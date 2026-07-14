https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/rusyada-askeri-sanayi-isletmesine-yonelik-saldiri-engellendi-1107231966.html
Rusya’da askeri sanayi işletmesine yönelik saldırı engellendi
Rusya’da askeri sanayi işletmesine yönelik saldırı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna gizli servisleri tarafından Moskova Bölgesindeki stratejik bir savunma tesisine yönelik FPV dronlarıyla... 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T09:21+0300
2026-07-14T09:21+0300
2026-07-14T09:36+0300
ukrayna kri̇zi̇
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ukrayna
moskova
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
ukrayna güvenlik servisi
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
fpv drone
saldırı
terör
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Rusya’nın Moskova Bölgesi’nde, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) Avrupa istihbarat birimlerinin desteğiyle organize ettiği bir terör eylemi boşa çıkarıldı.FSB’den yapılan açıklamaya göre, edinilen istihbarat doğrultusunda Bratislava (Slovakya) – Siedlce (Polonya) – Brest (Belarus) rotasını izleyerek Moskova bölgesine ulaştığı belirlenen tehlikeli kargo takibe alındı.Yapılan incelemelerde, hedef alınan stratejik işletmenin yakınlarında kiralanan bir hangara ticari süsü verilerek inşaat malzemeleri indirildiği tespit edildi. Bu kapsamda, İspanyol üretimi seramik karoların içerisine gizlenmiş, elektronik harp sistemlerine dayanıklı Kanada yapımı kontrol sistemlerine sahip 35 adet FPV dronu hangara ulaştırıldı.Terör örgütü bağlantısıSBU'nun dron yönetiminde kullanılan SIM kartların aktifleştirilmesi gibi görevlerde 13-16 yaş arası çocukları kullandığına dikkat çekti.Saldırının failinin de Rusya'da yasaklı uluslararası bir terör örgütüaracılığıyla devşirildiği, dronları monte ederek yabancı operatörlerle iletişim kanalını kurduğu belirtildi.Şüpheli yakalandıFırlatılan tüm FPV dronları, FSB özel kuvvetleri tarafından havada imha edilerek tesisin, sivillerin ve askeri personelin güvenliği sağlandı. Yakalanan saldırı faili suçunu itiraf ederken, dronların saklandığı depoyu maddi kazanç karşılığında kiralayan Rusya vatandaşı yakalanma esnasında silahlı direniş gösterirken öldürüldü.FSB, olayla ilgili terör maddesinden adli soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/iran-devrim-muhafizlari-ortadogudaki-abd-uslerine-saldirdi-1107231451.html
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rusya, ukrayna, moskova, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna güvenlik servisi, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), fpv drone, saldırı, terör, terör saldırısı
rusya, ukrayna, moskova, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna güvenlik servisi, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), fpv drone, saldırı, terör, terör saldırısı
Rusya’da askeri sanayi işletmesine yönelik saldırı engellendi
09:21 14.07.2026 (güncellendi: 09:36 14.07.2026)
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna gizli servisleri tarafından Moskova Bölgesindeki stratejik bir savunma tesisine yönelik FPV dronlarıyla düzenlenmesi planlanan terör saldırısının engellendiğini duyurdu.
Rusya’nın Moskova Bölgesi’nde, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) Avrupa istihbarat birimlerinin desteğiyle organize ettiği bir terör eylemi boşa çıkarıldı.
FSB’den yapılan açıklamaya göre, edinilen istihbarat doğrultusunda Bratislava (Slovakya) – Siedlce (Polonya) – Brest (Belarus) rotasını izleyerek Moskova bölgesine ulaştığı belirlenen tehlikeli kargo takibe alındı.
Yapılan incelemelerde, hedef alınan stratejik işletmenin yakınlarında kiralanan bir hangara ticari süsü verilerek inşaat malzemeleri indirildiği tespit edildi. Bu kapsamda, İspanyol üretimi seramik karoların içerisine gizlenmiş, elektronik harp sistemlerine dayanıklı Kanada yapımı kontrol sistemlerine sahip 35 adet FPV dronu hangara ulaştırıldı.
SBU'nun dron yönetiminde kullanılan SIM kartların aktifleştirilmesi gibi görevlerde 13-16 yaş arası çocukları kullandığına dikkat çekti.
Saldırının failinin de Rusya'da yasaklı uluslararası bir terör örgütüaracılığıyla devşirildiği, dronları monte ederek yabancı operatörlerle iletişim kanalını kurduğu belirtildi.
Fırlatılan tüm FPV dronları, FSB özel kuvvetleri tarafından havada imha edilerek tesisin, sivillerin ve askeri personelin güvenliği sağlandı. Yakalanan saldırı faili suçunu itiraf ederken, dronların saklandığı depoyu maddi kazanç karşılığında kiralayan Rusya vatandaşı yakalanma esnasında silahlı direniş gösterirken öldürüldü.
FSB, olayla ilgili terör maddesinden adli soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.