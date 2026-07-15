https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/akademisyen-cebi-insani-yardim-cografya-ve-siyaset-ustudur-1107272541.html

Akademisyen Çebi: İnsani yardım coğrafya ve siyaset üstüdür

Akademisyen Çebi: İnsani yardım coğrafya ve siyaset üstüdür

Sputnik Türkiye

Fransız mahkemesi, insani yardım grubu SOS Donbass'ın kurucusu Anna Novikova'nı tutukladı. Fransa’nın bu hamlesini değerlendiren Akademisyen Tuba Çebi, insani... 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T14:44+0300

2026-07-15T14:44+0300

2026-07-15T14:44+0300

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Fransa, insani yardım grubu SOS Donbass'ın kurucusu Anna Novikova'nı 'casusluk' suçlamasıyla yargılıyor. Bir insanı yardım kuruluşu temsilcisinin Batılı bir ülkede yargılamasını değerlendiren Akademisyen Tuba Çebi şunları söyledi:“Bu süreçte davanın başlamasına önayak olan Fransa Ukraynalılar Birliği gibi diasporik sivil toplum kuruluşlarının rolü dikkatle incelenmelidir. Sivil toplum örgütlerinin temel misyonu, devlet aygıtlarının erişemediği ya da yetersiz kaldığı insani kriz bölgelerinde köprü görevi görmek, kutuplaşmayı azaltmak ve barışçıl diyalog kanalları inşa etmektir. Ancak Fransa Ukraynalılar Birliği'nin, başka bir sivil toplum kuruluşu olan SOS Donbass'ı hukuki olarak doğrudan hedef alması, diasporaların savaşın sıcak cephelerindeki kutuplaşmayı Avrupa şehirlerine taşıdığının somut bir göstergesidir. Bir STK'nın, savaşın insani boyutunu hafifletmeye çalışan başka bir oluşumu (görüşleri ne kadar farklı olursa olsun) ‘casusluk’ ve ‘ihanet’ çerçevesine sıkıştırarak yargı eliyle susturmaya çalışması, sivil alanın daralmasına yol açar. Bu tür hamleler, diyalog zeminini tamamen yok ederek sivil toplum örgütlerini barışın savunucusu olmaktan çıkarıp çatışmanın aktif ve agresif birer uzantısı haline getirmektedir. Savaşların en büyük trajedisi, ilk kurbanın her zaman ‘gerçeklik’ ve ‘insaniyet’ olmasıdır.”‘Hukuk siyasileştirilmemeli’Fransa’da hukuk siyasileştirildiğine dikkat çeken Çebi sözlerini şöyle sürdür:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/rusyadan-fransaya-sos-donbass-tepkisi-kievi-silahlandiran-paris-yardim-gonullulerini-yargiliyor-1107266000.html

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