https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/lubnan-ve-israil-romada-yeniden-masada-pilot-bolgeler-planiyla-israilin-cekilmesi-hedefleniyor-1107238450.html

Lübnan ve İsrail Roma'da yeniden masada: 'Pilot bölgeler' planıyla İsrail’in çekilmesi hedefleniyor

Lübnan ve İsrail Roma'da yeniden masada: 'Pilot bölgeler' planıyla İsrail’in çekilmesi hedefleniyor

Sputnik Türkiye

Lübnan ve İsrail heyetleri, ABD arabuluculuğunda varılan çerçeve anlaşmasının uygulanmasını görüşmek üzere Salı günü Roma'da yeniden bir araya geldi.

2026-07-14T12:39+0300

2026-07-14T12:39+0300

2026-07-14T12:44+0300

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Görüşmeler, 26 Haziran'da Washington'da üzerinde uzlaşılan planın hayata geçirilmesine odaklanıyor. Anlaşma, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine konuşlandırılmasını ve İsrail güçlerinin aşamalı olarak geri çekilmesini öngörüyor. Ancak İsrail'in saldırılarının sürmesi ve Hizbullah'ın silahsızlanmayı reddetmesi süreci çıkmaza sokmuş durumda.Lübnanlı yetkililer, Roma'daki toplantılarda İsrail birliklerinin ‘bölge bölge’ çekilmesini öngören 'pilot bölge' planını gündeme taşıyacak. Bu modele göre belirlenen alanlarda önce Hizbullah silah bırakacak, ardından İsrail askerleri çekilecek ve kontrol Lübnan ordusuna devredilecek. Anlaşmanın ilk aşaması için iki pilot bölge belirlenmiş durumda.‘Somut ve uygulanabilir adımlar’ABD'li bir yetkili, geçen hafta yaptığı açıklamada ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), pilot bölgelerin hayata geçirilmesi için Lübnan ve İsrail ile koordinasyon yürüttüğünü söyledi. Reuters'a konuşan kaynaklar, ABD askeri heyetinin hafta sonunda planın ayrıntılarını görüşmek üzere Lübnan'da temaslarda bulunduğunu aktardı.Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Roma görüşmelerinin sahada "somut ve uygulanabilir adımlar" üretmesini ve İsrail'in çekilmeye başlamasının önünü açmasını umduğunu söyledi. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Roma'nın bu görüşmelere ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Başkentimiz barışın başkenti oluyor" ifadelerini kullandı.İsrail ordusu halen sınır boyunca Lübnan topraklarının yaklaşık 10 kilometre içine uzanan ve 'tampon bölge' olarak tanımladığı alanı kontrol ediyor. İsrail, bu bölgenin kuzeydeki yerleşimleri Hizbullah saldırılarından korumak için gerekli olduğunu savunurken, Lübnan yönetimi işgalin sona ermesini talep ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/ahmedinejadin-basin-sozcusu-sputnike-acikladi-once-olduruldugu-sonra-da-hapiste-oldugu-yalanini-1107236865.html

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