Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/trump-hurmuz-bogazina-tam-bir-abluka-uygulayacagiz-1107248912.html
Trump: Hürmüz Boğazı'na tam bir abluka uygulayacağız
Trump: Hürmüz Boğazı'na tam bir abluka uygulayacağız
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, son dakika açıklamasında "Hürmüz Boğazı'na tam bir abluka uygulayacağız" ifadelerini kullandı. Trump, ayrıca dün sözünü ettiği ve... 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T18:16+0300
2026-07-14T18:46+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
hürmüz boğazı
i̇ran
donald trump
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/08/1107119434_0:92:1760:1082_1920x0_80_0_0_fe820e57cdd97d0724d9b92c020e3c2b.jpg
Donald Trump, ayrıca bunun "Sadece İran limanlarına giden ve gelen gemilere karşı olacağını" dile getirdi.Trump’ın Truth Social hesabından yaptığı paylaşım şöyle:'Yüzde 20 tazmin edeceğiz' açıklaması Trump dünsosyal medyadan bir paylaşım yaparak "ABD, bundan böyle ‘Hürmüz Boğazı'nın Koruyucusu’ olarak bilinecektir, ancak bu sıfatla ve adil olma gereği, dünyanın bu son derece istikrarsız bölgesine güvenlik ve emniyet sağlamak için gerekli olan tüm masraflar için, sevk edilen tüm kargoların yüzde 20'si oranında tazmin edilecektir. Süreç ve oluşum derhal başlayacaktır" demişti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ardından yaptığı açıklamada "İran Hürmüz Boğazı'nın her zaman koruyucusu olmuştur ve her zaman da öyle olacaktır" demişti. Son çatışmaların nedeni ne?Son çatışmaların nedeni, ABD ve İran'ın 17 Haziran'da imzaladıkları geçici barış anlaşması uyarınca Hürmüz Boğazı'nın nasıl yeniden açılması gerektiği konusundaki çelişkili yorumları olarak belirtiliyor.ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasından önce, dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 20'si Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu. İran'ın mart ayı başlarında boğazdaki gemilere saldırmaya başlamasının ardından trafik düştü, ancak Washington ve Tahran geçici anlaşmayı imzaladıktan sonra geçişler yeniden artmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/ahmedinejadin-basin-sozcusu-sputnike-acikladi-once-olduruldugu-sonra-da-hapiste-oldugu-yalanini-1107236865.html
hürmüz boğazı
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/08/1107119434_98:0:1662:1173_1920x0_80_0_0_f83bf7eae6603f69aba0607b856cf053.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hürmüz boğazı, i̇ran, donald trump, haberler
hürmüz boğazı, i̇ran, donald trump, haberler

Trump: Hürmüz Boğazı'na tam bir abluka uygulayacağız

18:16 14.07.2026 (güncellendi: 18:46 14.07.2026)
© Dilara İrem SancarDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
© Dilara İrem Sancar
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, son dakika açıklamasında "Hürmüz Boğazı'na tam bir abluka uygulayacağız" ifadelerini kullandı. Trump, ayrıca dün sözünü ettiği ve dünyadan tepki çeken "yüzde 20 tazmin edeceğiz" sözlerinin Körfez ülkelerinden yatırım anlamına geldiğini söyledi.
Donald Trump, ayrıca bunun "Sadece İran limanlarına giden ve gelen gemilere karşı olacağını" dile getirdi.
Trump’ın Truth Social hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Hürmüz Boğazı İran hariç tüm gemi trafiğine açık durumda. Bunun nedeni ise İran'ın yalan söyleyen, şiddet yanlısı, kötü niyetli liderliği ve bu liderlik onları yıkıma sürüklüyor. Bu nedenle, yalnızca İran limanlarına giden ve gelen veya İran kargosuyla ilgili herhangi bir şey taşıyan gemilere tam bir abluka uygulayacağız.
Ortadoğu liderliğiyle son derece verimli görüşmeler sonucunda, yüzde 20'lik ABD Geri Ödeme Ücretini, çeşitli Körfez ülkelerinin ABD ile yapacağı Ticaret ve Yatırım Anlaşmalarıyla değiştirmeye karar verdim. Bu yatırımlar çok büyük ve aynı zamanda onlar ve gelecekleri için son derece faydalı olacak.
Herkesin bildiği gibi, ABD'ye tarihte hiçbir ülkenin yapmadığı kadar büyük bir dolar yatırımı yapıldı, ancak bu yeni yatırımlar bu rakamı daha da büyütecek ve tarihi seviyelerde fabrikalar, tesisler ve ekipmanlar Amerika Birleşik Devletleri'ne akacak, bu da milyonlarca yüksek ücretli Amerikan işi yaratacak.
Amerika yeniden kazanıyor, daha önce hiç olmadığı kadar kazanıyor. İran'ın 52 bin protestocu da dahil olmak üzere yüzbinlerce insanı öldürdüğü günler sona erdi ve en önemlisi, İran asla nükleer silaha sahip olamayacak."

'Yüzde 20 tazmin edeceğiz' açıklaması

Trump dünsosyal medyadan bir paylaşım yaparak "ABD, bundan böyle ‘Hürmüz Boğazı'nın Koruyucusu’ olarak bilinecektir, ancak bu sıfatla ve adil olma gereği, dünyanın bu son derece istikrarsız bölgesine güvenlik ve emniyet sağlamak için gerekli olan tüm masraflar için, sevk edilen tüm kargoların yüzde 20'si oranında tazmin edilecektir. Süreç ve oluşum derhal başlayacaktır" demişti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ardından yaptığı açıklamada "İran Hürmüz Boğazı'nın her zaman koruyucusu olmuştur ve her zaman da öyle olacaktır" demişti.

Son çatışmaların nedeni ne?

Son çatışmaların nedeni, ABD ve İran'ın 17 Haziran'da imzaladıkları geçici barış anlaşması uyarınca Hürmüz Boğazı'nın nasıl yeniden açılması gerektiği konusundaki çelişkili yorumları olarak belirtiliyor.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasından önce, dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 20'si Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu. İran'ın mart ayı başlarında boğazdaki gemilere saldırmaya başlamasının ardından trafik düştü, ancak Washington ve Tahran geçici anlaşmayı imzaladıktan sonra geçişler yeniden artmıştı.
Mahmud Ahmedinejad - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
Ahmedinejad'ın basın sözcüsü Sputnik Türkiye'de açıkladı: 'Önce öldürüldüğü, sonra da hapiste olduğu yalanını yaydılar'
11:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала