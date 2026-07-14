https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/yapay-zeka-ile-dijital-hayalet-donemi-hayatini-kaybedenlerin-kopyalari-yapiliyor-1107244125.html

Yapay zeka ile 'dijital hayalet' dönemi: Hayatını kaybedenlerin 'kopyaları' yapılıyor

Yapay zeka ile 'dijital hayalet' dönemi: Hayatını kaybedenlerin 'kopyaları' yapılıyor

Sputnik Türkiye

Yapay zeka şirketleri, hayatını kaybeden kişilerin sesi, yazışmaları ve görüntülerinden yararlanarak ailelerin sohbet edebileceği 'dijital hayaletler'... 14.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-14T14:56+0300

2026-07-14T14:56+0300

2026-07-14T14:56+0300

yaşam

yapay zeka

araştırma

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Yapay zeka teknolojilerindeki gelişmeler, hayatını kaybeden kişilerin dijital ortamda yeniden "canlandırılmasını" mümkün kılan yeni bir alanın ortaya çıkmasına yol açtı. 'Dijital hayaletler' olarak adlandırılan sistemler, ölen kişilerin sosyal medya paylaşımları, e-postaları, ses kayıtları, videoları ve fotoğraflarından yararlanarak onlarla sohbet edilebilen yapay zeka avatarları oluşturuyor.Colorado Boulder Üniversitesi araştırmacıları, bu teknolojilere yönelik ilginin hızla arttığını belirterek, yapay zeka ile yas süreci arasındaki ilişkinin giderek daha fazla araştırıldığını söyledi.'Az veriyle bile gerçekçi sohbetler mümkün'Association for Computing Machinery'de haziran ayında yayımlanan araştırmada, katılımcılardan kaybettikleri yakınlarına ilişkin kısa anılar ve temel kişilik özellikleri paylaşmaları istendi.Araştırmacılar, insan dilini anlama, işleme ve üretme kapasitesine sahip bir yapay zeka teknolojisi olan büyük dil modellerinin (LLM) yalnızca sınırlı bilgilerle bile ölen kişinin konuşma tarzını taklit edebilen sohbet sistemleri oluşturabildiğini gözlemledi.Araştırmacılar, ücretsiz yapay zeka araçlarıyla bile belirli komutlar kullanılarak bir yakının konuşma tarzına benzeyen yanıtlar üretilebildiğini söyledi.'Dijital hayaletler' nasıl çalışıyor?Araştırmacılar, bu sistemleri iki gruba ayırıyor. İlk grupta yer alan "death bot" olarak adlandırılan uygulamalar, yalnızca kişinin daha önce kaydedilmiş sözlerini yeniden oynatabiliyor."Dijital hayalet" olarak tanımlanan daha gelişmiş sistemler ise kişinin sesini, konuşma biçimini ve üslubunu taklit ederek kullanıcılarla etkileşim kurabiliyor ve daha önce hiç vermediği yanıtlara benzer cevaplar üretebiliyor.Uzmanlara göre bu durum, sistemlerin gerçekte söylenmemiş ifadeleri de üretebilmesi nedeniyle etik tartışmaları beraberinde getiriyor.Araştırmada yer alan katılımcılar, sohbet sırasında yapay zekanın ölen kişi adına birinci tekil şahıs kullanmasını daha doğal bulduklarını ifade etti. Buna karşılık, kişinin hayattayken hiç kullanmadığı hitap şekillerinin kullanılması kullanıcıların deneyimini olumsuz etkiledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/bilim-insanlari-evrenin-sonunu-hesapladi-akil-almaz-sure-evren-ne-zaman-tamamen-yok-olacak--1107242261.html

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yapay zeka, araştırma