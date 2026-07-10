https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/belcikada-tartismali-goc-yasasi-konutlara-giris-yetkisi-veren-tasari-abdnin-ice-uygulamalarina-1107162379.html
Belçika'da tartışmalı göç yasası: Konutlara giriş yetkisi veren tasarı ABD'nin 'ICE' uygulamalarına benzetildi
Belçika'da tartışmalı göç yasası: Konutlara giriş yetkisi veren tasarı ABD'nin 'ICE' uygulamalarına benzetildi
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Belçika'da düzensiz göçle mücadele kapsamında hazırlanan ve belirli şartlarda hakkında sınır dışı kararı bulunan göçmenlerin yakalanması için konutlara... 10.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-10T12:32+0300
2026-07-10T12:32+0300
2026-07-10T12:32+0300
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Belçika'da federal hükümetin hazırladığı yeni göç yasa tasarısı, ülkede geniş çaplı tartışmalara yol açtı.Tasarı, hakkında sınır dışı kararı bulunan, ülkeyi terk etmeyi sistematik olarak reddeden ve kamu düzeni ya da ulusal güvenlik açısından tehdit oluşturduğu değerlendirilen kişilerin yakalanabilmesi için belirli koşullarda konutlara girilmesine izin veriyor.Sivil toplum kuruluşlarından 'Avrupa'da ICE istemiyoruz' kampanyasıGöç alanında faaliyet gösteren 11.11.11 ile Vluchtelingenwerk Vlaanderen (Mülteci Çalışmaları Flandre), ortak yayımladıkları kampanya videosunda tasarıyı ABD'deki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) uygulamalarına benzetti.Kuruluşlar, "Avrupa'da ICE istemiyoruz" çağrısı yaparak düzenlemenin konut baskınlarını artıracağını ve göçmenlere yönelik bir "av" ortamı oluşturacağını savundu.Konutlara giriş için hakim onayı şartTasarıya göre konutlara giriş kararı ancak daha hafif tedbirlerin yetersiz kalması durumunda uygulanabilecek.Her işlem öncesinde soruşturma hakiminin onayı gerekecek. Hakim, uygulanacak tedbirin ölçülü olup olmadığını değerlendirecek.Konutlara girişler ise yalnızca 05.00 ile 21.00 saatleri arasında yapılabilecek.'ABD'deki ICE uygulamalarına benzemiyor'Belçika İltica ve Göç Bakanı Anneleen Van Bossuyt, tasarının ABD'deki ICE uygulamalarıyla karşılaştırılmasını reddetti.Van Bossuyt, düzenlemenin yalnızca hakkında kesin sınır dışı kararı bulunan ve kamu düzeni ya da ulusal güvenlik açısından tehdit oluşturduğu değerlendirilen kişileri kapsadığını belirterek, ülkede ayrı bir göçmen polisi kurulmasının veya ABD'dekine benzer baskınların planlanmadığını söyledi.İnsan hakları ve hukuk çevrelerinden eleştiriTasarı, soruşturma hakimleri, avukatlar, polis temsilcileri, Belçika Veri Koruma Otoritesi, federal göç merkezi Myria ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından da eleştirildi.Eleştirilerde, "kamu düzeni" ve "ulusal güvenlik" kavramlarının belirsiz olduğu, düzenlemenin keyfi uygulamalara yol açabileceği, konut dokunulmazlığı ile özel hayatın gizliliğini zedeleyebileceği ifade edildi.Sonbaharda yasalaşması bekleniyorBakanlar Kurulu ile parlamentonun ilgili komisyonundan geçen tasarının, iktidar koalisyonunun parlamentodaki çoğunluğu nedeniyle sonbaharda Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaşması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/ispanyada-orman-yangini-faciasi-sicak-hava-dalgasi-ortasinda-12-kisi-hayatini-kaybetti-1107156675.html
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abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice), abd, belçika
abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice), abd, belçika
Belçika'da tartışmalı göç yasası: Konutlara giriş yetkisi veren tasarı ABD'nin 'ICE' uygulamalarına benzetildi
Belçika'da düzensiz göçle mücadele kapsamında hazırlanan ve belirli şartlarda hakkında sınır dışı kararı bulunan göçmenlerin yakalanması için konutlara girilmesine izin veren yasa tasarısı, insan hakları kuruluşlarının tepkisini çekti. Tasarı, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) uygulamalarına benzetildi.
Belçika'da federal hükümetin hazırladığı yeni göç yasa tasarısı, ülkede geniş çaplı tartışmalara yol açtı.
Tasarı, hakkında sınır dışı kararı bulunan, ülkeyi terk etmeyi sistematik olarak reddeden ve kamu düzeni ya da ulusal güvenlik açısından tehdit oluşturduğu değerlendirilen kişilerin yakalanabilmesi için belirli koşullarda konutlara girilmesine izin veriyor.
Sivil toplum kuruluşlarından 'Avrupa'da ICE istemiyoruz' kampanyası
Göç alanında faaliyet gösteren 11.11.11 ile Vluchtelingenwerk Vlaanderen (Mülteci Çalışmaları Flandre), ortak yayımladıkları kampanya videosunda tasarıyı ABD'deki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) uygulamalarına benzetti.
Kuruluşlar, "Avrupa'da ICE istemiyoruz" çağrısı yaparak düzenlemenin konut baskınlarını artıracağını ve göçmenlere yönelik bir "av" ortamı oluşturacağını savundu.
Konutlara giriş için hakim onayı şart
Tasarıya göre konutlara giriş kararı ancak daha hafif tedbirlerin yetersiz kalması durumunda uygulanabilecek.
Her işlem öncesinde soruşturma hakiminin onayı gerekecek. Hakim, uygulanacak tedbirin ölçülü olup olmadığını değerlendirecek.
Konutlara girişler ise yalnızca 05.00 ile 21.00 saatleri arasında yapılabilecek.
'ABD'deki ICE uygulamalarına benzemiyor'
Belçika İltica ve Göç Bakanı Anneleen Van Bossuyt, tasarının ABD'deki ICE uygulamalarıyla karşılaştırılmasını reddetti.
Van Bossuyt, düzenlemenin yalnızca hakkında kesin sınır dışı kararı bulunan ve kamu düzeni ya da ulusal güvenlik açısından tehdit oluşturduğu değerlendirilen kişileri kapsadığını belirterek, ülkede ayrı bir göçmen polisi kurulmasının veya ABD'dekine benzer baskınların planlanmadığını söyledi.
İnsan hakları ve hukuk çevrelerinden eleştiri
Tasarı, soruşturma hakimleri, avukatlar, polis temsilcileri, Belçika Veri Koruma Otoritesi, federal göç merkezi Myria ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından da eleştirildi.
Eleştirilerde, "kamu düzeni" ve "ulusal güvenlik" kavramlarının belirsiz olduğu, düzenlemenin keyfi uygulamalara yol açabileceği, konut dokunulmazlığı ile özel hayatın gizliliğini zedeleyebileceği ifade edildi.
Sonbaharda yasalaşması bekleniyor
Bakanlar Kurulu ile parlamentonun ilgili komisyonundan geçen tasarının, iktidar koalisyonunun parlamentodaki çoğunluğu nedeniyle sonbaharda Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaşması bekleniyor.