ahududunun girintili yapısı nedeniyle standart yıkamayla tamamen temizlenmesinin zor olduğu belirtildi.