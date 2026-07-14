https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/yuksek-kazanc-vadeden-reklam-uzerinden-dolandiricilik-suphelilerden-28i-yakalandi-1107251307.html

Yüksek kazanç vadeden reklam üzerinden dolandırıcılık: Şüphelilerden 28'i yakalandı

Yüksek kazanç vadeden reklam üzerinden dolandırıcılık: Şüphelilerden 28'i yakalandı

Sputnik Türkiye

Yüksek kazanç vadeden yatırım reklamı üzerinden dolandırıcılık iddiasıyla ilgili Antalya merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. 28 şüpheli gözaltına alındı. 14.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-14T19:46+0300

2026-07-14T19:46+0300

2026-07-14T19:46+0300

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Siber Suçlarla Mücadele Büro amirliğince, bir kişinin sosyal medyada gördüğü yüksek kazanç vadeden yatırım reklamı üzerinden iletişim kurduğu zanlıların yönlendirmesiyle çeşitli şirket ve şahıs hesaplarına toplamda 2 milyon 170 bin lira göndererek dolandırılması üzerine çalışma başlatıldı.Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre çalışmada, olaya 34 şüphelinin karıştığı ve zanlıların 13 ilde 14 farklı kişiyi 7 milyon 840 bin lira dolandırıldıkları tespit edildi.Antalya merkezli 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde 34 şüpheliden 28'i yakalandı.Zanlılardan 2'sinin yurt dışında olduğu, 2'sinin de benzer suçlardan halen cezaevinde olduğu anlaşıldı. Firari 2 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital malzemeye el konulurken, banka ve kripto hesaplarına da tedbir uygulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/eda-eceden-ahbap-aciklamasi-ozur-diliyorum-1107250901.html

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