https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/balikesirde-gok-gurultulu-saganak-yangina-neden-oldu-1107228707.html
Balıkesir'de gök gürültülü sağanak yangına neden oldu
Balıkesir'de gök gürültülü sağanak yangına neden oldu
Sputnik Türkiye
Balıkesir'in Erdek ilçesinde gök gürültülü sağanakta meydana gelen yıldırım ağaçların devrilmesiyle yangına neden oldu. 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T01:11+0300
2026-07-14T01:11+0300
2026-07-14T01:12+0300
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gök gürültülü sağanak
yangın
erdek
balıkesir
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak meydana geldi.Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Yıldırımın isabet etmesiyle alev alan ağaçlardaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Fırtınanın etkisiyle bazı ağaçlar kırılarak park halindeki araçların üzerine düştü.Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.Yağışa hazırlıksız yakalananlar, otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/bakan-ciftci-yabanci-plakali-araclarin-kullanimini-vatandaslarimizin-hayatini-kolaylastiracak-1107226609.html
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gök gürültülü sağanak, yangın, erdek, balıkesir
gök gürültülü sağanak, yangın, erdek, balıkesir
Balıkesir'de gök gürültülü sağanak yangına neden oldu
01:11 14.07.2026 (güncellendi: 01:12 14.07.2026)
Balıkesir'in Erdek ilçesinde gök gürültülü sağanakta meydana gelen yıldırım ağaçların devrilmesiyle yangına neden oldu.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak meydana geldi.
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yıldırımın isabet etmesiyle alev alan ağaçlardaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Fırtınanın etkisiyle bazı ağaçlar kırılarak park halindeki araçların üzerine düştü.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Yağışa hazırlıksız yakalananlar, otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.