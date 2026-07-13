https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/centcom-iran-denizaltisi-ve-bender-abbas-limaninin-vurulma-anini-yayinladi-1107223242.html

CENTCOM, İran denizaltısı ve Bender Abbas limanının vurulma anını yayınladı

CENTCOM, İran denizaltısı ve Bender Abbas limanının vurulma anını yayınladı

Sputnik Türkiye

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), dünkü saldırılara ilişkin video yayınladı. Saldırı, İHA'larla düzenlendi. Ayrıntılar ve video haberde...

2026-07-13T18:56+0300

2026-07-13T18:56+0300

2026-07-13T18:56+0300

dünya

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

i̇ran

abd

bender abbas limanı

i̇ha

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CENTCOM açıklamasında saldırılara ilişkin şu ifadeler yer aldı:İran ordusu: ABD’ye ait bir İHA düşürüldüBugün ise İran ordusu, Basra Körfezi'ne kıyısı bulunan Bender Abbas kentinde ABD'ye ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.Fars Haber Ajansı, İran ordusundan yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.Açıklamada, Bender Abbas'ta ABD'ye ait bir İHA'nın, hava kuvvetlerine bağlı karadan havaya füze sistemi tarafından tespit edilerek vurulup imha edildiği ifade edildi.Olayla ilgili ABD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/trump-hurmuz-bogazini-aliyoruz-bogazin-koruyucusu-olacagiz-bogazi-korumak-icin-para-alacagiz-1107218764.html

i̇ran

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abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), i̇ran, abd, bender abbas limanı, i̇ha