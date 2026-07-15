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ABD Hazine Bakanı Bessent duyurdu: Trump'ın yüzü 1 dolara basılıyor
ABD Hazine Bakanı Bessent duyurdu: Trump'ın yüzü 1 dolara basılıyor
Sputnik Türkiye
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Başkan Donald Trump'ın portresini taşıyan 1 dolarlık altın para basılacağını açıkladı. 15.07.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.Paylaşımında Bessent, ABD Darphanesi'nin Başkan Donald Trump'ın portresini taşıyan yeni bir 1 dolarlık altın para üretmeye başlayacağını açıkladı. Bessent, kararın ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında alındığını belirterek, yeni paranın 'özgürlüğün kalıcı mirasını ve vatanseverliğin kalıcı bir simgesini' temsil edeceğini ifade etti.Yeni altın paraların kaç adet basılacağı ve nasıl dağıtılacağına ilişkin ise Hazine Bakanlığı tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/eric-trumpin-bitcoin-yatirimi-agir-darbe-aldi-serveti-600-milyon-dolar-eridi-1107222768.html
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abd, hazine, abd hazine bakanlığı, para, nakit para, dolar, dolar/tl, dolar rezervi, donald trump
abd, hazine, abd hazine bakanlığı, para, nakit para, dolar, dolar/tl, dolar rezervi, donald trump

ABD Hazine Bakanı Bessent duyurdu: Trump'ın yüzü 1 dolara basılıyor

17:25 15.07.2026
© Fotoğraf : ABD Hazine Bakanı Scott Bessent XABD Başkanı Donald Trump'ın yüzü 1 dolara basılıyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzü 1 dolara basılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
© Fotoğraf : ABD Hazine Bakanı Scott Bessent X
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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Başkan Donald Trump'ın portresini taşıyan 1 dolarlık altın para basılacağını açıkladı.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Paylaşımında Bessent, ABD Darphanesi'nin Başkan Donald Trump'ın portresini taşıyan yeni bir 1 dolarlık altın para üretmeye başlayacağını açıkladı.
Bessent, kararın ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında alındığını belirterek, yeni paranın 'özgürlüğün kalıcı mirasını ve vatanseverliğin kalıcı bir simgesini' temsil edeceğini ifade etti.
Yeni altın paraların kaç adet basılacağı ve nasıl dağıtılacağına ilişkin ise Hazine Bakanlığı tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.
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