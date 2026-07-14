https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/yemenden-sana-havalimani-saldirisina-sert-tepki-yeni-bir-guc-dengesinin-kurulacagi-surece-girildi-1107244991.html

Yemen'den Sana Havalimanı saldırısına sert tepki: 'Yeni bir güç dengesinin kurulacağı sürece girildi'

Yemen'den Sana Havalimanı saldırısına sert tepki: 'Yeni bir güç dengesinin kurulacağı sürece girildi'

Sputnik Türkiye

Yemen'deki Sana hükümetinin yetkilileri, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Sana Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği hava saldırısının ardından... 14.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-14T15:45+0300

2026-07-14T15:45+0300

2026-07-14T15:45+0300

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Sana hükümeti Enformasyon Bakanlığı Danışmanı Tevfik el-Humeyri, Sana Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırının de-eskalasyon dönemini sona erdirdiğini söyledi. Sputnik'e verdiği demeçte bölgede yeni bir güç dengesinin kurulacağı bir sürece girildiğini ifade eden el-Humeyri, "İşte bugün, farklı bir güç dengesi ve benzeri görülmemiş stratejik adımlarla karakterize edilecek yeni bir aşamaya başlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Suudi Arabistan'ın saldırılarla yeni bir savaş evresini başlattığını kaydeden el-Humeyri, Yemen halkının artık ablukayı kırma konusunda kararlı olduğunu vurguladı."Sana'ya yönelik ablukayı kırma ve saldırganlığı sona erdirme kararı, tüm Yemen halkı tarafından alındı ve gözden geçirilmesi mümkün değil" diyen yetkili, Suudi Arabistan'ın eylemlerinin sonuçlarına katlanması gerektiğini belirtti. El-Humeyri, yaşanılanların 'ABD-İsrail planı' çerçevesinde gerçekleştiğini belirterek ülkesinin savunma hakkını her alanda kullanacağını sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/amerikan-basini-trump-yemendeki-suudi-saldirilarini-destekledi-1107242690.html

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