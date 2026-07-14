https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/yuzyilda-bir-gorulen-kiyi-taskinlari-artik-her-10-yilda-bir-yasanabilir-1107248430.html
Yüzyılda bir görülen kıyı taşkınları artık her 10 yılda bir yaşanabilir
Yüzyılda bir görülen kıyı taşkınları artık her 10 yılda bir yaşanabilir
Sputnik Türkiye
Son bilimsel araştırmalar, aşırı deniz seviyesi olaylarının 1900 yılından bu yana dört kat arttığını, bir zamanlar 100 yılda bir görülen taşkınların ise artık ortalama her 10 yılda bir meydana geldiğini ortaya koydu. Ayrıntılar...
2026-07-14T17:34+0300
2026-07-14T17:34+0300
2026-07-14T17:34+0300
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Nature Climate Change dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, küresel ısınma nedeniyle kıyılardaki aşırı deniz seviyesi olaylarının sıklığı son 125 yılda önemli ölçüde arttı. Aynı dönemde Science Advances dergisinde yayımlanan başka bir çalışma ise dünya genelinde incelenen bölgelerin yüzde 97'sinde insan kaynaklı deniz seviyesi yükselmesinin açık biçimde ölçülebildiğini ve 2000-2018 yılları arasında kaydedilen aşırı su seviyesi olaylarının yaklaşık yüzde 58'inden sorumlu olduğunu gösterdi.Günlük yaşamı doğrudan etkiliyorAraştırmanın başyazarı ve Tulane Üniversitesi Nehir-Kıyı Bilimi ve Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sönke Dangendorf, Live Science'a yaptığı açıklamada, deniz seviyelerindeki yükselişte özellikle 1970'lerden itibaren insan faaliyetlerinin belirleyici unsur haline geldiğini söyledi.Uzmanlara göre deniz seviyesindeki birkaç santimetrelik artış bile kıyı kentlerinde yaşayan milyonlarca insanın günlük yaşamını ciddi şekilde etkiliyor.Dangendorf, geçmişte yalnızca birkaç yılda bir görülen yüksek gelgit kaynaklı su baskınlarının artık birçok bölgede rutin hale geldiğini belirterek, bunun ulaşım, altyapı ve sigorta maliyetleri üzerinde büyük yük oluşturduğunu ifade etti. Ayrıca geçmişte ömür boyunca yalnızca bir kez yaşanabilecek büyüklükteki taşkınların artık yaklaşık her sekiz yılda bir görülmeye başladığını ve bunun toplumların toparlanmasını zorlaştırdığını söyledi.2060'a kadar yükseliş sürecekDangendorf, sera gazı emisyonları bugün tamamen durdurulsa bile deniz seviyesindeki yükselişin en az 2060 yılına kadar devam edeceğini belirtti. Bunun nedeni, iklim sisteminin gecikmeli tepki vermesi.Buna karşın uzman, sera gazı emisyonlarının azaltılmasıyla yüzyılın ikinci yarısında çok daha tehlikeli deniz seviyesi artışlarının önüne geçilebileceğini kaydetti.IPCC uyarısı: Taşkınlar yıllık hale gelebilirHükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) son değerlendirmesine dikkat çeken Dangendorf, 2050 yılına gelindiğinde bugün '100 yılda bir' yaşanan kıyı taşkınlarının gelgit ölçüm istasyonlarının yüzde 19 ila 31'inde her yıl meydana gelmesinin beklendiğini söyledi.Dangendorf, "Yaklaşık her dört noktadan birinde bugün yüzyılda bir görülen taşkınlar yıllık olaylara dönüşecek. Bu gerçekten akıl almaz bir değişim" dedi.
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deniz seviyesi, haberler, nature climate change
deniz seviyesi, haberler, nature climate change
Yüzyılda bir görülen kıyı taşkınları artık her 10 yılda bir yaşanabilir
Deniz seviyelerindeki yükseliş, geçmişte 'yüzyılda bir' görülen kıyı taşkınlarını giderek daha sık yaşanan olaylara dönüştürüyor. Son bilimsel araştırmalar, aşırı deniz seviyesi olaylarının 1900 yılından bu yana dört kat arttığını, bir zamanlar 100 yılda bir görülen taşkınların ise artık ortalama her 10 yılda bir meydana geldiğini ortaya koydu.
Nature Climate Change dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, küresel ısınma nedeniyle kıyılardaki aşırı deniz seviyesi olaylarının sıklığı son 125 yılda önemli ölçüde arttı. Aynı dönemde Science Advances dergisinde yayımlanan başka bir çalışma ise dünya genelinde incelenen bölgelerin yüzde 97'sinde insan kaynaklı deniz seviyesi yükselmesinin açık biçimde ölçülebildiğini ve 2000-2018 yılları arasında kaydedilen aşırı su seviyesi olaylarının yaklaşık yüzde 58'inden sorumlu olduğunu gösterdi.
Günlük yaşamı doğrudan etkiliyor
Araştırmanın başyazarı ve Tulane Üniversitesi Nehir-Kıyı Bilimi ve Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sönke Dangendorf, Live Science'a yaptığı açıklamada, deniz seviyelerindeki yükselişte özellikle 1970'lerden itibaren insan faaliyetlerinin belirleyici unsur haline geldiğini söyledi.
Uzmanlara göre deniz seviyesindeki birkaç santimetrelik artış bile kıyı kentlerinde yaşayan milyonlarca insanın günlük yaşamını ciddi şekilde etkiliyor.
Dangendorf, geçmişte yalnızca birkaç yılda bir görülen yüksek gelgit kaynaklı su baskınlarının artık birçok bölgede rutin hale geldiğini belirterek, bunun ulaşım, altyapı ve sigorta maliyetleri üzerinde büyük yük oluşturduğunu ifade etti. Ayrıca geçmişte ömür boyunca yalnızca bir kez yaşanabilecek büyüklükteki taşkınların artık yaklaşık her sekiz yılda bir görülmeye başladığını ve bunun toplumların toparlanmasını zorlaştırdığını söyledi.
2060'a kadar yükseliş sürecek
Dangendorf, sera gazı emisyonları bugün tamamen durdurulsa bile deniz seviyesindeki yükselişin en az 2060 yılına kadar devam edeceğini belirtti. Bunun nedeni, iklim sisteminin gecikmeli tepki vermesi.
Buna karşın uzman, sera gazı emisyonlarının azaltılmasıyla yüzyılın ikinci yarısında çok daha tehlikeli deniz seviyesi artışlarının önüne geçilebileceğini kaydetti.
IPCC uyarısı: Taşkınlar yıllık hale gelebilir
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) son değerlendirmesine dikkat çeken Dangendorf, 2050 yılına gelindiğinde bugün '100 yılda bir' yaşanan kıyı taşkınlarının gelgit ölçüm istasyonlarının yüzde 19 ila 31'inde her yıl meydana gelmesinin beklendiğini söyledi.
Dangendorf, "Yaklaşık her dört noktadan birinde bugün yüzyılda bir görülen taşkınlar yıllık olaylara dönüşecek. Bu gerçekten akıl almaz bir değişim" dedi.