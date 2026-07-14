https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/leandro-trossard-istanbula-geldi-besiktas-taraftarindan-gorkemli-karsilama-1107253278.html
Leandro Trossard İstanbul'a geldi: Beşiktaş taraftarından görkemli karşılama
Leandro Trossard İstanbul'a geldi: Beşiktaş taraftarından görkemli karşılama
Sputnik Türkiye
Beşiktaş'ın transferini bitirmeye hazırlandığı Belçikalı yıldız Leandro Trossard, İstanbul'a geldi. 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T21:37+0300
2026-07-14T21:37+0300
2026-07-14T21:37+0300
spor
beşiktaş
transfer
transfermarkt
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0e/1107253119_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_a2ac26fd8d3013f6271c977baa610e40.jpg
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da bulunduğu özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 31 yaşındaki futbolcu Leandro Trossard, terminalde toplanan bini aşkın taraftar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.Taraftarların tezahüratlarına kartal pençesi ve üçlü çektirerek karşılık veren Trossard, ilk açıklamasında gördüğü ilgiden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu karşılama gerçekten inanılmaz. Umarım taraftarların bana gösterdiği sevginin karşılığını sahada fazlasıyla verebilirim" dedi.Belçikalı futbolcu daha sonra ailesiyle birlikte konaklayacağı otele geçti. Sağlık kontrolleri ve son transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Beşiktaş'ın Leandro Trossard'la resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/besiktas-leandro-trossardin-transferini-kapa-bildirdi-1107244936.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0e/1107253119_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_ed365f1f8a128d0a6fc9999418dd43da.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
beşiktaş, transfer, transfermarkt , futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
beşiktaş, transfer, transfermarkt , futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
Leandro Trossard İstanbul'a geldi: Beşiktaş taraftarından görkemli karşılama
Beşiktaş'ın transferini bitirmeye hazırlandığı Belçikalı yıldız Leandro Trossard, İstanbul'a geldi.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da bulunduğu özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 31 yaşındaki futbolcu Leandro Trossard, terminalde toplanan bini aşkın taraftar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.
Taraftarların tezahüratlarına kartal pençesi ve üçlü çektirerek karşılık veren Trossard, ilk açıklamasında gördüğü ilgiden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu karşılama gerçekten inanılmaz. Umarım taraftarların bana gösterdiği sevginin karşılığını sahada fazlasıyla verebilirim" dedi.
Belçikalı futbolcu daha sonra ailesiyle birlikte konaklayacağı otele geçti. Sağlık kontrolleri ve son transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Beşiktaş'ın Leandro Trossard'la resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.