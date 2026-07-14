https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/ukrayna-ordusu-sumideki-agir-kayiplari-gizliyor-1107241375.html
Ukrayna ordusu Sumi’deki ağır kayıpları gizliyor
Ukrayna ordusu Sumi’deki ağır kayıpları gizliyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi, Sumi Bölgesinde faaliyet gösteren 101. Bölgesel Savunma Tugayı'nın verdiği ağır kayıpları gizlemeye çalışıyor. 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T13:21+0300
2026-07-14T13:21+0300
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Rus güvenlik kaynaklarının Sputnik’e verdiği bilgilere göre, Ukrayna ordusu Sumi bölgesinde savaşan 101. Bölgesel Savunma Tugayı’nın uğradığı büyük kayıpları kamuoyundan ve ailelerden saklıyor.Güvenlik kaynaklarından yetkililer, konuya ilişkin yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:Sumi ve Harkov bölgelerinde Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu aktif olarak operasyonlarını sürdürüyor. Son 24 saatlik bilançoya göre bölgede yaşanan çatışmalarda; Ukrayna ordusunun 200'den fazla askeri etkisiz hale getirildi, ayrıca 4 zırhlı savaş aracı, 9 askeri araç ve 3 sahra topu imha edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/rusyanin-ozel-askeri-harekati-devam-ediyor-ukrayna-ordusunu-besleyen-enerji-ve-ulasim-tesisleri-1107238000.html
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ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, firar, rusya silahlı kuvvetleri, sumi bölgesi, harkov
Ukrayna ordusu Sumi’deki ağır kayıpları gizliyor
13:21 14.07.2026 (güncellendi: 13:27 14.07.2026)
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi, Sumi Bölgesinde faaliyet gösteren 101. Bölgesel Savunma Tugayı'nın verdiği ağır kayıpları gizlemeye çalışıyor.
Rus güvenlik kaynaklarının Sputnik’e verdiği bilgilere göre, Ukrayna ordusu Sumi bölgesinde savaşan 101. Bölgesel Savunma Tugayı’nın uğradığı büyük kayıpları kamuoyundan ve ailelerden saklıyor.
Güvenlik kaynaklarından yetkililer, konuya ilişkin yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Ukraynalı askerlerin yakınları, sosyal medya platformlarında, birliğin Ulanovo bölgesinde verdiği devasa kayıplardan şikayet ediyor. Tugay komutanlığının bu kayıpları gizlemek amacıyla hayatını kaybeden ya da ulaşılamayan askerleri kayıtlara 'firari' olarak geçtiği belirtiliyor.”
Sumi ve Harkov bölgelerinde Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu aktif olarak operasyonlarını sürdürüyor. Son 24 saatlik bilançoya göre bölgede yaşanan çatışmalarda; Ukrayna ordusunun 200'den fazla askeri etkisiz hale getirildi, ayrıca 4 zırhlı savaş aracı, 9 askeri araç ve 3 sahra topu imha edildi.