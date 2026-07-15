https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/almanya-ordusuna-asker-bulamiyor-vicdani-ret-sayisi-rekor-seviyeye-ulasti-1107250040.html

Almanya ordusuna asker bulamıyor: Vicdani ret sayısı rekor seviyeye ulaştı

Almanya ordusuna asker bulamıyor: Vicdani ret sayısı rekor seviyeye ulaştı

Sputnik Türkiye

Almanya ordusunu büyütmeye çalışırken binlerce genç silahlı askerlik hizmetini reddetmek için başvuru yaptı. Başvurular geçen yılın toplamını şimdiden geride... 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T18:14+0300

2026-07-15T18:14+0300

2026-07-15T18:14+0300

savunma

almanya

berlin

askerlik

zorunlu askerlik

vicdani ret

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Almanya, son yıllarda ordusunu büyütmek ve asker sayısını artırmak için peş peşe adımlar atıyor. Ancak hükümetin açıkladığı son veriler, silahlı askerlik hizmetini vicdani veya dini gerekçelerle reddedenlerin sayısında dikkat çekici bir artış yaşandığını ortaya koydu. 2026'nın ilk altı ayında yapılan vicdani ret başvuruları, 2025'in tamamındaki başvuru sayısını geçti. Başvurular geçen yılı geride bıraktıHükümet verilerine göre, 30 Haziran'a kadar 5 bin 862 kişi vicdani ret başvurusunda bulundu. Bu sayı, 2025'in tamamındaki 3 bin 879 ve 2024'teki 2 bin 249 başvurunun üzerine çıktı. Federal Aile İşleri ve Sivil Toplum Görevleri Dairesi'nin daha önce paylaştığı verilere göre ise mayıs ayı sonu itibarıyla bu yıl yapılan başvuruların 2 bin 667'si kabul edildi.Almanya Anayasası, vicdani ret hakkını güvence altına alıyor. Başvurusu kabul edilen kişiler silahlı askerlik yapmak zorunda kalmıyor ancak olağanüstü güvenlik durumlarında sivil görevlerde görevlendirilebiliyor.Ordu büyütülmek isteniyorAlmanya'da şu anda zorunlu askerlik uygulanmıyor. Buna rağmen hükümet, ordudaki personel açığını kapatmak amacıyla bu yıl 18 yaşını dolduran tüm erkeklerden askerlik yapmaya istekli olup olmadıklarını belirten bir form doldurmalarını ve sağlık muayenesinden geçmelerini istedi. Kadınlar ise gönüllü olarak sisteme katılabiliyor.Savunma Bakanı Boris Pistorius tarafından yürürlüğe konulan bu uygulama, ordunun yeniden yapılandırılması planının önemli adımlarından biri olarak görülüyor. Berlin yönetimi, 2035 yılına kadar 260 bin aktif gönüllü askere ulaşmayı hedefliyor. Almanya'nın halen yaklaşık 186 bin aktif askeri bulunuyor.Başbakan Friedrich Merz, göreve gelirken Alman ordusunu "Avrupa'nın en güçlü konvansiyonel ordusu" haline getirme sözü vermişti.Zorunlu askerlik yeniden tartışılıyorİktidar ortağı CDU/CSU, gönüllü asker sayısının hedeflenen seviyeye ulaşmaması halinde 2011 yılında askıya alınan zorunlu askerliğin yeniden yürürlüğe alınabileceğini açıkladı. Böyle bir adımın atılması için yeni bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor.Haberde, vicdani ret başvurularındaki artışta 1 Ocak'ta yürürlüğe giren yeni askerlik uygulamasının yanı sıra Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek olası askeri görevler ve Ukrayna'da kurulabilecek bir barış gücünde görev alma ihtimaline ilişkin endişelerin de etkili olduğu aktarıldı.Öte yandan kamuoyu araştırmaları Almanya'da ordunun güçlendirilmesine verilen desteğin sürdüğünü gösterse de, binlerce genç bu yıl ülke genelinde protestolar düzenledi.

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almanya, berlin, askerlik, zorunlu askerlik, vicdani ret