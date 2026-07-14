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Tatil için memleketi Kars'a giden adam ayı saldırısına uğradı: Yaklaşık 150 metre sürünerek yola çıkmayı başardı
Tatil için memleketi Kars'a giden adam ayı saldırısına uğradı: Yaklaşık 150 metre sürünerek yola çıkmayı başardı
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İzmir'den tatil için memleketi Kars'ın Sarıkamış ilçesine giden Ali Özkan ayı saldırısı nedeniyle ciddi şekilde yaralandı. Özkan'ın tedavisi devam ediyor. 14.07.2026, Sputnik Türkiye
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Sarıkamış'a bağlı Parmakdere köyünde gezmeye çıkan 65 yaşındaki Ali Özkan, önüne aniden çıkan ayının saldırısına uğradı. Bacağı kırılan ve vücudunun farklı yerlerinden yaralanan Özkan, arazide bir süre süründükten sonra yola çıkarak çevredeki çobanlardan yardım istedi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, Özkan'ı Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne götürdü. Özkan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ayı saldırısında yaralanan Ali Özkan yaşadıklarını şöyle anlattı: Özkan'ın tedavisi hastanede devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/balikesirde-gok-gurultulu-saganak-yangina-neden-oldu-1107228707.html
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ali özkan, türkiye, kars, sarıkamış, ayı
ali özkan, türkiye, kars, sarıkamış, ayı

Tatil için memleketi Kars'a giden adam ayı saldırısına uğradı: Yaklaşık 150 metre sürünerek yola çıkmayı başardı

02:40 14.07.2026
© Cüneyt Çelikİzmir'den tatil için memleketi Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen 65 yaşındaki Ali Özkan, ayı saldırısında yaralandı
İzmir'den tatil için memleketi Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen 65 yaşındaki Ali Özkan, ayı saldırısında yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
© Cüneyt Çelik
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İzmir'den tatil için memleketi Kars'ın Sarıkamış ilçesine giden Ali Özkan ayı saldırısı nedeniyle ciddi şekilde yaralandı. Özkan'ın tedavisi devam ediyor.
Sarıkamış'a bağlı Parmakdere köyünde gezmeye çıkan 65 yaşındaki Ali Özkan, önüne aniden çıkan ayının saldırısına uğradı.
Bacağı kırılan ve vücudunun farklı yerlerinden yaralanan Özkan, arazide bir süre süründükten sonra yola çıkarak çevredeki çobanlardan yardım istedi.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, Özkan'ı Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne götürdü. Özkan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Ayı saldırısında yaralanan Ali Özkan yaşadıklarını şöyle anlattı:

Çayırlık alanı gezerken üst tarafta bulunan ağaçlık alanda yavru ayılar vardı, bir anda bana saldırdı. Karşıma aniden çıktı fark etmedim, göğsüme pençe vurdu ben düştüm ayaklarıma sarıldı, yavruları vardı bağırdım daha sonra ayağımı kırdı gitti. Etrafta kimse yoktu. 150 metre süründüm, hayvan otlatanlar vardı onlara bağırdım geldiler yardım ettiler.

Özkan'ın tedavisi hastanede devam ediyor.
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