https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/akademisyen-cebi-insani-yardim-cografya-ve-siyaset-ustudur-1107272541.html
Akademisyen Çebi: İnsani yardım coğrafya ve siyaset üstüdür
Akademisyen Çebi: İnsani yardım coğrafya ve siyaset üstüdür
Sputnik Türkiye
Fransız mahkemesi, insani yardım grubu SOS Donbass'ın kurucusu Anna Novikova'nı tutukladı. Fransa’nın bu hamlesini değerlendiren Akademisyen Tuba Çebi, insani... 15.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-15T14:44+0300
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Fransa, insani yardım grubu SOS Donbass'ın kurucusu Anna Novikova'nı 'casusluk' suçlamasıyla yargılıyor. Bir insanı yardım kuruluşu temsilcisinin Batılı bir ülkede yargılamasını değerlendiren Akademisyen Tuba Çebi şunları söyledi:“Bu süreçte davanın başlamasına önayak olan Fransa Ukraynalılar Birliği gibi diasporik sivil toplum kuruluşlarının rolü dikkatle incelenmelidir. Sivil toplum örgütlerinin temel misyonu, devlet aygıtlarının erişemediği ya da yetersiz kaldığı insani kriz bölgelerinde köprü görevi görmek, kutuplaşmayı azaltmak ve barışçıl diyalog kanalları inşa etmektir. Ancak Fransa Ukraynalılar Birliği'nin, başka bir sivil toplum kuruluşu olan SOS Donbass'ı hukuki olarak doğrudan hedef alması, diasporaların savaşın sıcak cephelerindeki kutuplaşmayı Avrupa şehirlerine taşıdığının somut bir göstergesidir. Bir STK'nın, savaşın insani boyutunu hafifletmeye çalışan başka bir oluşumu (görüşleri ne kadar farklı olursa olsun) ‘casusluk’ ve ‘ihanet’ çerçevesine sıkıştırarak yargı eliyle susturmaya çalışması, sivil alanın daralmasına yol açar. Bu tür hamleler, diyalog zeminini tamamen yok ederek sivil toplum örgütlerini barışın savunucusu olmaktan çıkarıp çatışmanın aktif ve agresif birer uzantısı haline getirmektedir. Savaşların en büyük trajedisi, ilk kurbanın her zaman ‘gerçeklik’ ve ‘insaniyet’ olmasıdır.”‘Hukuk siyasileştirilmemeli’Fransa’da hukuk siyasileştirildiğine dikkat çeken Çebi sözlerini şöyle sürdür:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/rusyadan-fransaya-sos-donbass-tepkisi-kievi-silahlandiran-paris-yardim-gonullulerini-yargiliyor-1107266000.html
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avrupa, fransa, kiev, stk
avrupa, fransa, kiev, stk
Akademisyen Çebi: İnsani yardım coğrafya ve siyaset üstüdür
Özel
Fransız mahkemesi, insani yardım grubu SOS Donbass'ın kurucusu Anna Novikova'nı tutukladı. Fransa’nın bu hamlesini değerlendiren Akademisyen Tuba Çebi, insani yardımların siyaset üstü bir konu olduğuna dikkat çekti.
Fransa, insani yardım grubu SOS Donbass'ın kurucusu Anna Novikova'nı 'casusluk' suçlamasıyla yargılıyor. Bir insanı yardım kuruluşu temsilcisinin Batılı bir ülkede yargılamasını değerlendiren Akademisyen Tuba Çebi şunları söyledi:
“Bu süreçte davanın başlamasına önayak olan Fransa Ukraynalılar Birliği gibi diasporik sivil toplum kuruluşlarının rolü dikkatle incelenmelidir. Sivil toplum örgütlerinin temel misyonu, devlet aygıtlarının erişemediği ya da yetersiz kaldığı insani kriz bölgelerinde köprü görevi görmek, kutuplaşmayı azaltmak ve barışçıl diyalog kanalları inşa etmektir. Ancak Fransa Ukraynalılar Birliği'nin, başka bir sivil toplum kuruluşu olan SOS Donbass'ı hukuki olarak doğrudan hedef alması, diasporaların savaşın sıcak cephelerindeki kutuplaşmayı Avrupa şehirlerine taşıdığının somut bir göstergesidir. Bir STK'nın, savaşın insani boyutunu hafifletmeye çalışan başka bir oluşumu (görüşleri ne kadar farklı olursa olsun) ‘casusluk’ ve ‘ihanet’ çerçevesine sıkıştırarak yargı eliyle susturmaya çalışması, sivil alanın daralmasına yol açar. Bu tür hamleler, diyalog zeminini tamamen yok ederek sivil toplum örgütlerini barışın savunucusu olmaktan çıkarıp çatışmanın aktif ve agresif birer uzantısı haline getirmektedir. Savaşların en büyük trajedisi, ilk kurbanın her zaman ‘gerçeklik’ ve ‘insaniyet’ olmasıdır.”
‘Hukuk siyasileştirilmemeli’
Fransa’da hukuk siyasileştirildiğine dikkat çeken Çebi sözlerini şöyle sürdür:
“Çift taraflı ve barışçıl bir perspektiften bakıldığında şu iki gerçeği aynı anda kabul etmek gerekir: Birincisi güvenlik endişeleri meşrudur ancak hukuk siyasileştirilmemelidir. Fransa, egemen bir devlet olarak sınırları içindeki şüpheli istihbarat faaliyetlerini inceleme hakkına sahiptir. Ancak bu süreç adil, şeffaf ve her türlü siyasi baskıdan uzak yürütülmelidir. Sadece iktidarların resmi dış politika tezlerine aykırı görüş beyan eden veya ‘öteki taraftaki’ sivillere yardım ulaştıran aktivistlerin sistemli şekilde ‘casus’ olarak yaftalanması, demokratik değerleri aşındırır. İkincisi insani yardım coğrafya ve siyaset üstüdür. Kiev kontrolündeki bölgelerde yaşayan Ukraynalı çocukların da, Donbas bölgesindeki çocukların da gıdaya, ilaca ve giysiye ihtiyacı vardır. Yardım faaliyetlerini ‘bizim sivillerimiz’ ve ‘onların sivilleri’ diye ayırmak, insancıl hukukun temeline aykırıdır. Anna Novikova davası, Batı ile Rusya arasındaki jeopolitik fay hatlarının sivil bir kadın ve bir yardım kuruluşu üzerinden nasıl çatıştığını göstergesidir.”