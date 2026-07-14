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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/amerikan-basini-trump-yemendeki-suudi-saldirilarini-destekledi-1107242690.html
Amerikan basını: Trump, Yemen'deki 'Suudi saldırılarını' destekledi
Amerikan basını: Trump, Yemen'deki 'Suudi saldırılarını' destekledi
Sputnik Türkiye
Axios haber sitesinin ABD'li yetkililere dayandırarak verdiği habere göre, saldırı Riyad'ın Husilerle yaptığı ateşkesin sonunu işaret edebilir ve ABD'nin... 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T14:44+0300
2026-07-14T14:44+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
suudi arabistan
husiler
yemen
axios
i̇ran
marco rubio
veliaht prens
sana
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Haber, Suudi Arabistan ile Husiler arasında yıllardır yaşanan en ciddi gerilimin ardından geldi ve Axios’a göre bu durum, ABD ile İran arasındaki çatışmayı genişletme riski taşıyabilir.Hamaney cenazesinden dönüyorlardıYemenli Husiler’in kontrolündeki Sana Uluslararası Havalimanı, dün İran’ın merhum dini lideri Ali Hamaney'in cenazesinden dönen bir Husi heyetini taşıdığı bildirilen bir İran uçağı başkente yaklaşırken saldırıya uğradı. Uçak, habere göre Kızıldeniz liman kenti El Hudeyde'ye yönlendirilmek zorunda kaldı.‘Riyad, Washington’dan destek istedi’Axios'a göre, "Riyad saldırıdan birkaç gün önce Washington'dan destek istedi. Suudi büyükelçisi geçen hafta perşembe günü ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonla görüştü ve Rubio da Suudi dışişleri bakanıyla konuştu. Bir ABD yetkilisi, Trump'ın daha sonra Veliaht Prens Muhammed bin Salman ile telefon görüşmesi yaptığını ve operasyon için desteğini istediğini ve aldığını söyledi."Sana, 2014 yılında İran'la bağlantılı Şii bir hareket olan Husiler tarafından ele geçirilmiş ve ertesi yıl Suudi liderliğindeki askeri müdahaleye yol açmıştı. Nisan 2022'de BM arabuluculuğuyla getirilen ateşkes altı ay sonra resmen sona erdi ancak sınır ötesi doğrudan çatışmaları büyük ölçüde durdurdu.Son tırmanış, Axios’taki ifadelerle ‘daha geniş bir bölgesel yumuşamayı da tehdit ediyor.’Suudi Arabistan ve İran ilişkileriSuudi Arabistan ve İran, Çin arabuluculuğuyla yapılan bir anlaşma kapsamında 2023 yılında diplomatik ilişkilerini yeniden kurmuştu. Riyad, son ABD-İran çatışması sırasında kamuoyuna açık bir şekilde tarafsızlığını korudu ve ABD'nin topraklarını İran'a karşı askeri operasyonlar için kullanma taleplerini reddettiği bildirildi.Mart ayında Husiler, İran'ı desteklemek amacıyla İsrail'e füze saldırıları düzenleyerek daha geniş bölgesel çatışmaya dahil oldular.Husiler ne dedi?Husiler, dün, saldırıyı Riyad'ın başlattığı yönünde basın açıklaması yaparak Suudi Arabistan ile ateşkeslerinin sona erdiğini ilan etti.Grup daha sonra Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Abha Uluslararası Havalimanı'na balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla misilleme saldırıları düzenledi ve havayollarını Suudi hava sahasını kullanmamaları konusunda uyardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/ahmedinejadin-basin-sozcusu-sputnike-acikladi-once-olduruldugu-sonra-da-hapiste-oldugu-yalanini-1107236865.html
abd
suudi arabistan
yemen
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abd, suudi arabistan, husiler, yemen, axios, i̇ran, marco rubio, veliaht prens, sana
abd, suudi arabistan, husiler, yemen, axios, i̇ran, marco rubio, veliaht prens, sana

Amerikan basını: Trump, Yemen'deki 'Suudi saldırılarını' destekledi

14:44 14.07.2026
© REUTERS AL MASIRAHYemen'deki Sana Havaalanı'na saldırıdan görüntüler
Yemen'deki Sana Havaalanı'na saldırıdan görüntüler - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
© REUTERS AL MASIRAH
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Axios haber sitesinin ABD'li yetkililere dayandırarak verdiği habere göre, saldırı Riyad'ın Husilerle yaptığı ateşkesin sonunu işaret edebilir ve ABD'nin İran'a karşı savaşını genişletebilir. Habere göre, hedef alınan Husi uçağında Hamaney’in cenazesinden dönen ekip bulunuyordu.
Haber, Suudi Arabistan ile Husiler arasında yıllardır yaşanan en ciddi gerilimin ardından geldi ve Axios’a göre bu durum, ABD ile İran arasındaki çatışmayı genişletme riski taşıyabilir.

Hamaney cenazesinden dönüyorlardı

Yemenli Husiler’in kontrolündeki Sana Uluslararası Havalimanı, dün İran’ın merhum dini lideri Ali Hamaney'in cenazesinden dönen bir Husi heyetini taşıdığı bildirilen bir İran uçağı başkente yaklaşırken saldırıya uğradı. Uçak, habere göre Kızıldeniz liman kenti El Hudeyde'ye yönlendirilmek zorunda kaldı.

‘Riyad, Washington’dan destek istedi’

Axios'a göre, "Riyad saldırıdan birkaç gün önce Washington'dan destek istedi. Suudi büyükelçisi geçen hafta perşembe günü ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonla görüştü ve Rubio da Suudi dışişleri bakanıyla konuştu. Bir ABD yetkilisi, Trump'ın daha sonra Veliaht Prens Muhammed bin Salman ile telefon görüşmesi yaptığını ve operasyon için desteğini istediğini ve aldığını söyledi."
Suudi destekli Yemen hükümeti daha sonra operasyonun sorumluluğunu üstlendi. Suudi Arabistan ise saldırıyı resmen kabul etmedi.
Sana, 2014 yılında İran'la bağlantılı Şii bir hareket olan Husiler tarafından ele geçirilmiş ve ertesi yıl Suudi liderliğindeki askeri müdahaleye yol açmıştı. Nisan 2022'de BM arabuluculuğuyla getirilen ateşkes altı ay sonra resmen sona erdi ancak sınır ötesi doğrudan çatışmaları büyük ölçüde durdurdu.
Son tırmanış, Axios’taki ifadelerle ‘daha geniş bir bölgesel yumuşamayı da tehdit ediyor.’

Suudi Arabistan ve İran ilişkileri

Suudi Arabistan ve İran, Çin arabuluculuğuyla yapılan bir anlaşma kapsamında 2023 yılında diplomatik ilişkilerini yeniden kurmuştu. Riyad, son ABD-İran çatışması sırasında kamuoyuna açık bir şekilde tarafsızlığını korudu ve ABD'nin topraklarını İran'a karşı askeri operasyonlar için kullanma taleplerini reddettiği bildirildi.
Mart ayında Husiler, İran'ı desteklemek amacıyla İsrail'e füze saldırıları düzenleyerek daha geniş bölgesel çatışmaya dahil oldular.

Husiler ne dedi?

Husiler, dün, saldırıyı Riyad'ın başlattığı yönünde basın açıklaması yaparak Suudi Arabistan ile ateşkeslerinin sona erdiğini ilan etti.
Grup daha sonra Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Abha Uluslararası Havalimanı'na balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla misilleme saldırıları düzenledi ve havayollarını Suudi hava sahasını kullanmamaları konusunda uyardı.
Mahmud Ahmedinejad - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
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