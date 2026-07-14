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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/rusyanin-ozel-askeri-harekati-devam-ediyor-ukrayna-ordusunu-besleyen-enerji-ve-ulasim-tesisleri-1107238000.html
Rusya’nın özel askeri harekatı devam ediyor: Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve ulaşım tesisleri vuruldu
Rusya’nın özel askeri harekatı devam ediyor: Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve ulaşım tesisleri vuruldu
Sputnik Türkiye
Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına misilleme olarak son bir günde Ukrayna’da militanları besleyen enerji ve... 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T12:25+0300
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ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
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rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin günlük basın bülteni yayınladı.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunun kullandığı enerji ve ulaşım altyapı tesislerini, uzun menzilli İHA’ların üretildiği ve depolandığı yerler, ayrıca 148 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Son 24 saat içinde toplam bin 380 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 9 zırhlı savaş aracı, 11 topu ile 69 savaş otomobili imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 7 güdümlü uçak bombasını, 2 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 715 uçak tipi İHA'yı engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/tusk-gonulluler-koalisyonu-sonbaharda-polonyada-tatbikat-yapacak-1107237368.html
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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, himars, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, himars, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), özel askeri harekat

Rusya’nın özel askeri harekatı devam ediyor: Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve ulaşım tesisleri vuruldu

12:25 14.07.2026 (güncellendi: 12:32 14.07.2026)
© Sputnik / Евгений БиятовRusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
© Sputnik / Евгений Биятов
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Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına misilleme olarak son bir günde Ukrayna’da militanları besleyen enerji ve ulaşım altyapı tesislerinin vurulduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin günlük basın bülteni yayınladı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunun kullandığı enerji ve ulaşım altyapı tesislerini, uzun menzilli İHA’ların üretildiği ve depolandığı yerler, ayrıca 148 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Son 24 saat içinde toplam bin 380 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 9 zırhlı savaş aracı, 11 topu ile 69 savaş otomobili imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 7 güdümlü uçak bombasını, 2 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 715 uçak tipi İHA'yı engelledi.
Polonya Başbakanı Donald Tusk - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
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