https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/amerikan-basini-trump-yemendeki-suudi-saldirilarini-destekledi-1107242690.html

Amerikan basını: Trump, Yemen'deki 'Suudi saldırılarını' destekledi

Amerikan basını: Trump, Yemen'deki 'Suudi saldırılarını' destekledi

Sputnik Türkiye

Axios haber sitesinin ABD'li yetkililere dayandırarak verdiği habere göre, saldırı Riyad'ın Husilerle yaptığı ateşkesin sonunu işaret edebilir ve ABD'nin... 14.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-14T14:44+0300

2026-07-14T14:44+0300

2026-07-14T14:44+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

suudi arabistan

husiler

yemen

axios

i̇ran

marco rubio

veliaht prens

sana

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Haber, Suudi Arabistan ile Husiler arasında yıllardır yaşanan en ciddi gerilimin ardından geldi ve Axios’a göre bu durum, ABD ile İran arasındaki çatışmayı genişletme riski taşıyabilir.Hamaney cenazesinden dönüyorlardıYemenli Husiler’in kontrolündeki Sana Uluslararası Havalimanı, dün İran’ın merhum dini lideri Ali Hamaney'in cenazesinden dönen bir Husi heyetini taşıdığı bildirilen bir İran uçağı başkente yaklaşırken saldırıya uğradı. Uçak, habere göre Kızıldeniz liman kenti El Hudeyde'ye yönlendirilmek zorunda kaldı.‘Riyad, Washington’dan destek istedi’Axios'a göre, "Riyad saldırıdan birkaç gün önce Washington'dan destek istedi. Suudi büyükelçisi geçen hafta perşembe günü ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonla görüştü ve Rubio da Suudi dışişleri bakanıyla konuştu. Bir ABD yetkilisi, Trump'ın daha sonra Veliaht Prens Muhammed bin Salman ile telefon görüşmesi yaptığını ve operasyon için desteğini istediğini ve aldığını söyledi."Sana, 2014 yılında İran'la bağlantılı Şii bir hareket olan Husiler tarafından ele geçirilmiş ve ertesi yıl Suudi liderliğindeki askeri müdahaleye yol açmıştı. Nisan 2022'de BM arabuluculuğuyla getirilen ateşkes altı ay sonra resmen sona erdi ancak sınır ötesi doğrudan çatışmaları büyük ölçüde durdurdu.Son tırmanış, Axios’taki ifadelerle ‘daha geniş bir bölgesel yumuşamayı da tehdit ediyor.’Suudi Arabistan ve İran ilişkileriSuudi Arabistan ve İran, Çin arabuluculuğuyla yapılan bir anlaşma kapsamında 2023 yılında diplomatik ilişkilerini yeniden kurmuştu. Riyad, son ABD-İran çatışması sırasında kamuoyuna açık bir şekilde tarafsızlığını korudu ve ABD'nin topraklarını İran'a karşı askeri operasyonlar için kullanma taleplerini reddettiği bildirildi.Mart ayında Husiler, İran'ı desteklemek amacıyla İsrail'e füze saldırıları düzenleyerek daha geniş bölgesel çatışmaya dahil oldular.Husiler ne dedi?Husiler, dün, saldırıyı Riyad'ın başlattığı yönünde basın açıklaması yaparak Suudi Arabistan ile ateşkeslerinin sona erdiğini ilan etti.Grup daha sonra Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Abha Uluslararası Havalimanı'na balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla misilleme saldırıları düzenledi ve havayollarını Suudi hava sahasını kullanmamaları konusunda uyardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/ahmedinejadin-basin-sozcusu-sputnike-acikladi-once-olduruldugu-sonra-da-hapiste-oldugu-yalanini-1107236865.html

abd

suudi arabistan

yemen

i̇ran

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abd, suudi arabistan, husiler, yemen, axios, i̇ran, marco rubio, veliaht prens, sana