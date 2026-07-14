https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/trump-iran-ve-hizbullahin-rusyaya-karsi-yaptirimlar-listesine-eklenecegini-dusunuyorum-1107251201.html

Trump: İran ve Hizbullah'ın, Rusya'ya karşı yaptırımlar listesine ekleneceğini düşünüyorum

Trump: İran ve Hizbullah'ın, Rusya'ya karşı yaptırımlar listesine ekleneceğini düşünüyorum

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile Oval Ofis'teki görüşmesi öncesi basına yaptığı açıklamada "İran ve Hizbullah'ın Rusya'ya karşı... 14.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-14T19:44+0300

2026-07-14T19:44+0300

2026-07-14T19:53+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu hayatını kaybeden ABD Senatörü Lindsay Graham'ın öncülüğünde hazırlanan Rusya'ya karşı yaptırımlar paketine İran ve Lübnan hareketi Hizbullah'ın eklenebileceğini söyledi. Trump, Oval Ofis'te gazetecilere "Bence İran'ı da ekleyebilirler, bu çok büyük bir şey. Eğer bunu yaparlarsa, Hizbullah'ı da ekleyebilirler... Ama İran'ı ve Hizbullah'ı eklemek istiyorlar. Duyduklarım bu" dedi. Irak Başbakanı'na: Büyük adam olacakTrump, Irak Başbakanı Zeydi için de "Bu adam harika bir lider olacak. Ben ne yaptığımı biliyorum. Sözlerimi bir kenara yazın" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/trump-hurmuz-bogazina-tam-bir-abluka-uygulayacagiz-1107248912.html

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i̇ran, rusya, hizbullah, donald trump, haberler