https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/bilim-insanlari-evrenin-sonunu-hesapladi-akil-almaz-sure-evren-ne-zaman-tamamen-yok-olacak--1107242261.html
Bilim insanları evrenin sonunu hesapladı, akıl almaz süre: Evren ne zaman tamamen yok olacak?
Bilim insanları evrenin sonunu hesapladı, akıl almaz süre: Evren ne zaman tamamen yok olacak?
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Hollandalı bilim insanları, Hawking'in kara delik teorisini temel alarak evrenin tamamen yok olmasının ne kadar süreceğini hesapladı. Araştırmaya göre evrenin... 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T14:14+0300
2026-07-14T14:14+0300
2026-07-14T14:14+0300
yaşam
ay
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albert einstein
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Bilim insanları, evrenin tamamen yok olmasının ne kadar sürebileceğine ilişkin şimdiye kadarki en kapsamlı teorik hesaplamalardan birine imza attı.Kozmoloji ve Astrofizik Dergisi'nde yayımlanan araştırmaya göre, evrenin tamamen "buharlaşarak" yok olması için gereken süre, 1'in ardından 78 sıfır gelen yıl olarak hesaplandı. Araştırmacılar, bu sürenin insan zihninin kavramakta zorlanacağı kadar büyük olduğunu vurguluyor.Stephen Hawking'in teorisi temel alındıAraştırma, ünlü fizikçi Stephen Hawking'in 1970'lerde ortaya koyduğu Hawking radyasyonu teorisini temel alıyor.Albert Einstein, kara deliklerin yalnızca büyüyebileceğini öngörürken, Hawking kuantum etkileri nedeniyle kara deliklerin zamanla enerji kaybederek buharlaşabileceğini savunmuştu.Yeni çalışma ise bu sürecin yalnızca kara deliklerle sınırlı olmayabileceğini öne sürüyor.Her büyük cisim zamanla "buharlaşabilir"Araştırmayı yürüten Radboud Üniversitesi bilim insanları Heino Falcke, Michael Wondrak ve Walter van Suijlekom, yerçekimi alanına sahip tüm büyük cisimlerin teorik olarak Hawking benzeri radyasyon yayabileceğini hesapladı.Buna göre yıldızlar, nötron yıldızları, beyaz cüceler ve hatta gezegenler bile inanılmaz derecede uzun zaman dilimlerinde kütle kaybederek tamamen yok olabilir.Hawking radyasyonu nasıl oluşuyor?Hawking radyasyonu, kuantum fiziğine göre uzay boşluğunda sürekli oluşup yok olan sanal parçacık çiftlerinden kaynaklanıyor.Bir parçacık kara deliğe düşerken diğeri uzaya kaçabiliyor. Kaçan parçacık, kara deliğin enerjisinden pay aldığı için kara delik zamanla kütle kaybediyor. Bu süreç milyarlarca hatta akıl almaz derecede uzun yıllar boyunca devam ederek kara deliğin tamamen buharlaşmasına yol açıyor.Araştırmacılar, benzer mekanizmanın diğer büyük kütleli gök cisimleri için de teorik olarak geçerli olabileceğini savunuyor.İnsan ve Ay için de hesaplama yapıldıAraştırmacılar, teoriyi test etmek amacıyla bir insanın ve Ay'ın da bu mekanizmayla tamamen yok olmasının ne kadar süreceğini hesapladı.Ortaya çıkan sonuç ise yaklaşık 90 sıfırlı yıl gibi astronomik bir süre oldu. Bilim insanları, bu hesaplamaların pratik bir tahminden çok teorik fiziğin sınırlarını anlamaya yönelik olduğunu belirtti.Araştırmanın amacı evrenin kaderini anlamakAraştırmanın yazarlarından matematikçi Walter van Suijlekom, bu tür çalışmaların evrenin temel işleyişini anlamaya katkı sağladığını söyledi.Van Suijlekom, "Bu tür sorular sorarak ve en uç senaryoları inceleyerek teoriyi daha iyi anlamayı ve belki de bir gün Hawking radyasyonunun gizemini çözmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.Bilim insanları, hesaplanan sürenin insanlık veya Güneş Sistemi'nin geleceği açısından herhangi bir tehdit oluşturmadığını, çalışmanın tamamen teorik fizik ve kozmoloji alanındaki temel sorulara ışık tutmayı amaçladığını vurguluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/hindistanda-kesfedilen-gizemli-su-alti-sehri-tarih-kitaplarini-degistirebilir-9-bin-500-yillik-1107238954.html
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ay, stephen hawking, albert einstein, bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı
ay, stephen hawking, albert einstein, bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı
Bilim insanları evrenin sonunu hesapladı, akıl almaz süre: Evren ne zaman tamamen yok olacak?
