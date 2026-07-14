https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/avrupanin-dev-bankalarindan-lindeye-rusya-yaptirimlari-nedeniyle-tazminat-davasi-1107241941.html

Avrupa'nın dev bankalarından Linde'ye Rusya yaptırımları nedeniyle tazminat davası

Avrupa'nın dev bankalarından Linde'ye Rusya yaptırımları nedeniyle tazminat davası

Sputnik Türkiye

AB'nin Rusya'ya açtığı davaların Avrupa'daki kurum ve kuruluşlara verdiği zararlar çok büyük miktarlara ulaşırken, önde gelen bankalar zararlarını tazmin... 14.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-14T13:51+0300

2026-07-14T13:51+0300

2026-07-14T13:51+0300

ukrayna kri̇zi̇

avrupa

rusya

deutsche bank

unicredit

linde

yaptırım

tazminat davası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/14/1087043780_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_698f438ade92937a27987682fd83eca1.png

Deutsche Bank ve UniCredit gibi Avrupa'nın önde gelen bankaları, Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle uğradıkları milyarlarca euro'luk zararın tazmini için Alman mühendislik şirketi Linde'ye karşı hukuki süreç başlattı.Almanya'nın Frankfurt kentindeki mahkemede görülen davalar, Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ortaya çıkan maliyetlerin kimin tarafından üstlenilmesi gerektiğini netleştirmeyi hedefliyor. İngiliz basınındaki habere göre önde gelen bankalar, yaptırımlar nedeniyle oluşan zararların kim tarafından karşılanması gerektiği konusunun incelenmesi için Linde'ye bir emsal davası açtı. Deutsche Bank, Linde'nin Rusya'daki bir doğalgaz projesinden çekilmesi sonrası el konulan varlıkları nedeniyle yaklaşık 260 milyon euro'luk tazminat talep ediyor.Garanti sözleşmeleri krizin odağındaLinde'nin 2022 yılında Rusya'daki projelerini askıya almasının ardından Rus şirketlerinin sözleşmeleri feshetmesi ve garanti veren bankalara yönelmesi süreci tetikledi. AB yaptırımları gerekçesiyle garanti ödemelerini gerçekleştirmeyi reddeden bankaların Rusya'daki varlıkları, Rus mahkemelerinin kararıyla donduruldu. Bu durum karşısında Deutsche Bank, UniCredit, Commerzbank ve diğer Alman kamu bankaları, Rusya'da toplamda yüz milyonlarca euro'yu bulan varlık kaybı yaşadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/basbakan-radev-bulgaristan-ukrayna-yanlisi-gonulluler-koalisyonuna-katilmayacak-1107238280.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, rusya, deutsche bank, unicredit, linde, yaptırım, tazminat davası