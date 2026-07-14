https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/dev-arastirma-yasadiginiz-ulke-bunama-riskinizi-etkileyebilir-1107224001.html

Dev araştırma: Yaşadığınız ülke bunama riskinizi etkileyebilir

Dev araştırma: Yaşadığınız ülke bunama riskinizi etkileyebilir

Sputnik Türkiye

214 binden fazla kişinin incelendiği uluslararası araştırma, demans riskini artıran faktörlerin yaşanılan ülkeye göre büyük farklılık gösterdiğini ortaya... 14.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-14T12:00+0300

2026-07-14T12:00+0300

2026-07-14T12:00+0300

sağlik

demans

bunama

sigara

alkol

araştırma

diyabet

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Güney Kaliforniya Üniversitesi (USC) liderliğinde yürütülen ve 14 ülke ile bölgeden 214 binden fazla yaşlı yetişkini kapsayan araştırma, demans riskini artıran değiştirilebilir faktörlerin ülkeden ülkeye önemli ölçüde değiştiğini ortaya koydu.Araştırma, 2026 Alzheimer Derneği Uluslararası Konferansı'nda (AAIC) sunuldu ve aynı zamanda The Lancet Healthy Longevity dergisinde yayımlandı.Ülkeler arasında büyük fark varAraştırmacılar, düşük eğitim düzeyi, yüksek tansiyon, sigara kullanımı, obezite, depresyon, işitme kaybı, fiziksel hareketsizlik ve sosyal izolasyon gibi 12 değiştirilebilir demans risk faktörünü inceledi.Sonuçlara göre düşük eğitim düzeyi, Çin'deki yaşlı yetişkinlerin yüzde 85.6'sını etkilerken bu oran ABD'de yüzde 12 olarak belirlendi. Buna karşılık yüksek vücut kitle indeksi ABD'de yüzde 44.9, Hindistan'da ise yüzde 13.3 seviyesinde bulundu.Risk değişiyor, çözüm de değişebilirAraştırmacılar, risk faktörleri ülkeden ülkeye değişse de yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol gibi kalp-damar hastalıklarıyla ilişkili sorunların çoğu zaman birlikte görüldüğünü, sigara ve alkol kullanımı gibi davranışların da benzer şekilde kümelendiğini belirledi.Bilim insanlarına göre bu sonuçlar, her ülkenin kendi sağlık yapısına uygun demans önleme programları geliştirmesi gerektiğini gösteriyor. Örneğin diyabetle mücadele programlarının aynı zamanda yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol gibi bağlantılı riskleri de hedef almasının daha etkili olabileceği ifade edildi.Araştırmacılar, bundan sonraki çalışmalarda uyku bozukluğu gibi diğer değiştirilebilir risk faktörlerini de incelemeyi ve araştırmayı Kenya ile Mısır gibi yeni ülkeleri kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/norologlardan-kritik-uyari-bu-5-bas-agrisi-belirtisini-asla-gormezden-gelmeyin-1107223554.html

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demans, bunama, sigara, alkol, araştırma, diyabet