Hollandalı bilim insanları, Hawking'in kara delik teorisini temel alarak evrenin tamamen yok olmasının ne kadar süreceğini hesapladı. Araştırmaya göre evrenin sonu, sonuna 78 sıfır eklenmiş bir yıl sonra gelecek. Çalışma, Hawking radyasyonunun yalnızca kara deliklerde değil, kütle çekimine sahip büyük cisimlerde etkili olabileceğini öne sürüyor.
Bilim insanları, evrenin tamamen yok olmasının ne kadar sürebileceğine ilişkin şimdiye kadarki en kapsamlı teorik hesaplamalardan birine imza attı.
Kozmoloji ve Astrofizik Dergisi'nde yayımlanan araştırmaya göre, evrenin tamamen "buharlaşarak" yok olması için gereken süre, 1'in ardından 78 sıfır gelen yıl olarak hesaplandı. Araştırmacılar, bu sürenin insan zihninin kavramakta zorlanacağı kadar büyük olduğunu vurguluyor.
Stephen Hawking'in teorisi temel alındı
Araştırma, ünlü fizikçi Stephen Hawking'in 1970'lerde ortaya koyduğu Hawking radyasyonu teorisini temel alıyor.
Albert Einstein
, kara deliklerin yalnızca büyüyebileceğini öngörürken, Hawking kuantum etkileri nedeniyle kara deliklerin zamanla enerji kaybederek buharlaşabileceğini savunmuştu.
Yeni çalışma ise bu sürecin yalnızca kara deliklerle sınırlı olmayabileceğini öne sürüyor.
Her büyük cisim zamanla "buharlaşabilir"
Araştırmayı yürüten Radboud Üniversitesi bilim insanları Heino Falcke, Michael Wondrak ve Walter van Suijlekom, yerçekimi alanına sahip tüm büyük cisimlerin teorik olarak Hawking benzeri radyasyon yayabileceğini hesapladı.
Buna göre yıldızlar, nötron yıldızları, beyaz cüceler ve hatta gezegenler bile inanılmaz derecede uzun zaman dilimlerinde kütle kaybederek tamamen yok olabilir.
Hawking radyasyonu nasıl oluşuyor?
Hawking radyasyonu, kuantum fiziğine göre uzay boşluğunda sürekli oluşup yok olan sanal parçacık çiftlerinden kaynaklanıyor.
Bir parçacık kara deliğe düşerken diğeri uzaya kaçabiliyor. Kaçan parçacık, kara deliğin enerjisinden pay aldığı için kara delik zamanla kütle kaybediyor. Bu süreç milyarlarca hatta akıl almaz derecede uzun yıllar boyunca devam ederek kara deliğin tamamen buharlaşmasına yol açıyor.
Araştırmacılar, benzer mekanizmanın diğer büyük kütleli gök cisimleri için de teorik olarak geçerli olabileceğini savunuyor.
İnsan ve Ay için de hesaplama yapıldı
Araştırmacılar, teoriyi test etmek amacıyla bir insanın ve Ay'ın
da bu mekanizmayla tamamen yok olmasının ne kadar süreceğini hesapladı.
Ortaya çıkan sonuç ise yaklaşık 90 sıfırlı yıl
gibi astronomik bir süre oldu. Bilim
insanları, bu hesaplamaların pratik bir tahminden çok teorik fiziğin sınırlarını anlamaya yönelik olduğunu belirtti.
Araştırmanın amacı evrenin kaderini anlamak
Araştırmanın yazarlarından matematikçi Walter van Suijlekom, bu tür çalışmaların evrenin temel işleyişini anlamaya katkı sağladığını söyledi.
Van Suijlekom, "Bu tür sorular sorarak ve en uç senaryoları inceleyerek teoriyi daha iyi anlamayı ve belki de bir gün Hawking radyasyonunun gizemini çözmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Bilim insanları, hesaplanan sürenin insanlık veya Güneş Sistemi'nin geleceği açısından herhangi bir tehdit oluşturmadığını, çalışmanın tamamen teorik fizik ve kozmoloji alanındaki temel sorulara ışık tutmayı amaçladığını vurguluyor.