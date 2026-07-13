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Dresden Havalimanı'nda tavşan alarmı: Yolcu uçağı iniş yapamadı, Leipzig'e yönlendirildi
Dresden Havalimanı'nda tavşan alarmı: Yolcu uçağı iniş yapamadı, Leipzig'e yönlendirildi
Sputnik Türkiye
Almanya'daki Dresden Havalimanı, piste çıkan bir tavşan nedeniyle aksaklık yaşadı. Pistteki tavşana çarpan küçük bir uçağın ardından güvenlik protokolleri... 13.07.2026, Sputnik Türkiye
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Almanya'daki Dresden Havalimanı, piste çıkan bir tavşan nedeniyle yaşanan olay sonrası kısa süreli hava trafiği aksamasıyla karşı karşıya kaldı. Güvenlik prosedürlerinin devreye alınmasının ardından bir yolcu uçağı planlanan inişini gerçekleştiremedi ve başka bir havalimanına yönlendirildi.Küçük uçak tavşana çarptı, güvenlik protokolleri devreye girdiAlman gazetesi Bild'in haberine göre, olay pistte bulunan bir tavşana küçük bir uçağın çarpmasıyla başladı. Çarpmanın ardından havalimanı yönetimi standart güvenlik prosedürlerini uygulamaya koydu ve pistte yabancı cisim bulunup bulunmadığının belirlenmesi için kapsamlı inceleme başlatıldı.Zürih-Dresden seferi Leipzig'e yönlendirildiPistteki kontroller nedeniyle Zürih'ten Dresden'e gelen Airbus A220 tipi tarifeli yolcu uçağı iniş izni alamadı. Habere göre yakıt seviyesi kritik noktaya yaklaşan uçak, güvenlik gerekçesiyle Leipzig Havalimanı'na yönlendirildi.İki uçak yarım saat havada beklediPistte yürütülen güvenlik kontrolleri sırasında iki uçak daha yaklaşık 30 dakika boyunca Dresden Havalimanı çevresinde tur atarak iniş izni bekledi. Yetkililer, pistte herhangi bir yabancı cisim veya güvenlik riski bulunmadığının tespit edilmesinin ardından hava trafiğinin yeniden normale döndüğünü bildirdi.
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zürih, dresden, leipzig, bild, haberler, avrupa

Dresden Havalimanı'nda tavşan alarmı: Yolcu uçağı iniş yapamadı, Leipzig'e yönlendirildi

16:21 13.07.2026
© AAYolcu uçağı
Yolcu uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
© AA
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Almanya'daki Dresden Havalimanı, piste çıkan bir tavşan nedeniyle aksaklık yaşadı. Pistteki tavşana çarpan küçük bir uçağın ardından güvenlik protokolleri devreye alınırken, Zürih-Dresden seferini yapan Airbus A220 yakıt durumu nedeniyle Leipzig Havalimanı'na yönlendirildi.
Almanya'daki Dresden Havalimanı, piste çıkan bir tavşan nedeniyle yaşanan olay sonrası kısa süreli hava trafiği aksamasıyla karşı karşıya kaldı. Güvenlik prosedürlerinin devreye alınmasının ardından bir yolcu uçağı planlanan inişini gerçekleştiremedi ve başka bir havalimanına yönlendirildi.

Küçük uçak tavşana çarptı, güvenlik protokolleri devreye girdi

Alman gazetesi Bild'in haberine göre, olay pistte bulunan bir tavşana küçük bir uçağın çarpmasıyla başladı. Çarpmanın ardından havalimanı yönetimi standart güvenlik prosedürlerini uygulamaya koydu ve pistte yabancı cisim bulunup bulunmadığının belirlenmesi için kapsamlı inceleme başlatıldı.

Zürih-Dresden seferi Leipzig'e yönlendirildi

Pistteki kontroller nedeniyle Zürih'ten Dresden'e gelen Airbus A220 tipi tarifeli yolcu uçağı iniş izni alamadı. Habere göre yakıt seviyesi kritik noktaya yaklaşan uçak, güvenlik gerekçesiyle Leipzig Havalimanı'na yönlendirildi.

İki uçak yarım saat havada bekledi

Pistte yürütülen güvenlik kontrolleri sırasında iki uçak daha yaklaşık 30 dakika boyunca Dresden Havalimanı çevresinde tur atarak iniş izni bekledi. Yetkililer, pistte herhangi bir yabancı cisim veya güvenlik riski bulunmadığının tespit edilmesinin ardından hava trafiğinin yeniden normale döndüğünü bildirdi.
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