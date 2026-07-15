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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/bir-orman-yangini-daha-manisa-akhisardaki-orman-yanginina-mudahale-suruyor-1107274637.html
Bir orman yangını daha: Manisa Akhisar'daki orman yangınına müdahale sürüyor
Bir orman yangını daha: Manisa Akhisar'daki orman yangınına müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 15.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-15T15:28+0300
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Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.Evkafteke Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.Bursa ve Muğla'da yangınlarBursa'nın Büyükorhan ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışması sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı. Sabahın ilk ışıklarıyla hava müdahalesi yeniden başlarken, tedbir amacıyla bir otel ve bir tatil sitesinden bin 120 kişi güvenli alanlara tahliye edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/tarim-arazisinde-cikan-yangin-ormana-sicradi-bursada-yangina-mudahale-ediliyor-1107269269.html
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türkiye, manisa, orman yangını
türkiye, manisa, orman yangını

Bir orman yangını daha: Manisa Akhisar'daki orman yangınına müdahale sürüyor

15:28 15.07.2026
Bir orman yangını daha: Manisa Akhisar'daki orman yangınına müdahale sürüyor
Bir orman yangını daha: Manisa Akhisar'daki orman yangınına müdahale sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Evkafteke Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Bursa ve Muğla'da yangınlar

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışması sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı. Sabahın ilk ışıklarıyla hava müdahalesi yeniden başlarken, tedbir amacıyla bir otel ve bir tatil sitesinden bin 120 kişi güvenli alanlara tahliye edildi.
Tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı: Bursa'da yangına müdahale ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
TÜRKİYE
Tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı: Bursa'da yangına müdahale ediliyor
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