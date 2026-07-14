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Trump: İran ve Hizbullah'ın, Rusya'ya karşı yaptırımlar listesine ekleneceğini düşünüyorum
Trump: İran ve Hizbullah'ın, Rusya'ya karşı yaptırımlar listesine ekleneceğini düşünüyorum
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile Oval Ofis'teki görüşmesi öncesi basına yaptığı açıklamada "İran ve Hizbullah'ın Rusya'ya karşı... 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T19:44+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu hayatını kaybeden ABD Senatörü Lindsay Graham'ın öncülüğünde hazırlanan Rusya'ya karşı yaptırımlar paketine İran ve Lübnan hareketi Hizbullah'ın eklenebileceğini söyledi. Trump, Oval Ofis'te gazetecilere "Bence İran'ı da ekleyebilirler, bu çok büyük bir şey. Eğer bunu yaparlarsa, Hizbullah'ı da ekleyebilirler... Ama İran'ı ve Hizbullah'ı eklemek istiyorlar. Duyduklarım bu" dedi. Irak Başbakanı'na: Büyük adam olacakTrump, Irak Başbakanı Zeydi için de "Bu adam harika bir lider olacak. Ben ne yaptığımı biliyorum. Sözlerimi bir kenara yazın" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/trump-hurmuz-bogazina-tam-bir-abluka-uygulayacagiz-1107248912.html
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i̇ran, rusya, hizbullah, donald trump, haberler
i̇ran, rusya, hizbullah, donald trump, haberler

Trump: İran ve Hizbullah'ın, Rusya'ya karşı yaptırımlar listesine ekleneceğini düşünüyorum

19:44 14.07.2026 (güncellendi: 19:53 14.07.2026)
© REUTERS Evan VucciTrump ve Irak Başbakanı El Zeyidi
Trump ve Irak Başbakanı El Zeyidi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
© REUTERS Evan Vucci
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ABD Başkanı Donald Trump, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile Oval Ofis'teki görüşmesi öncesi basına yaptığı açıklamada "İran ve Hizbullah'ın Rusya'ya karşı yaptırım listesine ekleneceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu hayatını kaybeden ABD Senatörü Lindsay Graham'ın öncülüğünde hazırlanan Rusya'ya karşı yaptırımlar paketine İran ve Lübnan hareketi Hizbullah'ın eklenebileceğini söyledi.
Trump, Oval Ofis'te gazetecilere "Bence İran'ı da ekleyebilirler, bu çok büyük bir şey. Eğer bunu yaparlarsa, Hizbullah'ı da ekleyebilirler... Ama İran'ı ve Hizbullah'ı eklemek istiyorlar. Duyduklarım bu" dedi.

Irak Başbakanı'na: Büyük adam olacak

Trump, Irak Başbakanı Zeydi için de "Bu adam harika bir lider olacak. Ben ne yaptığımı biliyorum. Sözlerimi bir kenara yazın" dedi.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
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