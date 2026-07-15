https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/abd-hazine-bakani-bessent-duyurdu-trumpin-yuzu-1-dolara-basiliyor-1107277335.html

ABD Hazine Bakanı Bessent duyurdu: Trump'ın yüzü 1 dolara basılıyor

ABD Hazine Bakanı Bessent duyurdu: Trump'ın yüzü 1 dolara basılıyor

Sputnik Türkiye

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Başkan Donald Trump'ın portresini taşıyan 1 dolarlık altın para basılacağını açıkladı. 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T17:25+0300

2026-07-15T17:25+0300

2026-07-15T17:25+0300

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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.Paylaşımında Bessent, ABD Darphanesi'nin Başkan Donald Trump'ın portresini taşıyan yeni bir 1 dolarlık altın para üretmeye başlayacağını açıkladı. Bessent, kararın ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında alındığını belirterek, yeni paranın 'özgürlüğün kalıcı mirasını ve vatanseverliğin kalıcı bir simgesini' temsil edeceğini ifade etti.Yeni altın paraların kaç adet basılacağı ve nasıl dağıtılacağına ilişkin ise Hazine Bakanlığı tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

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