https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/tusk-gonulluler-koalisyonu-sonbaharda-polonyada-tatbikat-yapacak-1107237368.html
Tusk: Gönüllüler Koalisyonu sonbaharda Polonya'da tatbikat yapacak
Tusk: Gönüllüler Koalisyonu sonbaharda Polonya'da tatbikat yapacak
Sputnik Türkiye
Polonya Başbakanı Tusk, bu yılın sonbaharında Polonya’da Gönüllüler Koalisyonu askeri tatbikatının düzenleneceğini belirtti. Tusk ayrıca Ukrayna'ya yeni silah... 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T11:43+0300
2026-07-14T11:43+0300
2026-07-14T11:49+0300
ukrayna kri̇zi̇
polonya
donald tusk
gönüllüler koalisyonu
avrupa
nato
ukrayna
silah sevkiyatı
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Polonya Başbakanı Donald Tusk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gönüllüler Koalisyonu olarak adlandırılan ülkelerin ilk askeri tatbikatının bu yılın sonbahar aylarında Polonya topraklarında gerçekleştirileceğini duyurdu.Tusk, uluslararası nitelikteki bu tatbikatın bölge güvenliğini sağlama kararlılığını göstereceğini belirterek şu ayrıntıları paylaştı:Ukrayna'ya silah sevkiyatı: ‘Şu an gündemde değil’Son dönemde Kiev’e yapılan füze teslimatlarına değinen Tusk, Polonya'nın yakın gelecekte Ukrayna'ya yeni bir silah sevkiyatı yapmayı planlamadığını açıkladı.Rusya’nın tepkisiKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Gönüllüler Koalisyonu olarak adlandırılan ülkelerin tavrını sert bir dille eleştirerek, bu ülkeleri 'savaş kışkırtıcıları koalisyonu' şeklinde tanımlamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya gönderilen her türlü silah sevkiyatının Rusya için meşru hedef olacağını yinelemişti. Rus yönetimi, Batı'nın Ukrayna'yı silahlandırmasının müzakere sürecine zarar verdiğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmanın içine çektiğini ve bu durumun “ateşle oyun” olduğunu belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/rusyada-askeri-sanayi-isletmesine-yonelik-saldiri-engellendi-1107231966.html
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polonya, donald tusk, gönüllüler koalisyonu, avrupa, nato, ukrayna, silah sevkiyatı
polonya, donald tusk, gönüllüler koalisyonu, avrupa, nato, ukrayna, silah sevkiyatı
Tusk: Gönüllüler Koalisyonu sonbaharda Polonya'da tatbikat yapacak
11:43 14.07.2026 (güncellendi: 11:49 14.07.2026)
Polonya Başbakanı Tusk, bu yılın sonbaharında Polonya’da Gönüllüler Koalisyonu askeri tatbikatının düzenleneceğini belirtti. Tusk ayrıca Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatının gündemde olmadığını kaydetti.
Polonya Başbakanı Donald Tusk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gönüllüler Koalisyonu olarak adlandırılan ülkelerin ilk askeri tatbikatının bu yılın sonbahar aylarında Polonya topraklarında gerçekleştirileceğini duyurdu.
Tusk, uluslararası nitelikteki bu tatbikatın bölge güvenliğini sağlama kararlılığını göstereceğini belirterek şu ayrıntıları paylaştı:
Katılımcı Güçler:
Tatbikat ağırlıklı olarak İngiliz ve Fransız
birliklerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.
Polonya'nın rolü:
Polonya sürecin başından beri işin içinde yer alıyor. Polonya'nın Bydgoszcz
şehrindeki askeri komutanlığı, tatbikatın lojistik ve hazırlık süreçlerinden sorumlu olacak.
Amaç:
Koalisyonun bölgede güvenliği sağlama ve olası tehditlere karşı hazırlık kabiliyetini artırmak.
Ukrayna'ya silah sevkiyatı: ‘Şu an gündemde değil’
Son dönemde Kiev’e yapılan füze teslimatlarına değinen Tusk, Polonya'nın yakın gelecekte Ukrayna'ya yeni bir silah sevkiyatı yapmayı planlamadığını açıkladı.
“Şu an itibarıyla Ukrayna'ya yeni bir askeri teçhizat sevkiyatı yapılması öngörülmüyor.”
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Gönüllüler Koalisyonu olarak adlandırılan ülkelerin tavrını sert bir dille eleştirerek, bu ülkeleri 'savaş kışkırtıcıları koalisyonu' şeklinde tanımlamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya gönderilen her türlü silah sevkiyatının Rusya için meşru hedef olacağını yinelemişti. Rus yönetimi, Batı'nın Ukrayna'yı silahlandırmasının müzakere sürecine zarar verdiğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmanın içine çektiğini ve bu durumun “ateşle oyun” olduğunu belirtmişti.