https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/trump-hurmuz-bogazina-tam-bir-abluka-uygulayacagiz-1107248912.html

Trump: Hürmüz Boğazı'na tam bir abluka uygulayacağız

Trump: Hürmüz Boğazı'na tam bir abluka uygulayacağız

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, son dakika açıklamasında "Hürmüz Boğazı'na tam bir abluka uygulayacağız" ifadelerini kullandı. Trump, ayrıca dün sözünü ettiği ve... 14.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-14T18:16+0300

2026-07-14T18:16+0300

2026-07-14T18:46+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

hürmüz boğazı

i̇ran

donald trump

haberler

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Donald Trump, ayrıca bunun "Sadece İran limanlarına giden ve gelen gemilere karşı olacağını" dile getirdi.Trump’ın Truth Social hesabından yaptığı paylaşım şöyle:'Yüzde 20 tazmin edeceğiz' açıklaması Trump dünsosyal medyadan bir paylaşım yaparak "ABD, bundan böyle ‘Hürmüz Boğazı'nın Koruyucusu’ olarak bilinecektir, ancak bu sıfatla ve adil olma gereği, dünyanın bu son derece istikrarsız bölgesine güvenlik ve emniyet sağlamak için gerekli olan tüm masraflar için, sevk edilen tüm kargoların yüzde 20'si oranında tazmin edilecektir. Süreç ve oluşum derhal başlayacaktır" demişti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ardından yaptığı açıklamada "İran Hürmüz Boğazı'nın her zaman koruyucusu olmuştur ve her zaman da öyle olacaktır" demişti. Son çatışmaların nedeni ne?Son çatışmaların nedeni, ABD ve İran'ın 17 Haziran'da imzaladıkları geçici barış anlaşması uyarınca Hürmüz Boğazı'nın nasıl yeniden açılması gerektiği konusundaki çelişkili yorumları olarak belirtiliyor.ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasından önce, dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 20'si Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu. İran'ın mart ayı başlarında boğazdaki gemilere saldırmaya başlamasının ardından trafik düştü, ancak Washington ve Tahran geçici anlaşmayı imzaladıktan sonra geçişler yeniden artmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/ahmedinejadin-basin-sozcusu-sputnike-acikladi-once-olduruldugu-sonra-da-hapiste-oldugu-yalanini-1107236865.html

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