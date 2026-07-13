https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/eric-trumpin-bitcoin-yatirimi-agir-darbe-aldi-serveti-600-milyon-dolar-eridi-1107222768.html

Eric Trump'ın Bitcoin yatırımı ağır darbe aldı: Serveti 600 milyon dolar eridi

Eric Trump'ın Bitcoin yatırımı ağır darbe aldı: Serveti 600 milyon dolar eridi

Sputnik Türkiye

Eric Trump'ın kurucu ortaklarından olduğu American Bitcoin Corp, hisselerindeki sert düşüşle gündemde. Bloomberg hesaplamalarına göre şirket hisselerinin... 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T18:50+0300

2026-07-13T18:50+0300

2026-07-13T18:50+0300

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ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump'ın kurucu ortağı ve baş strateji sorumlusu olduğu American Bitcoin Corp, kripto para piyasasındaki dalgalanmalar ve Bitcoin madenciliği sektöründeki değişen yatırım eğilimleri nedeniyle ciddi değer kaybı yaşadı.Bloomberg'in hesaplamalarına göre şirket hisselerinin son 10 ayda zirve seviyesinden yüzde 95'ten fazla gerilemesi, Eric Trump'ın şirketteki yaklaşık yüzde 6'lık payının piyasa değerini 600 milyon doların üzerinde düşürdü.Bitcoin stratejisi yatırımcı beklentilerinin gerisinde kaldıAmerican Bitcoin, faaliyetlerini dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in madenciliği ve biriktirilmesi üzerine kurdu.Ancak sektörde birçok madencilik şirketi enerji altyapısını yapay zekâ veri merkezlerine dönüştürmeye başlarken, American Bitcoin'in yalnızca kripto para odaklı stratejisini sürdürmesi yatırımcıların ilgisini azaltan unsurlardan biri oldu.Analistlere göre yatırımcılar artık yalnızca kripto üretim kapasitesine değil, enerji altyapısını yapay zekâ sektörüne yönlendirebilen şirketlere de daha yüksek değer biçiyor.Şirket Nasdaq'ta kalabilmek için ters hisse bölünmesine gittiYaşanan sert değer kaybının ardından American Bitcoin, Nasdaq kotunda kalabilmek amacıyla 1'e 15 oranında ters hisse bölünmesi (reverse stock split) gerçekleştirdi.Ters hisse bölünmesi, dolaşımdaki hisse sayısını azaltıp hisse başına fiyatı yükseltmeyi amaçlasa da şirketin kaybettiği piyasa değerini geri getirmiyor.Haberlere göre şirket hisseleri, bu işlemin ardından 8 Temmuz'da tüm zamanların en düşük seviyelerinden birini gördü.Trump ailesinin diğer kripto yatırımları ise büyümeye devam ediyorAmerican Bitcoin'deki kayıplara karşın, Trump ailesinin diğer kripto para girişimleri önemli gelir üretmeye devam ediyor.Reuters'ın aktardığı bilgilere göre Donald Trump, geçen yıl kripto para faaliyetlerinden en az 1,4 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Trump ailesinin ayrıca World Liberty Financial ile $TRUMP meme coin projesiyle de bağlantısı bulunuyor.Haberlere göre ABD Başkanı'nın yalnızca 2025 yılında $TRUMP meme coin üzerinden yaklaşık 636 milyon dolar kazanç sağladığı belirtiliyor.Bireysel yatırımcılar milyarlarca dolar zarar ettiÖte yandan New York Times'ın, kripto analiz şirketi Nansen verilerine dayandırdığı habere göre $TRUMP tokenini satın alan yatırımcıların yaklaşık üçte ikisi zarar etti.Haziran ayı sonu itibarıyla bireysel yatırımcıların toplam kaybının 3,81 milyar dolara ulaştığı ifade edildi.Donald Trump ise daha önce CNBC'ye yaptığı açıklamada kripto varlıklarından elde ettiği servetin ayrıntılarını yakından takip etmediğini belirterek, "Bunu biliyor olabilirdim. Bilmiyordum. Bunda yasa dışı ya da yanlış bir durum yok." ifadelerini kullanmıştı.Beyaz Saray da Trump'ın ticari faaliyetleriyle başkanlık görevi arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmadığını savundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/trump-hurmuz-bogazini-aliyoruz-bogazin-koruyucusu-olacagiz-bogazi-korumak-icin-para-alacagiz-1107218764.html

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eric trump, donald trump, abd, abd, bloomberg, nasdaq, cnbc