https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/dev-arastirma-yasadiginiz-ulke-bunama-riskinizi-etkileyebilir-1107224001.html
Dev araştırma: Yaşadığınız ülke bunama riskinizi etkileyebilir
Dev araştırma: Yaşadığınız ülke bunama riskinizi etkileyebilir
Sputnik Türkiye
214 binden fazla kişinin incelendiği uluslararası araştırma, demans riskini artıran faktörlerin yaşanılan ülkeye göre büyük farklılık gösterdiğini ortaya... 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T12:00+0300
2026-07-14T12:00+0300
2026-07-14T12:00+0300
sağlik
demans
bunama
sigara
alkol
araştırma
diyabet
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Güney Kaliforniya Üniversitesi (USC) liderliğinde yürütülen ve 14 ülke ile bölgeden 214 binden fazla yaşlı yetişkini kapsayan araştırma, demans riskini artıran değiştirilebilir faktörlerin ülkeden ülkeye önemli ölçüde değiştiğini ortaya koydu.Araştırma, 2026 Alzheimer Derneği Uluslararası Konferansı'nda (AAIC) sunuldu ve aynı zamanda The Lancet Healthy Longevity dergisinde yayımlandı.Ülkeler arasında büyük fark varAraştırmacılar, düşük eğitim düzeyi, yüksek tansiyon, sigara kullanımı, obezite, depresyon, işitme kaybı, fiziksel hareketsizlik ve sosyal izolasyon gibi 12 değiştirilebilir demans risk faktörünü inceledi.Sonuçlara göre düşük eğitim düzeyi, Çin'deki yaşlı yetişkinlerin yüzde 85.6'sını etkilerken bu oran ABD'de yüzde 12 olarak belirlendi. Buna karşılık yüksek vücut kitle indeksi ABD'de yüzde 44.9, Hindistan'da ise yüzde 13.3 seviyesinde bulundu.Risk değişiyor, çözüm de değişebilirAraştırmacılar, risk faktörleri ülkeden ülkeye değişse de yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol gibi kalp-damar hastalıklarıyla ilişkili sorunların çoğu zaman birlikte görüldüğünü, sigara ve alkol kullanımı gibi davranışların da benzer şekilde kümelendiğini belirledi.Bilim insanlarına göre bu sonuçlar, her ülkenin kendi sağlık yapısına uygun demans önleme programları geliştirmesi gerektiğini gösteriyor. Örneğin diyabetle mücadele programlarının aynı zamanda yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol gibi bağlantılı riskleri de hedef almasının daha etkili olabileceği ifade edildi.Araştırmacılar, bundan sonraki çalışmalarda uyku bozukluğu gibi diğer değiştirilebilir risk faktörlerini de incelemeyi ve araştırmayı Kenya ile Mısır gibi yeni ülkeleri kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/norologlardan-kritik-uyari-bu-5-bas-agrisi-belirtisini-asla-gormezden-gelmeyin-1107223554.html
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demans, bunama, sigara, alkol, araştırma, diyabet
demans, bunama, sigara, alkol, araştırma, diyabet
Dev araştırma: Yaşadığınız ülke bunama riskinizi etkileyebilir
214 binden fazla kişinin incelendiği uluslararası araştırma, demans riskini artıran faktörlerin yaşanılan ülkeye göre büyük farklılık gösterdiğini ortaya koydu. Bilim insanları, demansı önlemek için tüm dünyaya uygulanabilecek tek bir yöntemin yeterli olmayabileceğini belirtti.
Güney Kaliforniya Üniversitesi (USC) liderliğinde yürütülen ve 14 ülke ile bölgeden 214 binden fazla yaşlı yetişkini kapsayan araştırma, demans riskini artıran değiştirilebilir faktörlerin ülkeden ülkeye önemli ölçüde değiştiğini ortaya koydu.
Araştırma, 2026 Alzheimer Derneği Uluslararası Konferansı'nda (AAIC) sunuldu ve aynı zamanda The Lancet Healthy Longevity dergisinde yayımlandı.
Ülkeler arasında büyük fark var
Araştırmacılar, düşük eğitim düzeyi, yüksek tansiyon, sigara kullanımı, obezite, depresyon, işitme kaybı, fiziksel hareketsizlik ve sosyal izolasyon gibi 12 değiştirilebilir demans risk faktörünü inceledi.
Sonuçlara göre düşük eğitim düzeyi, Çin'deki yaşlı yetişkinlerin yüzde 85.6'sını etkilerken bu oran ABD'de yüzde 12 olarak belirlendi. Buna karşılık yüksek vücut kitle indeksi ABD'de yüzde 44.9, Hindistan'da ise yüzde 13.3 seviyesinde bulundu.
Araştırmanın başyazarı, USC Schaeffer Enstitüsü Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi araştırmacısı Emma Nichols
, "Beni şaşırtan asıl nokta farklılıklardan çok benzerlikler oldu. Bu risklerin farklı ülkelerde benzer şekillerde bir araya geldiğini gördük. Bu durum, önleme stratejilerini nasıl geliştireceğimiz açısından önemli sonuçlar doğuruyor"
dedi.
Risk değişiyor, çözüm de değişebilir
Araştırmacılar, risk faktörleri ülkeden ülkeye değişse de yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol gibi kalp-damar hastalıklarıyla ilişkili sorunların çoğu zaman birlikte görüldüğünü, sigara ve alkol kullanımı gibi davranışların da benzer şekilde kümelendiğini belirledi.
Bilim insanlarına göre bu sonuçlar, her ülkenin kendi sağlık yapısına uygun demans önleme programları geliştirmesi gerektiğini gösteriyor. Örneğin diyabetle mücadele programlarının aynı zamanda yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol gibi bağlantılı riskleri de hedef almasının daha etkili olabileceği ifade edildi.
Emma Nichols
ayrıca, "Bu hastalıklara yakalanma riski önceden belirlenmiş değildir. İnsanlar yaşamları boyunca karşılaştıkları risk faktörlerini değiştirerek kendi risklerini azaltabilir. Bunun yanında toplumsal koşulların da önemli bir rol oynadığını unutmamak gerekir"
değerlendirmesinde bulundu.
Araştırmacılar, bundan sonraki çalışmalarda uyku bozukluğu gibi diğer değiştirilebilir risk faktörlerini de incelemeyi ve araştırmayı Kenya ile Mısır gibi yeni ülkeleri kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyor.