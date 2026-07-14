https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/balikesirde-gok-gurultulu-saganak-yangina-neden-oldu-1107228707.html

Balıkesir'de gök gürültülü sağanak yangına neden oldu

Balıkesir'de gök gürültülü sağanak yangına neden oldu

Sputnik Türkiye

Balıkesir'in Erdek ilçesinde gök gürültülü sağanakta meydana gelen yıldırım ağaçların devrilmesiyle yangına neden oldu. 14.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-14T01:11+0300

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türki̇ye

gök gürültülü sağanak

yangın

erdek

balıkesir

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak meydana geldi.Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Yıldırımın isabet etmesiyle alev alan ağaçlardaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Fırtınanın etkisiyle bazı ağaçlar kırılarak park halindeki araçların üzerine düştü.Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.Yağışa hazırlıksız yakalananlar, otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

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türki̇ye

erdek

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