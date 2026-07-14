Tatil için memleketi Kars'a giden adam ayı saldırısına uğradı: Yaklaşık 150 metre sürünerek yola çıkmayı başardı

Çayırlık alanı gezerken üst tarafta bulunan ağaçlık alanda yavru ayılar vardı, bir anda bana saldırdı. Karşıma aniden çıktı fark etmedim, göğsüme pençe vurdu ben düştüm ayaklarıma sarıldı, yavruları vardı bağırdım daha sonra ayağımı kırdı gitti. Etrafta kimse yoktu. 150 metre süründüm, hayvan otlatanlar vardı onlara bağırdım geldiler yardım ettiler.