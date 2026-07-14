https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/ukrayna-ordusu-sumideki-agir-kayiplari-gizliyor-1107241375.html

Ukrayna ordusu Sumi’deki ağır kayıpları gizliyor

Ukrayna ordusu Sumi’deki ağır kayıpları gizliyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi, Sumi Bölgesinde faaliyet gösteren 101. Bölgesel Savunma Tugayı'nın verdiği ağır kayıpları gizlemeye çalışıyor. 14.07.2026, Sputnik Türkiye

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rusya silahlı kuvvetleri

sumi bölgesi

harkov

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Rus güvenlik kaynaklarının Sputnik’e verdiği bilgilere göre, Ukrayna ordusu Sumi bölgesinde savaşan 101. Bölgesel Savunma Tugayı’nın uğradığı büyük kayıpları kamuoyundan ve ailelerden saklıyor.Güvenlik kaynaklarından yetkililer, konuya ilişkin yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:Sumi ve Harkov bölgelerinde Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu aktif olarak operasyonlarını sürdürüyor. Son 24 saatlik bilançoya göre bölgede yaşanan çatışmalarda; Ukrayna ordusunun 200'den fazla askeri etkisiz hale getirildi, ayrıca 4 zırhlı savaş aracı, 9 askeri araç ve 3 sahra topu imha edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/rusyanin-ozel-askeri-harekati-devam-ediyor-ukrayna-ordusunu-besleyen-enerji-ve-ulasim-tesisleri-1107238000.html

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