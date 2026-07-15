https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/ab-askerlik-gorevini-yapmayan-ukraynali-siginmacilara-gecici-koruma-vermeyecek-1107267210.html

AB, askerlik görevini yapmayan Ukraynalı sığınmacılara geçici koruma vermeyecek

AB, askerlik görevini yapmayan Ukraynalı sığınmacılara geçici koruma vermeyecek

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB), Mart 2027'den itibaren, geçici koruma statüsü için başvuracak askerlik çağındaki Ukrayna vatandaşlarına, yalnızca askerlik... 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T11:53+0300

2026-07-15T11:53+0300

2026-07-15T11:57+0300

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AB Konseyi tarafından yapılan resmi açıklamada, Ukrayna'nın savunma alanındaki değişen ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bu kararın alındığı belirtildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Alınan bu yeni karar, halihazırda AB ülkelerinde geçici koruma statüsünden yararlanan Ukraynalıları etkilemeyecek, yalnızca Mart 2027'den sonra yapılacak yeni başvurular için geçerli olacak.Başvuruda ‘askerlik durum belgeleri’ istenecekYeni kurallar çerçevesinde, Mart 2027'den sonra AB ülkelerine sığınma başvurusunda bulunacak kişilerin askerlik görevlerini yerine getirdiklerini kanıtlamaları gerekecek. Bu kapsamda kabul edilecek belgeler şunlar olacak:Geçici koruma statüsü 2028'e kadar uzatıldıÖte yandan AB Konseyi, mevcut Ukraynalı sığınmacılar için geçici koruma mekanizmasının süresini bir yıl daha uzatarak 4 Mart 2028 tarihine kadar uzatma kararı aldı.Konuya ilişkin açıklama yapan İrlanda Adalet, İçişleri ve Göç Bakanı Jim O'Callaghan, "Koruma süresinin bir yıl daha uzatılması, Ukrayna'dan ayrılmak zorunda kalan tüm insanlar için netlik ve öngörülebilirlik sağlayacak" dedi.Yaklaşık 4.4 milyon Ukraynalı yararlanıyorGeçici koruma mekanizması, Mart 2022'de AB genelinde uygulamaya konulmuştu. AB Konseyi verilerine göre, 31 Mayıs 2026 itibarıyla yaklaşık 4 milyon 380 bin kişi bu statüden yararlanıyor. Bu statü, sığınmacılara AB ülkelerinde oturma izni, iş gücü piyasasına erişim, tıbbi yardım, eğitim ve sosyal destek hakları tanıyor.Süreç nasıl işleyecek?Geçici koruma mekanizması daha önce 4 Mart 2027 tarihine kadar uzatılmıştı ve o tarihe kadar eski kurallar geçerli olmaya devam edecek. AB Konseyi'nin aldığı bu yeni kararın önümüzdeki haftalarda resmi olarak onaylanması ve AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/rusyadan-fransaya-sos-donbass-tepkisi-kievi-silahlandiran-paris-yardim-gonullulerini-yargiliyor-1107266000.html

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