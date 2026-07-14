https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/rusyada-askeri-sanayi-isletmesine-yonelik-saldiri-engellendi-1107231966.html

Rusya’da askeri sanayi işletmesine yönelik saldırı engellendi

Rusya’da askeri sanayi işletmesine yönelik saldırı engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna gizli servisleri tarafından Moskova Bölgesindeki stratejik bir savunma tesisine yönelik FPV dronlarıyla... 14.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-14T09:21+0300

2026-07-14T09:21+0300

2026-07-14T09:36+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

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ukrayna güvenlik servisi

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Rusya’nın Moskova Bölgesi’nde, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) Avrupa istihbarat birimlerinin desteğiyle organize ettiği bir terör eylemi boşa çıkarıldı.FSB’den yapılan açıklamaya göre, edinilen istihbarat doğrultusunda Bratislava (Slovakya) – Siedlce (Polonya) – Brest (Belarus) rotasını izleyerek Moskova bölgesine ulaştığı belirlenen tehlikeli kargo takibe alındı.Yapılan incelemelerde, hedef alınan stratejik işletmenin yakınlarında kiralanan bir hangara ticari süsü verilerek inşaat malzemeleri indirildiği tespit edildi. Bu kapsamda, İspanyol üretimi seramik karoların içerisine gizlenmiş, elektronik harp sistemlerine dayanıklı Kanada yapımı kontrol sistemlerine sahip 35 adet FPV dronu hangara ulaştırıldı.Terör örgütü bağlantısıSBU'nun dron yönetiminde kullanılan SIM kartların aktifleştirilmesi gibi görevlerde 13-16 yaş arası çocukları kullandığına dikkat çekti.Saldırının failinin de Rusya'da yasaklı uluslararası bir terör örgütüaracılığıyla devşirildiği, dronları monte ederek yabancı operatörlerle iletişim kanalını kurduğu belirtildi.Şüpheli yakalandıFırlatılan tüm FPV dronları, FSB özel kuvvetleri tarafından havada imha edilerek tesisin, sivillerin ve askeri personelin güvenliği sağlandı. Yakalanan saldırı faili suçunu itiraf ederken, dronların saklandığı depoyu maddi kazanç karşılığında kiralayan Rusya vatandaşı yakalanma esnasında silahlı direniş gösterirken öldürüldü.FSB, olayla ilgili terör maddesinden adli soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/iran-devrim-muhafizlari-ortadogudaki-abd-uslerine-saldirdi-1107231451.html

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