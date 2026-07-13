https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/centcom-iran-denizaltisi-ve-bender-abbas-limaninin-vurulma-anini-yayinladi-1107223242.html
CENTCOM, İran denizaltısı ve Bender Abbas limanının vurulma anını yayınladı
CENTCOM, İran denizaltısı ve Bender Abbas limanının vurulma anını yayınladı
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), dünkü saldırılara ilişkin video yayınladı. Saldırı, İHA'larla düzenlendi. Ayrıntılar ve video haberde...
2026-07-13T18:56+0300
2026-07-13T18:56+0300
2026-07-13T18:56+0300
dünya
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
i̇ran
abd
bender abbas limanı
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CENTCOM açıklamasında saldırılara ilişkin şu ifadeler yer aldı:İran ordusu: ABD’ye ait bir İHA düşürüldüBugün ise İran ordusu, Basra Körfezi'ne kıyısı bulunan Bender Abbas kentinde ABD'ye ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.Fars Haber Ajansı, İran ordusundan yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.Açıklamada, Bender Abbas'ta ABD'ye ait bir İHA'nın, hava kuvvetlerine bağlı karadan havaya füze sistemi tarafından tespit edilerek vurulup imha edildiği ifade edildi.Olayla ilgili ABD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), i̇ran, abd, bender abbas limanı, i̇ha
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), i̇ran, abd, bender abbas limanı, i̇ha
CENTCOM, İran denizaltısı ve Bender Abbas limanının vurulma anını yayınladı
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), dünkü saldırılara ilişkin video yayınladı.
CENTCOM açıklamasında saldırılara ilişkin şu ifadeler yer aldı:
Dün, CENTCOM güçleri, çok sayıda tek yönlü saldırı insansız hava aracı kullanarak İran'daki bir denizaltı ve gemi bakım tesisine başarılı bir saldırı düzenledi. Üç adet Corsair insansız hava aracı, Bender Abbas Deniz Üssü'ndeki limanı vurdu ve Amerikan kuvvetlerinin muharebe operasyonlarında ilk kez deniz insansız hava araçlarını kullanıldı.
İran ordusu: ABD’ye ait bir İHA düşürüldü
Bugün ise İran ordusu, Basra Körfezi'ne kıyısı bulunan Bender Abbas kentinde ABD'ye ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.
Fars Haber Ajansı, İran ordusundan yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, Bender Abbas'ta ABD'ye ait bir İHA'nın, hava kuvvetlerine bağlı karadan havaya füze sistemi tarafından tespit edilerek vurulup imha edildiği ifade edildi.
Olayla ilgili ABD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.