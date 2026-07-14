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Leandro Trossard İstanbul'a geldi: Beşiktaş taraftarından görkemli karşılama
Leandro Trossard İstanbul'a geldi: Beşiktaş taraftarından görkemli karşılama
Sputnik Türkiye
Beşiktaş'ın transferini bitirmeye hazırlandığı Belçikalı yıldız Leandro Trossard, İstanbul'a geldi. 14.07.2026, Sputnik Türkiye
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da bulunduğu özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 31 yaşındaki futbolcu Leandro Trossard, terminalde toplanan bini aşkın taraftar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.Taraftarların tezahüratlarına kartal pençesi ve üçlü çektirerek karşılık veren Trossard, ilk açıklamasında gördüğü ilgiden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu karşılama gerçekten inanılmaz. Umarım taraftarların bana gösterdiği sevginin karşılığını sahada fazlasıyla verebilirim" dedi.Belçikalı futbolcu daha sonra ailesiyle birlikte konaklayacağı otele geçti. Sağlık kontrolleri ve son transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Beşiktaş'ın Leandro Trossard'la resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/besiktas-leandro-trossardin-transferini-kapa-bildirdi-1107244936.html
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beşiktaş, transfer, transfermarkt , futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
beşiktaş, transfer, transfermarkt , futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu

Leandro Trossard İstanbul'a geldi: Beşiktaş taraftarından görkemli karşılama

21:37 14.07.2026
© AALeandro Trossard
Leandro Trossard - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
© AA
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Beşiktaş'ın transferini bitirmeye hazırlandığı Belçikalı yıldız Leandro Trossard, İstanbul'a geldi.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da bulunduğu özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 31 yaşındaki futbolcu Leandro Trossard, terminalde toplanan bini aşkın taraftar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.
Taraftarların tezahüratlarına kartal pençesi ve üçlü çektirerek karşılık veren Trossard, ilk açıklamasında gördüğü ilgiden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu karşılama gerçekten inanılmaz. Umarım taraftarların bana gösterdiği sevginin karşılığını sahada fazlasıyla verebilirim" dedi.
Belçikalı futbolcu daha sonra ailesiyle birlikte konaklayacağı otele geçti. Sağlık kontrolleri ve son transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Beşiktaş'ın Leandro Trossard'la resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
Beşiktaş, logo - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
SPOR
Beşiktaş, Leandro Trossard'ın transferini KAP'a bildirdi
17:10
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