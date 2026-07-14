https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/ahmedinejadin-basin-sozcusu-sputnike-acikladi-once-olduruldugu-sonra-da-hapiste-oldugu-yalanini-1107236865.html

Ahmedinejad'ın basın sözcüsü Sputnik Türkiye'de açıkladı: 'Önce öldürüldüğü, sonra da hapiste olduğu yalanını yaydılar'

Ahmedinejad'ın basın sözcüsü Sputnik Türkiye'de açıkladı: 'Önce öldürüldüğü, sonra da hapiste olduğu yalanını yaydılar'

Sputnik Türkiye

Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın ofisi, NYT'de yer alan "ev hapsi" iddialarını yalanladı. Açıklamada haberlerin "tamamen asılsız" olduğu belirtilirken... 14.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-14T11:41+0300

2026-07-14T11:41+0300

2026-07-14T12:01+0300

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Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın ofisi, New York Times'ta yayımlanan ve Ahmedinejad'ın ev hapsinde bulunduğunu öne süren haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, söz konusu iddiaların "tamamen asılsız" olduğu belirtilerek, gazetenin kamuoyunu yanıltmaya yönelik yayın yaptığı savunuldu.'Önce ölüm iddiası, şimdi ev hapsi yalan'Açıklamada, New York Times'ın Ahmedinejad hakkında daha önce de gerçeği yansıtmayan haberler yayımladığına dikkat çekildi. Ofis, gazetenin yaklaşık bir ay önce Ahmedinejad'ın hayatını kaybettiğini öne süren haberlerinin de doğru çıkmadığını hatırlatarak, son olarak ortaya atılan "ev hapsi" iddiasının da aynı şekilde gerçek dışı olduğunu vurguladı.Basın sözcüsünden Sputnik'e özel açıklamaAhmedinejad'ın basın sözcüsü, Sputnik'e yaptığı özel açıklamada New York Times'ın haberlerini hedef aldı.Sözcü, "New York Times'in, Sayın Ahmedinejad'ın bir saldırıda yaralandığı iddiasını artaya attığını ve bu iddiayla birlikte başka yalanlar da söylediğini hatırlıyor musunuz? Önce öldürüldüğü, sonra da hapiste olduğu yalanını yaydılar.'" ifadelerini kullanarak, gazetenin son dönemde Ahmedinejad hakkında peş peşe gerçeği yansıtmayan haberler yayımladığını öne sürdü.En son Hamaney'in cenazesine katıldığı görüntülenmiştiAhmedinejad cephesi, New York Times'ın ortaya attığı iddiaların son gelişmelerle de çeliştiğini savundu. Açıklamada, Ahmedinejad'ın geçtiğimiz hafta düzenlenen eski İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze törenine bizzat katıldığı ve devlet medyası tarafından yayımlanan görüntülerde açık şekilde yer aldığına dikkat çekildi. Böylece, bir süre önce ortaya atılan "öldürüldü" iddiasının ardından bu kez gündeme getirilen "ev hapsinde" olduğu yönündeki haberlerin de gerçeği yansıtmadığı mesajı verildi. Ahmedinejad'ın cenaze törenindeki görüntüleri, uluslararası basında ve sosyal medyada da geniş şekilde paylaşıldı.'Psikolojik savaş yürütülüyor'Ahmedinejad'ın ofisinin açıklamasında, New York Times'ın ilk olarak 20 Mayıs'ta yayımladığı haberin, İran'a yönelik askeri tehditler nedeniyle oluşan siyasi atmosferden yararlanmayı amaçladığı öne sürüldü.Açıklamada, gazetenin Ahmedinejad'ın kamuoyundaki popülerliğini kullanarak İran halkına karşı psikolojik savaş yürüttüğü belirtilirken, yayımlanan haberlerin güvenilirlikten uzak olduğu ve kamuoyu tarafından ciddiye alınmadığı ifade edildi.'55 gün sonra aynı iddiaları yeniden gündeme taşıdı'Ofis açıklamasında, New York Times'ın yaklaşık 55 gün sonra benzer iddiaları yeniden gündeme getirdiği belirtilerek, gazetenin daha önce ortaya attığı haberleri yeni unsurlarla desteklemeye çalıştığı ileri sürüldü.Açıklamada, ev hapsi iddiasının hiçbir dayanağının bulunmadığı savunulurken, gazetenin gerçek dışı haberler yayımladığı öne sürüldü.'Ahmedinejad görevlerinin başında'Ahmedinejad'ın ofisi, İran'ın mevcut hassas siyasi koşulları nedeniyle daha önce söz konusu haberlere yanıt vermeyi gerekli görmediklerini belirtti.Yapılan açıklamada, "New York Times'ın ve bu iddiaların yayılmasına katkı sağlayan çevrelerin tüm iddialarını kategorik olarak reddediyoruz" denildi.Ayrıca, Mahmud Ahmedinejad'ın çalışmalarını sürdürdüğü belirtilerek, "Halkımıza, Sayın Ahmedinejad'ın her zamanki gibi kararlılıkla güncel görevleriyle meşgul olduğunu ve İran halkına hizmet etmeye devam ettiğini bildiriyoruz" ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/iran-meclisine-hurmuz-bogazi-icin-stratejik-eylem-yasa-tasarisi-sunuldu-1107236133.html

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