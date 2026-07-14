https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/yuzyilda-bir-gorulen-kiyi-taskinlari-artik-her-10-yilda-bir-yasanabilir-1107248430.html

Yüzyılda bir görülen kıyı taşkınları artık her 10 yılda bir yaşanabilir

Yüzyılda bir görülen kıyı taşkınları artık her 10 yılda bir yaşanabilir

Sputnik Türkiye

Son bilimsel araştırmalar, aşırı deniz seviyesi olaylarının 1900 yılından bu yana dört kat arttığını, bir zamanlar 100 yılda bir görülen taşkınların ise artık ortalama her 10 yılda bir meydana geldiğini ortaya koydu. Ayrıntılar...

2026-07-14T17:34+0300

2026-07-14T17:34+0300

2026-07-14T17:34+0300

yaşam

deniz seviyesi

haberler

nature climate change

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0e/1107248163_0:22:1024:598_1920x0_80_0_0_c0b98cafeefbabd4e7d66f0533d0b621.jpg

Nature Climate Change dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, küresel ısınma nedeniyle kıyılardaki aşırı deniz seviyesi olaylarının sıklığı son 125 yılda önemli ölçüde arttı. Aynı dönemde Science Advances dergisinde yayımlanan başka bir çalışma ise dünya genelinde incelenen bölgelerin yüzde 97'sinde insan kaynaklı deniz seviyesi yükselmesinin açık biçimde ölçülebildiğini ve 2000-2018 yılları arasında kaydedilen aşırı su seviyesi olaylarının yaklaşık yüzde 58'inden sorumlu olduğunu gösterdi.Günlük yaşamı doğrudan etkiliyorAraştırmanın başyazarı ve Tulane Üniversitesi Nehir-Kıyı Bilimi ve Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sönke Dangendorf, Live Science'a yaptığı açıklamada, deniz seviyelerindeki yükselişte özellikle 1970'lerden itibaren insan faaliyetlerinin belirleyici unsur haline geldiğini söyledi.Uzmanlara göre deniz seviyesindeki birkaç santimetrelik artış bile kıyı kentlerinde yaşayan milyonlarca insanın günlük yaşamını ciddi şekilde etkiliyor.Dangendorf, geçmişte yalnızca birkaç yılda bir görülen yüksek gelgit kaynaklı su baskınlarının artık birçok bölgede rutin hale geldiğini belirterek, bunun ulaşım, altyapı ve sigorta maliyetleri üzerinde büyük yük oluşturduğunu ifade etti. Ayrıca geçmişte ömür boyunca yalnızca bir kez yaşanabilecek büyüklükteki taşkınların artık yaklaşık her sekiz yılda bir görülmeye başladığını ve bunun toplumların toparlanmasını zorlaştırdığını söyledi.2060'a kadar yükseliş sürecekDangendorf, sera gazı emisyonları bugün tamamen durdurulsa bile deniz seviyesindeki yükselişin en az 2060 yılına kadar devam edeceğini belirtti. Bunun nedeni, iklim sisteminin gecikmeli tepki vermesi.Buna karşın uzman, sera gazı emisyonlarının azaltılmasıyla yüzyılın ikinci yarısında çok daha tehlikeli deniz seviyesi artışlarının önüne geçilebileceğini kaydetti.IPCC uyarısı: Taşkınlar yıllık hale gelebilirHükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) son değerlendirmesine dikkat çeken Dangendorf, 2050 yılına gelindiğinde bugün '100 yılda bir' yaşanan kıyı taşkınlarının gelgit ölçüm istasyonlarının yüzde 19 ila 31'inde her yıl meydana gelmesinin beklendiğini söyledi.Dangendorf, "Yaklaşık her dört noktadan birinde bugün yüzyılda bir görülen taşkınlar yıllık olaylara dönüşecek. Bu gerçekten akıl almaz bir değişim" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/bilim-insanlari-evrenin-sonunu-hesapladi-akil-almaz-sure-evren-ne-zaman-tamamen-yok-olacak--1107242261.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deniz seviyesi, haberler, nature climate change