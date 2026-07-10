https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/belcikada-tartismali-goc-yasasi-konutlara-giris-yetkisi-veren-tasari-abdnin-ice-uygulamalarina-1107162379.html

Belçika'da tartışmalı göç yasası: Konutlara giriş yetkisi veren tasarı ABD'nin 'ICE' uygulamalarına benzetildi

Belçika'da tartışmalı göç yasası: Konutlara giriş yetkisi veren tasarı ABD'nin 'ICE' uygulamalarına benzetildi

Sputnik Türkiye

Belçika'da düzensiz göçle mücadele kapsamında hazırlanan ve belirli şartlarda hakkında sınır dışı kararı bulunan göçmenlerin yakalanması için konutlara... 10.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-10T12:32+0300

2026-07-10T12:32+0300

2026-07-10T12:32+0300

dünya

abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice)

abd

belçika

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Belçika'da federal hükümetin hazırladığı yeni göç yasa tasarısı, ülkede geniş çaplı tartışmalara yol açtı.Tasarı, hakkında sınır dışı kararı bulunan, ülkeyi terk etmeyi sistematik olarak reddeden ve kamu düzeni ya da ulusal güvenlik açısından tehdit oluşturduğu değerlendirilen kişilerin yakalanabilmesi için belirli koşullarda konutlara girilmesine izin veriyor.Sivil toplum kuruluşlarından 'Avrupa'da ICE istemiyoruz' kampanyasıGöç alanında faaliyet gösteren 11.11.11 ile Vluchtelingenwerk Vlaanderen (Mülteci Çalışmaları Flandre), ortak yayımladıkları kampanya videosunda tasarıyı ABD'deki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) uygulamalarına benzetti.Kuruluşlar, "Avrupa'da ICE istemiyoruz" çağrısı yaparak düzenlemenin konut baskınlarını artıracağını ve göçmenlere yönelik bir "av" ortamı oluşturacağını savundu.Konutlara giriş için hakim onayı şartTasarıya göre konutlara giriş kararı ancak daha hafif tedbirlerin yetersiz kalması durumunda uygulanabilecek.Her işlem öncesinde soruşturma hakiminin onayı gerekecek. Hakim, uygulanacak tedbirin ölçülü olup olmadığını değerlendirecek.Konutlara girişler ise yalnızca 05.00 ile 21.00 saatleri arasında yapılabilecek.'ABD'deki ICE uygulamalarına benzemiyor'Belçika İltica ve Göç Bakanı Anneleen Van Bossuyt, tasarının ABD'deki ICE uygulamalarıyla karşılaştırılmasını reddetti.Van Bossuyt, düzenlemenin yalnızca hakkında kesin sınır dışı kararı bulunan ve kamu düzeni ya da ulusal güvenlik açısından tehdit oluşturduğu değerlendirilen kişileri kapsadığını belirterek, ülkede ayrı bir göçmen polisi kurulmasının veya ABD'dekine benzer baskınların planlanmadığını söyledi.İnsan hakları ve hukuk çevrelerinden eleştiriTasarı, soruşturma hakimleri, avukatlar, polis temsilcileri, Belçika Veri Koruma Otoritesi, federal göç merkezi Myria ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından da eleştirildi.Eleştirilerde, "kamu düzeni" ve "ulusal güvenlik" kavramlarının belirsiz olduğu, düzenlemenin keyfi uygulamalara yol açabileceği, konut dokunulmazlığı ile özel hayatın gizliliğini zedeleyebileceği ifade edildi.Sonbaharda yasalaşması bekleniyorBakanlar Kurulu ile parlamentonun ilgili komisyonundan geçen tasarının, iktidar koalisyonunun parlamentodaki çoğunluğu nedeniyle sonbaharda Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaşması bekleniyor.

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abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice), abd, belçika