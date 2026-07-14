https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/ucakla-gokyuzune-sikildim-yazan-pilot-izne-cikarildi-1107232465.html
Uçakla gökyüzüne 'sıkıldım' yazan pilot izne çıkarıldı
Uçakla gökyüzüne 'sıkıldım' yazan pilot izne çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Bir küçük uçak pilotu, iki saatlik bir test uçuşu sırasında uçakla gökyüzüne "Sıkıldım" yazdı ve uçuş rotası, çevrimiçi bir uçuş takip uygulamasında göründü... 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T09:54+0300
2026-07-14T09:54+0300
2026-07-14T09:54+0300
yaşam
liverpool
flightradar24
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İngiltere'de bir şirket adına küçük bir uçak kullanan pilot, test amacıyla havalandı. Flightradar24'e göre, uçak geçen Cumartesi günü Liverpool'dan kalktıktan sonra Wirral yarımadası, Cheshire ve Kuzey Galler çevresinde uçtu.Flightradar24 verilerine göre Ravenair firmasına ait olan uçakla oluşturulan rota 2 saat sürdü. Uçağın takip iziyle "I'm bored" (Sıkıldım) yazdığı sisteme yansıdı. Havayolu şirketi, uçakta bir parça değiştirildikten sonra pilotun Piper Tomahawk uçağını test uçuşu için havalandığını doğruladı. Açıklamada pilotun 20'li yaşlarında olduğu ve herhangi bir yaptırım uygulanmadığı kaydedildi.Genç pilotun uçuş becerisini öven Ravenair Operasyon Müdürü Wayne Barrett, "Parçası değiştiğinde her şeyin düzgün çalıştığından emin olmak için uçağı test uçuşuna çıkarıyoruz. Bu uçuşta da herhangi bir sorun tespit edilmedi. Uçak güvenli şekilde hangara döndü, pilot ise bugün izinli" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/dresden-havalimaninda-tavsan-alarmi-yolcu-ucagi-inis-yapamadi-leipzige-yonlendirildi-1107219995.html
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liverpool, flightradar24
Uçakla gökyüzüne 'sıkıldım' yazan pilot izne çıkarıldı
Bir küçük uçak pilotu, iki saatlik bir test uçuşu sırasında uçakla gökyüzüne "Sıkıldım" yazdı ve uçuş rotası, çevrimiçi bir uçuş takip uygulamasında göründü. İngiltere'deki şirket pilotun izinli olduğunu belirterek herhangi bir yaptırım uygulanmadığını belirtti.
İngiltere'de bir şirket adına küçük bir uçak kullanan pilot, test amacıyla havalandı. Flightradar24'e göre, uçak geçen Cumartesi günü Liverpool'dan kalktıktan sonra Wirral yarımadası, Cheshire ve Kuzey Galler çevresinde uçtu.
Flightradar24 verilerine göre Ravenair firmasına ait olan uçakla oluşturulan rota 2 saat sürdü. Uçağın takip iziyle "I'm bored" (Sıkıldım) yazdığı sisteme yansıdı.
Havayolu şirketi, uçakta bir parça değiştirildikten sonra pilotun Piper Tomahawk uçağını test uçuşu için havalandığını doğruladı. Açıklamada pilotun 20'li yaşlarında olduğu ve herhangi bir yaptırım uygulanmadığı kaydedildi.
Genç pilotun uçuş becerisini öven Ravenair Operasyon Müdürü Wayne Barrett, "Parçası değiştiğinde her şeyin düzgün çalıştığından emin olmak için uçağı test uçuşuna çıkarıyoruz. Bu uçuşta da herhangi bir sorun tespit edilmedi. Uçak güvenli şekilde hangara döndü, pilot ise bugün izinli" dedi.