Trump: Hürmüz Boğazı'na tam bir abluka uygulayacağız
18:16 14.07.2026 (güncellendi: 18:46 14.07.2026)
© Dilara İrem SancarDonald Trump
© Dilara İrem Sancar
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ABD Başkanı Donald Trump, son dakika açıklamasında "Hürmüz Boğazı'na tam bir abluka uygulayacağız" ifadelerini kullandı. Trump, ayrıca dün sözünü ettiği ve dünyadan tepki çeken "yüzde 20 tazmin edeceğiz" sözlerinin Körfez ülkelerinden yatırım anlamına geldiğini söyledi.
Donald Trump, ayrıca bunun "Sadece İran limanlarına giden ve gelen gemilere karşı olacağını" dile getirdi.
Trump’ın Truth Social hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Hürmüz Boğazı İran hariç tüm gemi trafiğine açık durumda. Bunun nedeni ise İran'ın yalan söyleyen, şiddet yanlısı, kötü niyetli liderliği ve bu liderlik onları yıkıma sürüklüyor. Bu nedenle, yalnızca İran limanlarına giden ve gelen veya İran kargosuyla ilgili herhangi bir şey taşıyan gemilere tam bir abluka uygulayacağız.
Ortadoğu liderliğiyle son derece verimli görüşmeler sonucunda, yüzde 20'lik ABD Geri Ödeme Ücretini, çeşitli Körfez ülkelerinin ABD ile yapacağı Ticaret ve Yatırım Anlaşmalarıyla değiştirmeye karar verdim. Bu yatırımlar çok büyük ve aynı zamanda onlar ve gelecekleri için son derece faydalı olacak.
Herkesin bildiği gibi, ABD'ye tarihte hiçbir ülkenin yapmadığı kadar büyük bir dolar yatırımı yapıldı, ancak bu yeni yatırımlar bu rakamı daha da büyütecek ve tarihi seviyelerde fabrikalar, tesisler ve ekipmanlar Amerika Birleşik Devletleri'ne akacak, bu da milyonlarca yüksek ücretli Amerikan işi yaratacak.
Amerika yeniden kazanıyor, daha önce hiç olmadığı kadar kazanıyor. İran'ın 52 bin protestocu da dahil olmak üzere yüzbinlerce insanı öldürdüğü günler sona erdi ve en önemlisi, İran asla nükleer silaha sahip olamayacak."
'Yüzde 20 tazmin edeceğiz' açıklaması
Trump dünsosyal medyadan bir paylaşım yaparak "ABD, bundan böyle ‘Hürmüz Boğazı'nın Koruyucusu’ olarak bilinecektir, ancak bu sıfatla ve adil olma gereği, dünyanın bu son derece istikrarsız bölgesine güvenlik ve emniyet sağlamak için gerekli olan tüm masraflar için, sevk edilen tüm kargoların yüzde 20'si oranında tazmin edilecektir. Süreç ve oluşum derhal başlayacaktır" demişti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ardından yaptığı açıklamada "İran Hürmüz Boğazı'nın her zaman koruyucusu olmuştur ve her zaman da öyle olacaktır" demişti.
Son çatışmaların nedeni ne?
Son çatışmaların nedeni, ABD ve İran'ın 17 Haziran'da imzaladıkları geçici barış anlaşması uyarınca Hürmüz Boğazı'nın nasıl yeniden açılması gerektiği konusundaki çelişkili yorumları olarak belirtiliyor.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasından önce, dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 20'si Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu. İran'ın mart ayı başlarında boğazdaki gemilere saldırmaya başlamasının ardından trafik düştü, ancak Washington ve Tahran geçici anlaşmayı imzaladıktan sonra geçişler yeniden artmıştı.