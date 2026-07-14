https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/tusk-gonulluler-koalisyonu-sonbaharda-polonyada-tatbikat-yapacak-1107237368.html

Tusk: Gönüllüler Koalisyonu sonbaharda Polonya'da tatbikat yapacak

Tusk: Gönüllüler Koalisyonu sonbaharda Polonya'da tatbikat yapacak

Sputnik Türkiye

Polonya Başbakanı Tusk, bu yılın sonbaharında Polonya’da Gönüllüler Koalisyonu askeri tatbikatının düzenleneceğini belirtti. Tusk ayrıca Ukrayna'ya yeni silah... 14.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-14T11:43+0300

2026-07-14T11:43+0300

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ukrayna kri̇zi̇

polonya

donald tusk

gönüllüler koalisyonu

avrupa

nato

ukrayna

silah sevkiyatı

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Polonya Başbakanı Donald Tusk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gönüllüler Koalisyonu olarak adlandırılan ülkelerin ilk askeri tatbikatının bu yılın sonbahar aylarında Polonya topraklarında gerçekleştirileceğini duyurdu.Tusk, uluslararası nitelikteki bu tatbikatın bölge güvenliğini sağlama kararlılığını göstereceğini belirterek şu ayrıntıları paylaştı:Ukrayna'ya silah sevkiyatı: ‘Şu an gündemde değil’Son dönemde Kiev’e yapılan füze teslimatlarına değinen Tusk, Polonya'nın yakın gelecekte Ukrayna'ya yeni bir silah sevkiyatı yapmayı planlamadığını açıkladı.Rusya’nın tepkisiKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Gönüllüler Koalisyonu olarak adlandırılan ülkelerin tavrını sert bir dille eleştirerek, bu ülkeleri 'savaş kışkırtıcıları koalisyonu' şeklinde tanımlamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya gönderilen her türlü silah sevkiyatının Rusya için meşru hedef olacağını yinelemişti. Rus yönetimi, Batı'nın Ukrayna'yı silahlandırmasının müzakere sürecine zarar verdiğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmanın içine çektiğini ve bu durumun “ateşle oyun” olduğunu belirtmişti.

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polonya, donald tusk, gönüllüler koalisyonu, avrupa, nato, ukrayna, silah sevkiyatı