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Yüksek kazanç vadeden reklam üzerinden dolandırıcılık: Şüphelilerden 28'i yakalandı
Yüksek kazanç vadeden reklam üzerinden dolandırıcılık: Şüphelilerden 28'i yakalandı
Sputnik Türkiye
Yüksek kazanç vadeden yatırım reklamı üzerinden dolandırıcılık iddiasıyla ilgili Antalya merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. 28 şüpheli gözaltına alındı. 14.07.2026, Sputnik Türkiye
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Siber Suçlarla Mücadele Büro amirliğince, bir kişinin sosyal medyada gördüğü yüksek kazanç vadeden yatırım reklamı üzerinden iletişim kurduğu zanlıların yönlendirmesiyle çeşitli şirket ve şahıs hesaplarına toplamda 2 milyon 170 bin lira göndererek dolandırılması üzerine çalışma başlatıldı.Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre çalışmada, olaya 34 şüphelinin karıştığı ve zanlıların 13 ilde 14 farklı kişiyi 7 milyon 840 bin lira dolandırıldıkları tespit edildi.Antalya merkezli 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde 34 şüpheliden 28'i yakalandı.Zanlılardan 2'sinin yurt dışında olduğu, 2'sinin de benzer suçlardan halen cezaevinde olduğu anlaşıldı. Firari 2 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital malzemeye el konulurken, banka ve kripto hesaplarına da tedbir uygulandı.
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antalya, dolandırıcılık, reklam
antalya, dolandırıcılık, reklam

Yüksek kazanç vadeden reklam üzerinden dolandırıcılık: Şüphelilerden 28'i yakalandı

19:46 14.07.2026
© AAGözaltı
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
© AA
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Yüksek kazanç vadeden yatırım reklamı üzerinden dolandırıcılık iddiasıyla ilgili Antalya merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. 28 şüpheli gözaltına alındı.
Siber Suçlarla Mücadele Büro amirliğince, bir kişinin sosyal medyada gördüğü yüksek kazanç vadeden yatırım reklamı üzerinden iletişim kurduğu zanlıların yönlendirmesiyle çeşitli şirket ve şahıs hesaplarına toplamda 2 milyon 170 bin lira göndererek dolandırılması üzerine çalışma başlatıldı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre çalışmada, olaya 34 şüphelinin karıştığı ve zanlıların 13 ilde 14 farklı kişiyi 7 milyon 840 bin lira dolandırıldıkları tespit edildi.
Antalya merkezli 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde 34 şüpheliden 28'i yakalandı.
Zanlılardan 2'sinin yurt dışında olduğu, 2'sinin de benzer suçlardan halen cezaevinde olduğu anlaşıldı. Firari 2 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital malzemeye el konulurken, banka ve kripto hesaplarına da tedbir uygulandı.
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