Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/balikesirde-gok-gurultulu-saganak-yangina-neden-oldu-1107228707.html
Balıkesir'de gök gürültülü sağanak yangına neden oldu
Balıkesir'de gök gürültülü sağanak yangına neden oldu
Sputnik Türkiye
Balıkesir'in Erdek ilçesinde gök gürültülü sağanakta meydana gelen yıldırım ağaçların devrilmesiyle yangına neden oldu. 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T01:11+0300
2026-07-14T01:12+0300
türki̇ye
gök gürültülü sağanak
yangın
erdek
balıkesir
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0e/1107228550_0:463:1200:1138_1920x0_80_0_0_51492a4cc656a2d3e6a84499661313d7.jpg
Balıkesir'in Erdek ilçesinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak meydana geldi.Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Yıldırımın isabet etmesiyle alev alan ağaçlardaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Fırtınanın etkisiyle bazı ağaçlar kırılarak park halindeki araçların üzerine düştü.Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.Yağışa hazırlıksız yakalananlar, otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/bakan-ciftci-yabanci-plakali-araclarin-kullanimini-vatandaslarimizin-hayatini-kolaylastiracak-1107226609.html
türki̇ye
erdek
balıkesir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0e/1107228550_0:350:1200:1250_1920x0_80_0_0_68256182d07a94d86d9f59f2a03d8d8a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gök gürültülü sağanak, yangın, erdek, balıkesir
gök gürültülü sağanak, yangın, erdek, balıkesir

Balıkesir'de gök gürültülü sağanak yangına neden oldu

01:11 14.07.2026 (güncellendi: 01:12 14.07.2026)
© AA / Balıkesir İtfaiyesiBalıkesir'in Erdek ilçesinde yıldırımın isabet etmesiyle alev alan ağaçlardaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
Balıkesir'in Erdek ilçesinde yıldırımın isabet etmesiyle alev alan ağaçlardaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
© AA / Balıkesir İtfaiyesi
Abone ol
Balıkesir'in Erdek ilçesinde gök gürültülü sağanakta meydana gelen yıldırım ağaçların devrilmesiyle yangına neden oldu.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak meydana geldi.
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yıldırımın isabet etmesiyle alev alan ağaçlardaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Fırtınanın etkisiyle bazı ağaçlar kırılarak park halindeki araçların üzerine düştü.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Yağışa hazırlıksız yakalananlar, otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
TÜRKİYE
Bakan Çiftçi: Yabancı plakalı araçların kullanımını vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak şekilde netleştirdik
Dün, 22:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала