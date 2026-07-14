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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/avrupanin-dev-bankalarindan-lindeye-rusya-yaptirimlari-nedeniyle-tazminat-davasi-1107241941.html
Avrupa'nın dev bankalarından Linde'ye Rusya yaptırımları nedeniyle tazminat davası
Avrupa'nın dev bankalarından Linde'ye Rusya yaptırımları nedeniyle tazminat davası
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AB'nin Rusya'ya açtığı davaların Avrupa'daki kurum ve kuruluşlara verdiği zararlar çok büyük miktarlara ulaşırken, önde gelen bankalar zararlarını tazmin... 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T13:51+0300
2026-07-14T13:51+0300
ukrayna kri̇zi̇
avrupa
rusya
deutsche bank
unicredit
linde
yaptırım
tazminat davası
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Deutsche Bank ve UniCredit gibi Avrupa'nın önde gelen bankaları, Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle uğradıkları milyarlarca euro'luk zararın tazmini için Alman mühendislik şirketi Linde'ye karşı hukuki süreç başlattı.Almanya'nın Frankfurt kentindeki mahkemede görülen davalar, Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ortaya çıkan maliyetlerin kimin tarafından üstlenilmesi gerektiğini netleştirmeyi hedefliyor. İngiliz basınındaki habere göre önde gelen bankalar, yaptırımlar nedeniyle oluşan zararların kim tarafından karşılanması gerektiği konusunun incelenmesi için Linde'ye bir emsal davası açtı. Deutsche Bank, Linde'nin Rusya'daki bir doğalgaz projesinden çekilmesi sonrası el konulan varlıkları nedeniyle yaklaşık 260 milyon euro'luk tazminat talep ediyor.Garanti sözleşmeleri krizin odağındaLinde'nin 2022 yılında Rusya'daki projelerini askıya almasının ardından Rus şirketlerinin sözleşmeleri feshetmesi ve garanti veren bankalara yönelmesi süreci tetikledi. AB yaptırımları gerekçesiyle garanti ödemelerini gerçekleştirmeyi reddeden bankaların Rusya'daki varlıkları, Rus mahkemelerinin kararıyla donduruldu. Bu durum karşısında Deutsche Bank, UniCredit, Commerzbank ve diğer Alman kamu bankaları, Rusya'da toplamda yüz milyonlarca euro'yu bulan varlık kaybı yaşadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/basbakan-radev-bulgaristan-ukrayna-yanlisi-gonulluler-koalisyonuna-katilmayacak-1107238280.html
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avrupa, rusya, deutsche bank, unicredit, linde, yaptırım, tazminat davası
avrupa, rusya, deutsche bank, unicredit, linde, yaptırım, tazminat davası

Avrupa'nın dev bankalarından Linde'ye Rusya yaptırımları nedeniyle tazminat davası

13:51 14.07.2026
© FotoğrafKral Charles’ın profil tasviri bulunan madeni paralar dolaşıma giriyor
Kral Charles’ın profil tasviri bulunan madeni paralar dolaşıma giriyor - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
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AB'nin Rusya'ya açtığı davaların Avrupa'daki kurum ve kuruluşlara verdiği zararlar çok büyük miktarlara ulaşırken, önde gelen bankalar zararlarını tazmin edebilmek için harekete geçti.
Deutsche Bank ve UniCredit gibi Avrupa'nın önde gelen bankaları, Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle uğradıkları milyarlarca euro'luk zararın tazmini için Alman mühendislik şirketi Linde'ye karşı hukuki süreç başlattı.

Almanya'nın Frankfurt kentindeki mahkemede görülen davalar, Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ortaya çıkan maliyetlerin kimin tarafından üstlenilmesi gerektiğini netleştirmeyi hedefliyor.

İngiliz basınındaki habere göre önde gelen bankalar, yaptırımlar nedeniyle oluşan zararların kim tarafından karşılanması gerektiği konusunun incelenmesi için Linde'ye bir emsal davası açtı.

Deutsche Bank, Linde'nin Rusya'daki bir doğalgaz projesinden çekilmesi sonrası el konulan varlıkları nedeniyle yaklaşık 260 milyon euro'luk tazminat talep ediyor.

Garanti sözleşmeleri krizin odağında

Linde'nin 2022 yılında Rusya'daki projelerini askıya almasının ardından Rus şirketlerinin sözleşmeleri feshetmesi ve garanti veren bankalara yönelmesi süreci tetikledi.

AB yaptırımları gerekçesiyle garanti ödemelerini gerçekleştirmeyi reddeden bankaların Rusya'daki varlıkları, Rus mahkemelerinin kararıyla donduruldu. Bu durum karşısında Deutsche Bank, UniCredit, Commerzbank ve diğer Alman kamu bankaları, Rusya'da toplamda yüz milyonlarca euro'yu bulan varlık kaybı yaşadı.
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