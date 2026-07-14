https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/leandro-trossard-istanbula-geldi-besiktas-taraftarindan-gorkemli-karsilama-1107253278.html

Leandro Trossard İstanbul'a geldi: Beşiktaş taraftarından görkemli karşılama

Leandro Trossard İstanbul'a geldi: Beşiktaş taraftarından görkemli karşılama

Sputnik Türkiye

Beşiktaş'ın transferini bitirmeye hazırlandığı Belçikalı yıldız Leandro Trossard, İstanbul'a geldi. 14.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-14T21:37+0300

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spor

beşiktaş

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da bulunduğu özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 31 yaşındaki futbolcu Leandro Trossard, terminalde toplanan bini aşkın taraftar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.Taraftarların tezahüratlarına kartal pençesi ve üçlü çektirerek karşılık veren Trossard, ilk açıklamasında gördüğü ilgiden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu karşılama gerçekten inanılmaz. Umarım taraftarların bana gösterdiği sevginin karşılığını sahada fazlasıyla verebilirim" dedi.Belçikalı futbolcu daha sonra ailesiyle birlikte konaklayacağı otele geçti. Sağlık kontrolleri ve son transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Beşiktaş'ın Leandro Trossard'la resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/besiktas-leandro-trossardin-transferini-kapa-bildirdi-1107244936.html

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Sputnik Türkiye

beşiktaş, transfer, transfermarkt , futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu